https://ria.ru/20220629/reka-1799015069.html
Токаев призвал прикаспийские страны предпринять меры по спасению реки Урал
Токаев призвал прикаспийские страны предпринять меры по спасению реки Урал - РИА Новости, 29.06.2022
Токаев призвал прикаспийские страны предпринять меры по спасению реки Урал
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал прикаспийские страны предпринять согласованные меры по спасению реки Урал, иначе, по его словам, в недалеком... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:42
2022-06-29T15:42
2022-06-29T15:42
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НУР-СУЛТАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал прикаспийские страны предпринять согласованные меры по спасению реки Урал, иначе, по его словам, в недалеком будущем спасать будет уже нечего.Токаев в среду в Ашхабаде принимает участие в шестом саммите глав прикаспийских государств.Говоря об экологических проблемах Каспия, глава Казахстана пояснил, что не может "не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей". "Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - отметил президент.По словам казахстанского лидера, сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений сотрудничества стран. "Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона", - подчеркнул Токаев.Кроме того, считает он, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам.
https://ria.ru/20220629/bezopasnost-1799008059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, казахстан, ашхабад, каспийское море
Токаев призвал прикаспийские страны предпринять меры по спасению реки Урал
Президент Казахстана Токаев: нужно предпринять согласованные меры по спасению реки Урал
НУР-СУЛТАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал прикаспийские страны предпринять согласованные меры по спасению реки Урал, иначе, по его словам, в недалеком будущем спасать будет уже нечего.
Токаев в среду в Ашхабаде
принимает участие в шестом саммите глав прикаспийских государств.
"Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайыка (Урала – ред.), иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - сказал он на заседании в расширенном составе.
Говоря об экологических проблемах Каспия, глава Казахстана
пояснил, что не может "не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей". "Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря
. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - отметил президент.
По словам казахстанского лидера, сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений сотрудничества стран. "Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона", - подчеркнул Токаев.
Кроме того, считает он, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам.