https://ria.ru/20220629/reka-1799015069.html

Токаев призвал прикаспийские страны предпринять меры по спасению реки Урал

Токаев призвал прикаспийские страны предпринять меры по спасению реки Урал - РИА Новости, 29.06.2022

Токаев призвал прикаспийские страны предпринять меры по спасению реки Урал

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал прикаспийские страны предпринять согласованные меры по спасению реки Урал, иначе, по его словам, в недалеком... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:42

2022-06-29T15:42

2022-06-29T15:42

цены на нефть

казахстан

ашхабад

каспийское море

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НУР-СУЛТАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал прикаспийские страны предпринять согласованные меры по спасению реки Урал, иначе, по его словам, в недалеком будущем спасать будет уже нечего.Токаев в среду в Ашхабаде принимает участие в шестом саммите глав прикаспийских государств.Говоря об экологических проблемах Каспия, глава Казахстана пояснил, что не может "не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей". "Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - отметил президент.По словам казахстанского лидера, сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений сотрудничества стран. "Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона", - подчеркнул Токаев.Кроме того, считает он, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам.

https://ria.ru/20220629/bezopasnost-1799008059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, казахстан, ашхабад, каспийское море