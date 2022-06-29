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Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов - РИА Новости, 29.06.2022
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Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов
Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов - РИА Новости, 29.06.2022
Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов
Специфика работы российских разведчиков-нелегалов состоит, на первый взгляд, в тихом, но при этом опасном противостоянии лицом к лицу с противником, и цена их... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T04:05
2022-06-29T12:55
безопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
сергей нарышкин
россия
москва
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Специфика работы российских разведчиков-нелегалов состоит, на первый взгляд, в тихом, но при этом опасном противостоянии лицом к лицу с противником, и цена их ошибки исключительно высока, рассказал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Он уточнил, что "в нелегальной разведке служат не только разведчики-нелегалы"."Не раскрывая секрета, можно сказать, что помимо нелегальной разведки у нас имеются и другие, не менее важные структурные звенья, где самоотверженно трудятся настоящие профессионалы, также приносящие пользу родине", — добавил директор СВР.Что касается сотрудников особого резерва, то это люди особенные, подчеркнул Нарышкин.Управление "С" СВР 28 июня отметило вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220629/razvedka-1798892683.html
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безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сергей нарышкин, россия, москва
04:05 29.06.2022 (обновлено: 12:55 29.06.2022)
 
Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов

Нарышкин: российские разведчики-нелегалы ведут "тихую", но опасную борьбу с противником

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Специфика работы российских разведчиков-нелегалов состоит, на первый взгляд, в тихом, но при этом опасном противостоянии лицом к лицу с противником, и цена их ошибки исключительно высока, рассказал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Очень хорошо, образно, охарактеризовал суть нелегальной разведки выдающийся разведчик-нелегал Дмитрий Александрович Быстролетов: "Разведчик идет к цели по лезвию остро отточенного ножа... Родина остается для него единственным звеном, на жизнь и смерть неразрывно связывающим его с прошлым и будущим", — сказал Нарышкин.
Он уточнил, что "в нелегальной разведке служат не только разведчики-нелегалы".
"Не раскрывая секрета, можно сказать, что помимо нелегальной разведки у нас имеются и другие, не менее важные структурные звенья, где самоотверженно трудятся настоящие профессионалы, также приносящие пользу родине", — добавил директор СВР.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
03:24
Нарышкин заявил о росте востребованности нелегальной разведки для России
Что касается сотрудников особого резерва, то это люди особенные, подчеркнул Нарышкин.
"И не только потому, что все они уникальные профессионалы, прошли перед приходом в профессию строгий отбор, обладают массой качеств, не свойственных другим людям. Они ведут свою "тихую войну" лицом к лицу с противником. И цена ошибки в их работе исключительно высока. В этом опасном противостоянии и риске коренится специфика их профессии", — пояснил он.
Управление "С" СВР 28 июня отметило вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.
В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.
В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
03:38
Нарышкин рассказал, когда в России появилась нелегальная разведка
 
БезопасностьСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреСергей НарышкинРоссияМосква
 
 
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