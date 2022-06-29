https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html

Путин высказался о расширении НАТО, спецоперации и выпадах лидеров G7

Путин высказался о расширении НАТО, спецоперации и выпадах лидеров G7 - РИА Новости, 30.06.2022

Путин высказался о расширении НАТО, спецоперации и выпадах лидеров G7

Президент России Владимир Путин после Каспийского саммита высказался о ситуации на Украине, расширении НАТО и резких заявлениях западных чиновников. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-29T23:25

2022-06-29T23:25

2022-06-30T01:02

политика

нато

g7

россия

украина

швеция

финляндия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после Каспийского саммита высказался о ситуации на Украине, расширении НАТО и резких заявлениях западных чиновников.Об итогах Каспийского саммитаГлава государства заявил, что лидеры стран, участвовавшие в Каспийском саммите, во время неформального обеда посвятили 90 процентов времени разговорам о развитии сотрудничества в регионе.О расширении НАТОПутин заявил, что у России нет таких проблем с Швецией и Финляндией, "как есть с Украиной".Российский лидер также назвал ложным и "не имеющим ничего общего с действительностью" тезис о том, что цель России отодвинуть силы Североатлантического альянса подальше от своих границ, препятствуя вхождению Киева в альянс, привел к обратному, только уже со стороны Стокгольма и Хельсинки."Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО это совсем не то, что членство Украины, это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать — ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет. Это совершенно другая вещь", — отметил Путин.О подготовке Запада к действиям против РоссииГлава государства заявил, что для Москвы не стало неожиданностью, что Запад готовился к активным действия против нее с 2014 года.Путин отметил, что США давно объявили Россию внешним врагом, перед приписываемой угрозы со стороны которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. По его словам, Иран "не очень подходил к этому, Россия подходит лучше, мы дали такой шанс объединить вокруг себя всех союзников".Говоря об Украине и звучащих на Западе словах о победе на поле боя, президент заметил, что "с какого-то момента о чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли".По его словам, то, что они всегда говорили о своей исключительности, и тезис о том, что "кто не с нами, тот против нас" — это все проявление той же политики.О российской спецоперацииНа вопрос о том, изменились ли цели спецоперации, президент ответил, что ничего не поменялось.При этом российский лидер добавил, что тактика может быть разной."Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать", — уточнил он.По его словам, призывы Запада продолжать боевые действия подтверждают предположения, что "благо Украины — не цель, а средство защиты их интересов.Глава государства также прокомментировал темп, в котором проходит спецоперация.Он отметил, что о сроках операции говорить не стоит.Между тем глава государства указал на заявления, звучащие на Западе, и усомнился, что там хотят блага для Украины.По его словам, "руками украинского народа" страны НАТО "просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции".Об инциденте в КременчугеПутин подчеркнул, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам.Российский лидер отметил, что "просто так по полям никто не стреляет"."Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И в этом случае в Кременчуге то же самое", — добавил Путин.При этом российская армия не стреляет по гражданским объектам на Украине, продолжил президент.О "шутках" на G7Российский лидер также прокомментировал обсуждения на обеде лидеров "Большой семерки", где вспоминали Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться для фотографии, чтобы показать, что они "круче" его.Президент также вспомнил слова поэта Александра Пушкина, который говорил, что "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей".Глава государства также обратил внимание, что сейчас не лучший период отношений между Россией и странами G7.О словах Джонсона про происходящее в РоссииРанее британский премьер-министр заявил, что "Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной".Президент обратил внимание, что от действующего премьера Великобритании это не очень корректная ссылка на происходящее сегодня.Об идеях песен и фильмов про героев спецоперацииГлава государства высоко оценил идею воплощения подвигов российских военных в культуре.Путин выразил уверенность, что условиях постоянной угрозы у российских границ военные выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна.

https://ria.ru/20220629/nato-1799033576.html

https://ria.ru/20220629/nato-1799117776.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220615/operatsiya-1795552803.html

https://ria.ru/20220629/kremenchug-1798890520.html

россия

украина

швеция

финляндия

кременчуг

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, нато, g7, россия, украина, швеция, финляндия, владимир путин, кременчуг, великобритания, борис джонсон