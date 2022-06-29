https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html
Путин высказался о расширении НАТО, спецоперации и выпадах лидеров G7
Путин высказался о расширении НАТО, спецоперации и выпадах лидеров G7 - РИА Новости, 30.06.2022
Путин высказался о расширении НАТО, спецоперации и выпадах лидеров G7
Президент России Владимир Путин после Каспийского саммита высказался о ситуации на Украине, расширении НАТО и резких заявлениях западных чиновников. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T23:25
2022-06-29T23:25
2022-06-30T01:02
политика
нато
g7
россия
украина
швеция
финляндия
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после Каспийского саммита высказался о ситуации на Украине, расширении НАТО и резких заявлениях западных чиновников.Об итогах Каспийского саммитаГлава государства заявил, что лидеры стран, участвовавшие в Каспийском саммите, во время неформального обеда посвятили 90 процентов времени разговорам о развитии сотрудничества в регионе.О расширении НАТОПутин заявил, что у России нет таких проблем с Швецией и Финляндией, "как есть с Украиной".Российский лидер также назвал ложным и "не имеющим ничего общего с действительностью" тезис о том, что цель России отодвинуть силы Североатлантического альянса подальше от своих границ, препятствуя вхождению Киева в альянс, привел к обратному, только уже со стороны Стокгольма и Хельсинки."Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО это совсем не то, что членство Украины, это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать — ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет. Это совершенно другая вещь", — отметил Путин.О подготовке Запада к действиям против РоссииГлава государства заявил, что для Москвы не стало неожиданностью, что Запад готовился к активным действия против нее с 2014 года.Путин отметил, что США давно объявили Россию внешним врагом, перед приписываемой угрозы со стороны которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. По его словам, Иран "не очень подходил к этому, Россия подходит лучше, мы дали такой шанс объединить вокруг себя всех союзников".Говоря об Украине и звучащих на Западе словах о победе на поле боя, президент заметил, что "с какого-то момента о чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли".По его словам, то, что они всегда говорили о своей исключительности, и тезис о том, что "кто не с нами, тот против нас" — это все проявление той же политики.О российской спецоперацииНа вопрос о том, изменились ли цели спецоперации, президент ответил, что ничего не поменялось.При этом российский лидер добавил, что тактика может быть разной."Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать", — уточнил он.По его словам, призывы Запада продолжать боевые действия подтверждают предположения, что "благо Украины — не цель, а средство защиты их интересов.Глава государства также прокомментировал темп, в котором проходит спецоперация.Он отметил, что о сроках операции говорить не стоит.Между тем глава государства указал на заявления, звучащие на Западе, и усомнился, что там хотят блага для Украины.По его словам, "руками украинского народа" страны НАТО "просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции".Об инциденте в КременчугеПутин подчеркнул, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам.Российский лидер отметил, что "просто так по полям никто не стреляет"."Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И в этом случае в Кременчуге то же самое", — добавил Путин.При этом российская армия не стреляет по гражданским объектам на Украине, продолжил президент.О "шутках" на G7Российский лидер также прокомментировал обсуждения на обеде лидеров "Большой семерки", где вспоминали Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться для фотографии, чтобы показать, что они "круче" его.Президент также вспомнил слова поэта Александра Пушкина, который говорил, что "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей".Глава государства также обратил внимание, что сейчас не лучший период отношений между Россией и странами G7.О словах Джонсона про происходящее в РоссииРанее британский премьер-министр заявил, что "Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной".Президент обратил внимание, что от действующего премьера Великобритании это не очень корректная ссылка на происходящее сегодня.Об идеях песен и фильмов про героев спецоперацииГлава государства высоко оценил идею воплощения подвигов российских военных в культуре.Путин выразил уверенность, что условиях постоянной угрозы у российских границ военные выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна.
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РИА Новости
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политика, нато, g7, россия, украина, швеция, финляндия, владимир путин, кременчуг, великобритания, борис джонсон
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после Каспийского саммита высказался о ситуации на Украине, расширении НАТО и резких заявлениях западных чиновников.
Об итогах Каспийского саммита
Глава государства заявил, что лидеры стран, участвовавшие в Каспийском саммите, во время неформального обеда посвятили 90 процентов времени разговорам о развитии сотрудничества в регионе.
"Мы договорились, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции, и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию такой широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности и высоких технологиях. На мой взгляд очень перспективно, важно и целесообразно уделить этому больше внимания”, — подчеркнул он.
О расширении НАТО
Путин заявил, что у России
нет таких проблем с Швецией
и Финляндией
, "как есть с Украиной".
"Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной... У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Хочется — пожалуйста. Только мы должны ясно и четко себе представлять — раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам", — пояснил глава государства.
Российский лидер также назвал ложным и "не имеющим ничего общего с действительностью" тезис о том, что цель России отодвинуть силы Североатлантического альянса подальше от своих границ, препятствуя вхождению Киева
в альянс, привел к обратному, только уже со стороны Стокгольма
и Хельсинки
.
"Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО это совсем не то, что членство Украины, это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать — ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет. Это совершенно другая вещь", — отметил Путин.
О подготовке Запада к действиям против России
Глава государства заявил, что для Москвы не стало неожиданностью, что Запад готовился к активным действия против нее с 2014 года.
"Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов", — сказал президент.
Путин отметил, что США давно объявили Россию внешним врагом, перед приписываемой угрозы со стороны которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. По его словам, Иран "не очень подходил к этому, Россия подходит лучше, мы дали такой шанс объединить вокруг себя всех союзников".
"Ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны. Нам все время на это отвечали, что НАТО изменилась, что это теперь скорее всего политический союз. Но все искали повода и возможности придать им новый импульс именно как военной организации. Ну вот, пожалуйста, они это делают. Ничего для нас нового здесь нет", — добавил российский лидер.
Говоря об Украине и звучащих на Западе словах о победе на поле боя, президент заметил, что "с какого-то момента о чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли".
"Но призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров — это подтверждает только наши предположения о том, что Украина, благо украинского народа — это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. То есть руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а… свои имперские амбиции, вот и все", — сказал Путин.
По его словам, то, что они всегда говорили о своей исключительности, и тезис о том, что "кто не с нами, тот против нас" — это все проявление той же политики.
О российской спецоперации
На вопрос о том, изменились ли цели спецоперации, президент ответил, что ничего не поменялось.
"Я же сказал ранним утром 24-го (февраля, — Прим. ред.) прямо публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось", — заявил Путин.
При этом российский лидер добавил, что тактика может быть разной.
"Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать", — уточнил он.
"Конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России", — подчеркнул президент.
По его словам, призывы Запада продолжать боевые действия подтверждают предположения, что "благо Украины
— не цель, а средство защиты их интересов.
Глава государства также прокомментировал темп, в котором проходит спецоперация.
"Работаем спокойно, войска двигаются, достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач. Все идет по плану", — добавил президент.
Он отметил, что о сроках операции говорить не стоит.
"По срокам не надо говорить, это вот жизнь. Это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки неправильно. Это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую увязана с возможными потерями", — пояснил Путин.
Между тем глава государства указал на заявления, звучащие на Западе, и усомнился, что там хотят блага для Украины.
"Призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров — это только подтверждает наше предположение о том, что Украина — это не цель, благо украинского народа — это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов", — подчеркнул президент.
По его словам, "руками украинского народа" страны НАТО "просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции".
Об инциденте в Кременчуге
Путин подчеркнул, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам.
"Нет там никакого теракта", — заявил он.
Российский лидер отметил, что "просто так по полям никто не стреляет".
"Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И в этом случае в Кременчуге то же самое", — добавил Путин.
При этом российская армия не стреляет по гражданским объектам на Украине, продолжил президент.
"Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. В этом нет необходимости. У нас есть все возможности, чтобы определить, что, где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей", — сказал Путин.
О "шутках" на G7
Российский лидер также прокомментировал обсуждения на обеде лидеров "Большой семерки", где вспоминали Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться для фотографии, чтобы показать, что они "круче" его.
"Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище", — заявил он.
Президент также вспомнил слова поэта Александра Пушкина
, который говорил, что "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей".
"Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом", — добавил Путин.
Глава государства также обратил внимание, что сейчас не лучший период отношений между Россией и странами G7.
"Все коллеги — я их знаю лично. Они все лидеры, есть характер. Если захотят, то нужного успеха они добьются, но нужно работать над собой", — пояснил он.
О словах Джонсона про происходящее в России
Ранее британский премьер-министр заявил, что "Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной".
Президент обратил внимание, что от действующего премьера Великобритании это не очень корректная ссылка на происходящее сегодня.
"Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия. И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня", — заключил Путин.
Об идеях песен и фильмов про героев спецоперации
Глава государства высоко оценил идею воплощения подвигов российских военных в культуре.
"Это хорошие идеи. Ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они выполняют задачи в рамках военной операции. Они защищают людей, которые живут на Донбассе, они защищают интересы России, обеспечивая безопасность нашей страны", — добавил президент.
Путин выразил уверенность, что условиях постоянной угрозы у российских границ военные выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна.
"Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они — герои", — подчеркнул российский лидер.