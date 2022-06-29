https://ria.ru/20220629/nartsiss-1798915627.html

В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом

В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 29.06.2022

В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом

В посольстве Камеруна с теплом вспомнили его последнее выступление, рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Танга Бианг. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:41

2022-06-29T10:41

2022-06-29T10:41

шоубиз

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пьер нарцисс

шоу-бизнес

камерун

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В посольстве Камеруна с теплом вспомнили его последнее выступление, рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Танга Бианг.Он добавил, что в тот день артист был счастлив.Прощание с певцом пройдет в четверг в Москве. Нарцисс скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.Ранее в столице проводили в последний путь Юрия Шатунова. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище, другая часть будет развеяна над озером в Германии.

https://ria.ru/20220626/muki-1798167185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, пьер нарцисс, шоу-бизнес, камерун, россия