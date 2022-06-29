В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом
В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом 20 мая
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В посольстве Камеруна с теплом вспомнили его последнее выступление, рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Танга Бианг.
"Посол и члены коллектива посольства глубоко потрясены утратой еще и потому, что последняя их встреча с Пьером Нарциссом состоялась всего лишь месяц назад на военном мероприятии, организованном в посольстве, по случаю празднования национального дня Камеруна 20 мая", – сказал Бианг.
Он добавил, что в тот день артист был счастлив.
"Пьер был тогда таким активным и полным энергии, радости и юмора, очевидно, он был счастлив быть среди своих соотечественников и развлекать наших русских гостей, давая им возможность попробовать некоторые из наших традиционных блюд", – рассказал пресс-секретарь.
Прощание с певцом пройдет в четверг в Москве. Нарцисс скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.
Ранее в столице проводили в последний путь Юрия Шатунова. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище, другая часть будет развеяна над озером в Германии.