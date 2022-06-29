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В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 29.06.2022
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Шоубиз
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В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом
В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 29.06.2022
В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом
В посольстве Камеруна с теплом вспомнили его последнее выступление, рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Танга Бианг. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:41
2022-06-29T10:41
шоубиз
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пьер нарцисс
шоу-бизнес
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россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В посольстве Камеруна с теплом вспомнили его последнее выступление, рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Танга Бианг.Он добавил, что в тот день артист был счастлив.Прощание с певцом пройдет в четверг в Москве. Нарцисс скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.Ранее в столице проводили в последний путь Юрия Шатунова. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище, другая часть будет развеяна над озером в Германии.
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знаменитости, пьер нарцисс, шоу-бизнес, камерун, россия
10:41 29.06.2022
 
В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом

В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом 20 мая

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Пьер Нарцисс
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В посольстве Камеруна с теплом вспомнили его последнее выступление, рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Танга Бианг.
"Посол и члены коллектива посольства глубоко потрясены утратой еще и потому, что последняя их встреча с Пьером Нарциссом состоялась всего лишь месяц назад на военном мероприятии, организованном в посольстве, по случаю празднования национального дня Камеруна 20 мая", – сказал Бианг.
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Бывшая супруга Нарцисса рассказала о его предсмертных муках
Он добавил, что в тот день артист был счастлив.
"Пьер был тогда таким активным и полным энергии, радости и юмора, очевидно, он был счастлив быть среди своих соотечественников и развлекать наших русских гостей, давая им возможность попробовать некоторые из наших традиционных блюд", – рассказал пресс-секретарь.
Прощание с певцом пройдет в четверг в Москве. Нарцисс скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.
Ранее в столице проводили в последний путь Юрия Шатунова. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище, другая часть будет развеяна над озером в Германии.
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