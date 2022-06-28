Рейтинг@Mail.ru
Часть праха Шатунова развеют в Германии - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220628/shatunov-1798721183.html
Часть праха Шатунова развеют в Германии
Часть праха Шатунова развеют в Германии - РИА Новости, 28.06.2022
Часть праха Шатунова развеют в Германии
Часть праха Юрия Шатунова увезут в Германию, но она будет не захоронена, а развеяна над озером, рассказал РИА Новости директор артиста Аркадий Кудряшов. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:27
2022-06-28T15:27
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
юрий шатунов
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797502024_0:55:684:439_1920x0_80_0_0_05f76ff63843fb06cb07a87b970657a6.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Часть праха Юрия Шатунова увезут в Германию, но она будет не захоронена, а развеяна над озером, рассказал РИА Новости директор артиста Аркадий Кудряшов.Основную часть праха лидера группы "Ласковый май" захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, на участке 24а, рядом с советским футболистом Виктором Понедельником.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Проститься с кумиром пришли несколько тысяч поклонников, многие звезды высказали соболезнования в связи с кончиной артиста. Другие знаменитости подверглись критике за то, что не поддержали траур.
https://ria.ru/20220628/sosedov-1798621749.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797502024_0:0:684:513_1920x0_80_0_0_4f54a1ed4ec38def563d5d3beca2b4a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес, юрий шатунов, новости культуры
15:27 28.06.2022
 
Часть праха Шатунова развеют в Германии

Часть праха Юрия Шатунова увезут в Германию и развеют над озером

CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий ШатуновЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий Шатунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Часть праха Юрия Шатунова увезут в Германию, но она будет не захоронена, а развеяна над озером, рассказал РИА Новости директор артиста Аркадий Кудряшов.

"Не будет никто хоронить Юру второй раз в Германии, захоронение может быть только одно. Оставшуюся часть праха развеют на озере в Германии, как Юра просил", – сказал Кудряшов.

Основную часть праха лидера группы "Ласковый май" захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, на участке 24а, рядом с советским футболистом Виктором Понедельником.
Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Проститься с кумиром пришли несколько тысяч поклонников, многие звезды высказали соболезнования в связи с кончиной артиста. Другие знаменитости подверглись критике за то, что не поддержали траур.
Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 11:22Шоубиз
Сергей Соседов объяснил отсутствие звезд на похоронах Шатунова
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесЮрий ШатуновНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала