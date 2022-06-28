https://ria.ru/20220628/shatunov-1798721183.html
Часть праха Шатунова развеют в Германии
Часть праха Шатунова развеют в Германии - РИА Новости, 28.06.2022
Часть праха Шатунова развеют в Германии
Часть праха Юрия Шатунова увезут в Германию, но она будет не захоронена, а развеяна над озером, рассказал РИА Новости директор артиста Аркадий Кудряшов. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:27
2022-06-28T15:27
2022-06-28T15:27
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Часть праха Юрия Шатунова увезут в Германию, но она будет не захоронена, а развеяна над озером, рассказал РИА Новости директор артиста Аркадий Кудряшов.Основную часть праха лидера группы "Ласковый май" захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, на участке 24а, рядом с советским футболистом Виктором Понедельником.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Проститься с кумиром пришли несколько тысяч поклонников, многие звезды высказали соболезнования в связи с кончиной артиста. Другие знаменитости подверглись критике за то, что не поддержали траур.
https://ria.ru/20220628/sosedov-1798621749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, юрий шатунов, новости культуры
Часть праха Шатунова развеют в Германии
Часть праха Юрия Шатунова увезут в Германию и развеют над озером