https://ria.ru/20220628/nartsiss-1798847485.html

Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на четверг

Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на четверг - РИА Новости, 28.06.2022

Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на четверг

Прощание с артистом Пьером Нарциссом снова переносится, теперь на четверг - по инициативе матери и сестры певца, сообщила РИА Новости экс-супруга Нарцисса... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:26

2022-06-28T19:26

2022-06-28T19:46

шоубиз

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пьер нарцисс

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Прощание с артистом Пьером Нарциссом снова переносится, теперь на четверг - по инициативе матери и сестры певца, сообщила РИА Новости экс-супруга Нарцисса Валерия Калачева."Завтра снова прощания не будет - по инициативе мамы и сестры Нарцисса. Мы все условия их (родственников) выполнили. Вели дипломатические беседы с ними, семейные беседы, мы сделали все возможное на высоком, посольственном уровне… окончательный срок - это четверг, в четверг они разрешат попрощаться, а затем сразу уйдёт рейс с телом в Камерун", - рассказала собеседница агентства.Изначально прощание с бывшим участником "Фабрики звёзд" Нарциссом должно было пройти в субботу, но его перенесли на среду. Сегодня стало известно, что церемония состоится в четверг, в Центральной клинической больнице Москвы, в 11.30.

https://ria.ru/20220626/muki-1798167185.html

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Владимир Лаврентьев

россия, москва, пьер нарцисс, камерун, общество