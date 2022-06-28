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Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на четверг - РИА Новости, 28.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220628/nartsiss-1798847485.html
Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на четверг
Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на четверг - РИА Новости, 28.06.2022
Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на четверг
Прощание с артистом Пьером Нарциссом снова переносится, теперь на четверг - по инициативе матери и сестры певца, сообщила РИА Новости экс-супруга Нарцисса... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:26
2022-06-28T19:46
шоубиз
россия
москва
пьер нарцисс
камерун
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Прощание с артистом Пьером Нарциссом снова переносится, теперь на четверг - по инициативе матери и сестры певца, сообщила РИА Новости экс-супруга Нарцисса Валерия Калачева."Завтра снова прощания не будет - по инициативе мамы и сестры Нарцисса. Мы все условия их (родственников) выполнили. Вели дипломатические беседы с ними, семейные беседы, мы сделали все возможное на высоком, посольственном уровне… окончательный срок - это четверг, в четверг они разрешат попрощаться, а затем сразу уйдёт рейс с телом в Камерун", - рассказала собеседница агентства.Изначально прощание с бывшим участником "Фабрики звёзд" Нарциссом должно было пройти в субботу, но его перенесли на среду. Сегодня стало известно, что церемония состоится в четверг, в Центральной клинической больнице Москвы, в 11.30.
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россия, москва, пьер нарцисс, камерун, общество
19:26 28.06.2022 (обновлено: 19:46 28.06.2022)
 
Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на четверг

Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли со среды на четверг по инициативе матери

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Пьер Нарцисс
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Прощание с артистом Пьером Нарциссом снова переносится, теперь на четверг - по инициативе матери и сестры певца, сообщила РИА Новости экс-супруга Нарцисса Валерия Калачева.
"Завтра снова прощания не будет - по инициативе мамы и сестры Нарцисса. Мы все условия их (родственников) выполнили. Вели дипломатические беседы с ними, семейные беседы, мы сделали все возможное на высоком, посольственном уровне… окончательный срок - это четверг, в четверг они разрешат попрощаться, а затем сразу уйдёт рейс с телом в Камерун", - рассказала собеседница агентства.
Изначально прощание с бывшим участником "Фабрики звёзд" Нарциссом должно было пройти в субботу, но его перенесли на среду. Сегодня стало известно, что церемония состоится в четверг, в Центральной клинической больнице Москвы, в 11.30.
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