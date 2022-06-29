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Эксперт оценил последствия возможного запрета G7 на ввоз российского золота

Эксперт оценил последствия возможного запрета G7 на ввоз российского золота - РИА Новости, 29.06.2022

Эксперт оценил последствия возможного запрета G7 на ввоз российского золота

Российские компании могут снизить совокупную добычу золота на треть в среднесрочной перспективе после запрета на его импорт странами "Большой семёрки" (G7),... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:44

2022-06-29T16:44

2022-06-29T17:09

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские компании могут снизить совокупную добычу золота на треть в среднесрочной перспективе после запрета на его импорт странами "Большой семёрки" (G7), заявил РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.США запретили ввоз в страну российского золота, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). А до того и все государства "Большой семёрки" в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота."Для компаний запрет США и G7 на покупку российского золота означает возможное снижение добычи на треть в среднесрочной перспективе. Ее восстановление возможно при выстраивании новых цепочек продаж", - считает Миронюк.Кроме того, по оценке эксперта, сопоставимое снижение переработки могут показать крупнейшие российские аффинажные заводы, при том что их производственные мощности на данный момент и так существенно недозагружены."Весной 2020 года доля золота в госрезервах достигла установленной для ЗВР планки 20%. Сейчас почти все золото уходит за рубеж. Выделяются страны-хабы, специализирующиеся на скупке и перепродаже российского золота. Ранее ими были Швейцария и Великобритания. По данным ФТС, крупнейшим покупателем российского золота в 2021 году была Великобритания - 266,1 тонны, на втором месте – Казахстан, куда отправлено лишь 8 тонн", - пояснил Миронюк.Эксперт отметил, что экспортные потоки могут переориентироваться на Восток, а крупными покупателями могут стать ОАЭ, Индия и Китай. Но он также считает, что выстраивание новых цепочек продаж может занять многие месяцы. При этом основной риск - присоединение к ограничениям, которые могут быть приравнены к эмбарго, других стран и создание действующего механизма вторичных санкций.

https://ria.ru/20220629/blinken-1798965647.html

https://ria.ru/20220629/zoloto-1798981239.html

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