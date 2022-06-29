https://ria.ru/20220629/diplomatiya-1798659515.html

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Межгосударственные отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 29.06.2022

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T01:31

2022-06-29T01:31

2022-06-29T01:31

справки

россия

азербайджан

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Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года). Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года). Между странами подписано свыше 150 международно-правовых актов. Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В 2019 году президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались три раза: 26 апреля "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай), 3 октября – "на полях" международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и 20 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ. В течение 2020 года лидеры России и Азербайджана провели несколько телефонных разговоров. В 2020 году благодаря активным посредническим усилиям президента Российской Федерации произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. После начавшихся в конце сентября масштабных боестолкновений к 9 ноября удалось выйти на устойчивое прекращение огня. В зону конфликта был введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Была достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Было принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе.11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева. 20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Нагорном Карабахе. 26 ноября в Сочи вновь состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Консультации были приурочены к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Обсуждался ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Также состоялась отдельная встреча президентов России и Азербайджана. 28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. 22 февраля 2022 года Алиев посетил Москву с официальным визитом. По итогам переговоров главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. В Декларации нашли свое отражение все ключевые сферы сотрудничества: политическая компонента, вопросы безопасности, торгово-экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарные связи. Президент Азербайджана также встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Президенты России и Азербайджана регулярно общаются по телефону, последний телефонный разговор состоялся 31 мая 2022 года. Тесные контакты России и Азербайджана поддерживаются по правительственной линии. В 2020 году премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели ряд телефонных разговоров, в ходе которых обсуждали актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, меры по противодействию коронавирусной инфекции и др. 20 мая 2021 года в Москве состоялись их переговоры в рамках первого официального визита Али Асадова в РФ. В ходе этого визита был подписан ряд документов между министерствами и ведомствами России и Азербайджана. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук регулярно посещает с рабочими визитами Баку для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств. Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели по три встречи в 2020 и 2021 годах. В 2022 году главы МИД встречались 22 февраля (Москва), 10 марта ("на полях" Анталийского дипломатического форума), 12 мая ("на полях" СМИД СНГ в Душанбе), 24 июня (Баку). Наращивается межпарламентское сотрудничество РФ и Азербайджана. 22 июня 2022 года в Совете Федерации РФ состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном. В 2020 году товарооборот России с Азербайджаном немного "просел" (на 10% по сравнению с 2019 годом) и составил, по данным ФТС РФ, 2,9 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,1 миллиарда долларов и импорт – 813,8 миллиона долларов. По итогам 2021 года взаимный товарооборот двух стран вырос на 16% и составил 3,4 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,3 миллиарда долларов и импорт – более одного миллиона долларов. В структуре экспорта России в Азербайджан: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности и др. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; минеральные продукты; металлы и изделия из них и др. В 2021 году наблюдался значительный рост экспорта ряда сельскохозяйственных продуктов из Азербайджана в Россию. Так, объемы отправляемых нектаринов выросли в три раза, персиков в три раза, груш в 2,9 раза, абрикосов в 2,8 раза, винограда на 44%, хурмы на 33%, гранатов на 24% и продовольственного картофеля на 23%. Российские прямые инвестиции в Азербайджан составляют 4,5 миллиарда долларов, азербайджанские в Россию – 1,5 миллиарда долларов. В Азербайджане работают более 900 совместных компаний, в том числе порядка 300 со стопроцентным российским капиталом. Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК), последняя встреча которой прошла 25-26 апреля 2022 года в Баку. Реализуется План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, включающий шесть "дорожных карт" (по торговле, транспортной инфраструктуре, наукоемким производствам, повышению эффективности экономики, туризму, сотрудничеству в области инновационного развития и цифровых технологий). В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", "Транснефть", "Лукойл", "Роснефть", "Интер РАО" и др. Эффективное партнерство налажено в промышленности. В 2021 году открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. Строится совместный сервисный центр "КАМАЗ" в Азербайджане. Успешно функционирует фармацевтический комплекс "Р-Фарм". "Российский экспортный центр" с 2015 года оказал финансовую поддержку двусторонним проектам в размере двух миллиардов долларов.Одним из наиболее перспективных проектов является создание международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Общая протяженность его составит более семи тысяч километров, при этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана. Звеном в коридоре "Север-Юг" является совместный проект двух стран "Агроэкспресс" по поставке азербайджанской продукции АПК по железной дороге в РФ. Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины. Страны по-партнерски взаимодействуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В самый острый период пандемии на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских учреждений, были организованы поставки в республику вакцины "Спутник V". Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС.С 2010 по 2019 год главным партнером Азербайджана по ВТС являлась Россия (63,8%). Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др. Динамично развиваются межрегиональные связи. В них вовлечено более 70 субъектов Российской Федерации. На высоком уровне находятся российско-азербайджанские культурно-гуманитарные отношения. В Азербайджане работают около 340 русскоязычных школ, в которых обучается более 140 тысяч детей. Более 15 тысяч азербайджанских граждан в Азербайджане обучаются на отделениях русского языка в вузах. В России в настоящее время обучаются свыше 11 тысяч азербайджанских студентов, из них более тысячи – за счет средств федерального бюджета. С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. С 2020 года в Университете АДА (бывшая Дипакадемия Азербайджана) совместно с МГИМО реализуются образовательные программы "Международные финансы и управление рисками" и MGIMO Global МВА.Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества. В 2019 году успешно прошли Дни культуры России в Азербайджане, в феврале 2022 года состоялся фестиваль "Дни Азербайджана в Москве", в марте 2022 года – Форум молодежных инициатив России и Азербайджана. В 2019 году Россия вышла на первое место по числу туристов, посетивших Азербайджан – более 900 тысяч человек (30,9% от их общего числа). В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество российских туристов, посетивших Азербайджан сократилось, уменьшилось и число граждан Азербайджана, приезжавших в Россию. По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в 2021 году россияне совершили более 29 тысяч визитов в Азербайджан. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

азербайджан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, азербайджан