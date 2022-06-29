https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

"Главные игроки определены": кто сформирует новый мировой порядок

"Главные игроки определены": кто сформирует новый мировой порядок - РИА Новости, 29.06.2022

"Главные игроки определены": кто сформирует новый мировой порядок

Иран и Аргентина подали заявки в БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В Москве уже объяснили, что не против расширения организации, но... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:00

2022-06-29T08:00

2022-06-29T11:20

сергей марков

иран

аргентина

всемирный банк

россия

мария захарова

альберто фернандес

брикс

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Елена Попова. Иран и Аргентина подали заявки в БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В Москве уже объяснили, что не против расширения организации, но сначала необходимо определиться с процедурой и требованиями к кандидатам. Последний раз новичка — Южно-Африканскую Республику — принимали одиннадцать лет назад. Эксперты считают, что в будущем число стран-участников может увеличиться еще на десять."Это прорыв""Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", — написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в телеграм-канале.Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что организация основана на очень творческом механизме, и выразил надежду, что присоединение Тегерана принесет "дополнительные преимущества" всем.Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил: "Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций. <...> Мы — безопасный и ответственный поставщик продуктов питания и признанный игрок в области биотехнологий и прикладной логистики".Участники объединения играют очень важную роль в мировой экономике. БРИКС — это около 30 процентов суши, более 40 процентов населения планеты.Присоединение двух стран сделает БРИКС противовесом "Большой семерке", считает российский сенатор Алексей Пушков. "Вступление в БРИКС Аргентины и Ирана — это, безусловно, прорыв, поскольку не только подрывает усилия Запада в деле изоляции России, но и существенно расширяет главную экономико-политическую организацию незападного мира", — указал он в Telegram.На очереди еще десятьСтраны БРИКС — развивающиеся. Эксперты предполагают, что в организацию вступят и другие. "Те, кто ориентирован на сотрудничество с Китаем и все меньше на Запад: Мексика, Алжир, Венесуэла, Филиппины, Индонезия, Малайзия", — перечисляет экономист Василий Колташов.Политолог Сергей Марков допустил, что среди кандидатов могут оказаться Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Вьетнам.Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее говорил, что Москва положительно относится к расширению БРИКС, но "к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно". Он предлагает определить процедуры и требования к кандидатам.Организация, основанная в 2006-м, за минувшие годы запустила несколько крупных совместных проектов. С 2015-го в БРИКС действует Банк развития. Альтернатива МВФ с головным офисом в Шанхае и капиталом в 100 миллиардов долларов финансирует улучшение инфраструктуры участников объединения.К 2025-му ожидается создание единой платежной системы BRICS PAY. Также обсуждают переход на торговлю в национальных валютах. Бразилия и Россия в 2015-м уже пытались рассчитываться друг с другом в рублях и реалах, но тогда от этого отказались из-за нестабильного обменного курса.По словам Маркова, БРИКС — это еще и отлаженная система коллективных консультаций. Регулярно проходят встречи глав государств и профильных министерств. Учитывая большие расстояния и эпидемическую ситуацию — зачастую в онлайн-режиме.Так, на саммите 23 июня российский президент Владимир Путин заявил: "Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных и эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике".Альтернативная "Семерка"Пока БРИКС уступает по уровню взаимодействия G7, отмечает Марков. Там совместные программы во многих отраслях — от оборонки до внешней политики. Однако по роли в мировой экономике — примерный паритет."У них разные подходы к международной политике. Если G7 стремится к глобальному доминированию, то "альтернативная "Семерка" занимается строительством нового многополярного мира, где различные цивилизации и страны уважают идентичность друг друга, право на собственный выбор, суверенитет. Можно сказать, что G7 — это прошлый век, а БРИКС определяет будущее", — подчеркивает собеседник РИА Новости.Иран, продолжает он, неслучайно подал заявку именно сейчас. Тегеран давно хотел в БРИКС, но там не соглашались из-за американских и европейских санкций. Теперь антироссийских запретов куда больше, то же грозит и Китаю."Поэтому желание иранцев, скорее всего, удовлетворят, — говорит Марков. — И здесь неожиданно возникла Аргентина. Я связываю это со стремлением представлять в БРИКС испаноязычную Латинскую Америку, в отличие от португалоязычной Бразилии".В БРИКС перестали обращать внимание на санкции, которые уже стали своеобразным знаком качества, добавляет Колташов. Это как предупреждение другим, что "Большая семерка" в следующий раз может ударить по любому. "Несмотря на ограничения, надо сотрудничать и совместно развивать экономику", — говорит он.Эксперты сходятся во мнении, что расширение БРИКС поможет минимизировать ущерб от санкций и России, и другим участникам организации. Усилится солидарность в противостоянии экономическому давлению Запада, с которым в последние годы сталкивается все больше стран.

https://ria.ru/20220618/forum-1796308689.html

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