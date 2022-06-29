https://ria.ru/20220629/bayden-1799127622.html

Байден поставил президента Южной Кореи в неловкое положение на саммите НАТО

Байден поставил президента Южной Кореи в неловкое положение на саммите НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

Байден поставил президента Южной Кореи в неловкое положение на саммите НАТО

В Мадриде на саммите НАТО президент США Джо Байден прошел мимо главы Южной Кореи Юн Сок Ёля, не обратив внимания. Видео опубликовал телеканал Yonhap News TV. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:17

2022-06-29T22:17

2022-06-29T22:57

в мире

джо байден

южная корея

юн сок ель

мадрид

нато

румен радев

болгария

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Мадриде на саммите НАТО президент США Джо Байден прошел мимо главы Южной Кореи Юн Сок Ёля, не обратив внимания. Видео опубликовал телеканал Yonhap News TV.На кадрах видно, как южнокорейский лидер делает шаг на встречу американскому коллеге, чтобы его поприветствовать. Байден при этом проходит мимо и обращается к президенту Болгарии Румену Радеву.Юн Сок Ёль стал первым президентом Южной Кореи, который принял участие в саммите НАТО. Ранее его администрация пояснила, что присутствие главы государства не означает, что страна собирается вступать в альянс, она "стремится расширять свое присутствие в мировом сообществе".Глава Белого дома не в первый раз попал в неловую ситуацию на этом саммите. Накануне он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Помимо этого Байден нарушил королевский протокол при встрече с королем Филиппом VI и королевой Летисией.

https://ria.ru/20220423/ruka-1785034688.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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Кирилл Иванников

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