22:17 29.06.2022 (обновлено: 22:57 29.06.2022)
Байден поставил президента Южной Кореи в неловкое положение на саммите НАТО
На саммите НАТО президент США Байден не обратил внимания на главу Южной Кореи
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Мадриде на саммите НАТО президент США Джо Байден прошел мимо главы Южной Кореи Юн Сок Ёля, не обратив внимания. Видео опубликовал телеканал Yonhap News TV.
На кадрах видно, как южнокорейский лидер делает шаг на встречу американскому коллеге, чтобы его поприветствовать. Байден при этом проходит мимо и обращается к президенту Болгарии Румену Радеву.
Юн Сок Ёль стал первым президентом Южной Кореи, который принял участие в саммите НАТО. Ранее его администрация пояснила, что присутствие главы государства не означает, что страна собирается вступать в альянс, она "стремится расширять свое присутствие в мировом сообществе".
Глава Белого дома не в первый раз попал в неловую ситуацию на этом саммите. Накануне он оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Помимо этого Байден нарушил королевский протокол при встрече с королем Филиппом VI и королевой Летисией.
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