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Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами - РИА Новости, 28.06.2022
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Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами
Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами - РИА Новости, 28.06.2022
Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами
Информация, добываемая российской нелегальной разведкой, исключительно положительно оценивается руководством России, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:50
2022-06-28T16:50
безопасность
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Информация, добываемая российской нелегальной разведкой, исключительно положительно оценивается руководством России, сообщил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Во вторник Управление "С" СВР (нелегальная разведка) отмечает свой вековой юбилей. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека."Результаты работы нелегальной разведки, в том числе добытые ею и реализуемые по высшей разметке сведения, оценивается исключительно положительно", - сказал Нарышкин. Понятие "реализация информации по высшей разметке" издавна означает отправку разведывательных сведений руководству страны."Как известно, в руководстве России находятся достаточно компетентные и мудрые люди, способные правильно воспринять то, что им докладывается по линии спецслужб, и не допустить повторения пережитых нашей страной трагедий, ставших следствием недооценки своевременно представленной разведкой информации", - добавил директор СВР.Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
https://ria.ru/20220113/razvedka-1767716812.html
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безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
16:50 28.06.2022
 
Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами

Нарышкин: руководство высоко оценивает информацию, добываемую разведчиками-нелегалами

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Информация, добываемая российской нелегальной разведкой, исключительно положительно оценивается руководством России, сообщил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Во вторник Управление "С" СВР (нелегальная разведка) отмечает свой вековой юбилей. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека.
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"Результаты работы нелегальной разведки, в том числе добытые ею и реализуемые по высшей разметке сведения, оценивается исключительно положительно", - сказал Нарышкин. Понятие "реализация информации по высшей разметке" издавна означает отправку разведывательных сведений руководству страны.
"Как известно, в руководстве России находятся достаточно компетентные и мудрые люди, способные правильно воспринять то, что им докладывается по линии спецслужб, и не допустить повторения пережитых нашей страной трагедий, ставших следствием недооценки своевременно представленной разведкой информации", - добавил директор СВР.
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В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
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