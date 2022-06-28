https://ria.ru/20220628/razvedka-1798780474.html

Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами

Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами - РИА Новости, 28.06.2022

Нарышкин высоко оценил сведения, добываемые разведчиками-нелегалами

Информация, добываемая российской нелегальной разведкой, исключительно положительно оценивается руководством России, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:50

2022-06-28T16:50

2022-06-28T16:50

безопасность

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Информация, добываемая российской нелегальной разведкой, исключительно положительно оценивается руководством России, сообщил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Во вторник Управление "С" СВР (нелегальная разведка) отмечает свой вековой юбилей. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека."Результаты работы нелегальной разведки, в том числе добытые ею и реализуемые по высшей разметке сведения, оценивается исключительно положительно", - сказал Нарышкин. Понятие "реализация информации по высшей разметке" издавна означает отправку разведывательных сведений руководству страны."Как известно, в руководстве России находятся достаточно компетентные и мудрые люди, способные правильно воспринять то, что им докладывается по линии спецслужб, и не допустить повторения пережитых нашей страной трагедий, ставших следствием недооценки своевременно представленной разведкой информации", - добавил директор СВР.Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.

https://ria.ru/20220113/razvedka-1767716812.html

https://ria.ru/20201203/razvedchiki-1587500704.html

https://ria.ru/20220508/razvedka-1787432580.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин