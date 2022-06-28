https://ria.ru/20220628/kritika-1798694975.html

The Washington Times: лидеры G7 нашли время осудить США

The Washington Times: лидеры G7 нашли время осудить США - РИА Новости, 28.06.2022

The Washington Times: лидеры G7 нашли время осудить США

Главы государств, входящих в G7, во время саммита резко раскритиковали принятое Конституционным судом США решение об отмене права женщин на аборты, что... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:57

2022-06-28T13:57

2022-06-28T16:15

в мире

сша

g7

джо байден

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Главы государств, входящих в G7, во время саммита резко раскритиковали принятое Конституционным судом США решение об отмене права женщин на аборты, что показывает изменившееся отношение к американскому президенту Джо Байдену среди коллег, пишет The Washington Times.В частности, с критикой выступили канадский премьер-министр Джастин Трюдо, лидер Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц."Ряд проблем подорвал авторитет Байдена за границей", — заявляет автор.Так, помимо ситуации с абортами, издание указывает на крайне низкий рейтинг американского лидера, повышение цен на бензин и продукты питания, нависшую возможность рецессии в США и риск потери демократами большинства в сенате и палате представителей.Верховный суд США 24 июня пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года, предоставлявшее женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства. Решение позволит отдельным штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Оно уже спровоцировало волну негодования в стране.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.

https://ria.ru/20220625/nyu-york-1798030501.html

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в мире, сша, g7, джо байден