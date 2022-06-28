https://ria.ru/20220628/konkurs-1798622567.html
Лауреаты конкурса Рахманинова выступят в Мариинском театре
Лауреаты конкурса Рахманинова выступят в Мариинском театре - РИА Новости, 28.06.2022
Лауреаты конкурса Рахманинова выступят в Мариинском театре
Лауреаты конкурса Сергея Рахманинова выступят во вторник в Концертном зале петербургского Мариинского театра в ходе международного фестиваля "Брасс белых... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:01
2022-06-28T11:01
2022-06-28T11:01
культура
новости культуры
дмитрий шостакович
денис мацуев
иван бессонов (пианист)
россия
китай
бразилия
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Лауреаты конкурса Сергея Рахманинова выступят во вторник в Концертном зале петербургского Мариинского театра в ходе международного фестиваля "Брасс белых ночей", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Откроется вечер исполнением Первого фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича с Денисом Мацуевым в сольной партии.Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова приурочен к 150-летию со дня рождения великого русского композитора, которое будет отмечаться в 2023 году. Его инициатором выступил Мацуев, ставший художественным руководителем форума.Лауреаты конкурса были объявлены 26 июня.
https://ria.ru/20220627/konkurs-1798336468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, дмитрий шостакович, денис мацуев, иван бессонов (пианист), россия, китай, бразилия, мариинский театр, музыка, сергей рахманинов
Лауреаты конкурса Рахманинова выступят в Мариинском театре
Лауреаты конкурса Рахманинова выступят в в Концертном зале Мариинского театра в Петербурге
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Лауреаты конкурса Сергея Рахманинова выступят во вторник в Концертном зале петербургского Мариинского театра в ходе международного фестиваля "Брасс белых ночей", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Откроется вечер исполнением Первого фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича с Денисом Мацуевым в сольной партии.
Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова приурочен к 150-летию со дня рождения великого русского композитора, которое будет отмечаться в 2023 году. Его инициатором выступил Мацуев, ставший художественным руководителем форума.
Лауреаты конкурса были объявлены 26 июня.