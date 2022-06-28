https://ria.ru/20220628/konkurs-1798622567.html

Лауреаты конкурса Рахманинова выступят в Мариинском театре

Лауреаты конкурса Рахманинова выступят в Мариинском театре - РИА Новости, 28.06.2022

Лауреаты конкурса Рахманинова выступят в Мариинском театре

Лауреаты конкурса Сергея Рахманинова выступят во вторник в Концертном зале петербургского Мариинского театра в ходе международного фестиваля "Брасс белых... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:01

2022-06-28T11:01

2022-06-28T11:01

культура

новости культуры

дмитрий шостакович

денис мацуев

иван бессонов (пианист)

россия

китай

бразилия

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Лауреаты конкурса Сергея Рахманинова выступят во вторник в Концертном зале петербургского Мариинского театра в ходе международного фестиваля "Брасс белых ночей", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Откроется вечер исполнением Первого фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича с Денисом Мацуевым в сольной партии.Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова приурочен к 150-летию со дня рождения великого русского композитора, которое будет отмечаться в 2023 году. Его инициатором выступил Мацуев, ставший художественным руководителем форума.Лауреаты конкурса были объявлены 26 июня.

https://ria.ru/20220627/konkurs-1798336468.html

россия

китай

бразилия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дмитрий шостакович, денис мацуев, иван бессонов (пианист), россия, китай, бразилия, мариинский театр, музыка, сергей рахманинов