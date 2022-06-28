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Путин прибыл в Душанбе на встречу с Рахмоном - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин прибыл в Душанбе на встречу с Рахмоном
Путин прибыл в Душанбе на встречу с Рахмоном - РИА Новости, 28.06.2022
Путин прибыл в Душанбе на встречу с Рахмоном
Владимир Путин прилетел в Душанбе, где у него пройдут переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:07
2022-06-28T16:39
владимир путин
таджикистан
россия
политика
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Душанбе, где у него пройдут переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Как сообщил накануне помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, президенты обсудят торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделят ситуации в Афганистане.Не исключено, что Путин и Рахмон обменяются мнениями по другим актуальным темам региональной повестки дня, в том числе о присоединении Таджикистана к ЕАЭС.Это будет уже вторая личная встреча глав государств в 2022 году после юбилейного саммита ОДКБ в Москве 16 мая. Кроме этого, президенты в текущем году уже шесть раз поговорили по телефону.На завтра у Путина запланировано посещение Ашхабада для участия в Каспийском саммите.
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владимир путин, таджикистан, россия, политика, эмомали рахмон
16:07 28.06.2022 (обновлено: 16:39 28.06.2022)
 
Путин прибыл в Душанбе на встречу с Рахмоном

Путин прибыл в Душанбе, где у него запланирована встреча с Рахмоном

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Душанбе, где у него пройдут переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Как сообщил накануне помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, президенты обсудят торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделят ситуации в Афганистане.
Не исключено, что Путин и Рахмон обменяются мнениями по другим актуальным темам региональной повестки дня, в том числе о присоединении Таджикистана к ЕАЭС.
Это будет уже вторая личная встреча глав государств в 2022 году после юбилейного саммита ОДКБ в Москве 16 мая. Кроме этого, президенты в текущем году уже шесть раз поговорили по телефону.
На завтра у Путина запланировано посещение Ашхабада для участия в Каспийском саммите.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
16 мая, 12:45
Глава Таджикистана хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
 
Владимир ПутинТаджикистанРоссияПолитикаЭмомали Рахмон
 
 
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