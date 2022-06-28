https://ria.ru/20220628/dushanbe-1798754678.html

Путин прибыл в Душанбе на встречу с Рахмоном

Путин прибыл в Душанбе на встречу с Рахмоном - РИА Новости, 28.06.2022

Путин прибыл в Душанбе на встречу с Рахмоном

Владимир Путин прилетел в Душанбе, где у него пройдут переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:07

2022-06-28T16:07

2022-06-28T16:39

владимир путин

таджикистан

россия

политика

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Душанбе, где у него пройдут переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Как сообщил накануне помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, президенты обсудят торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделят ситуации в Афганистане.Не исключено, что Путин и Рахмон обменяются мнениями по другим актуальным темам региональной повестки дня, в том числе о присоединении Таджикистана к ЕАЭС.Это будет уже вторая личная встреча глав государств в 2022 году после юбилейного саммита ОДКБ в Москве 16 мая. Кроме этого, президенты в текущем году уже шесть раз поговорили по телефону.На завтра у Путина запланировано посещение Ашхабада для участия в Каспийском саммите.

https://ria.ru/20220516/tadzhikistan-1788775188.html

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Кирилл Волков

владимир путин, таджикистан, россия, политика, эмомали рахмон