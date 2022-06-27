https://ria.ru/20220627/sammit-1798507608.html

Путина пригласили на саммит G20 в Индонезии

Путина пригласили на саммит G20 в Индонезии - РИА Новости, 27.06.2022

Путина пригласили на саммит G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:23

2022-06-27T17:23

2022-06-27T18:42

владимир путин

юрий ушаков

саммит g20

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны. Это все будет обсуждаться и 30 июня естественно (на встрече Путина и Видодо в Кремле. — Прим. ред.) Но наш президент получил приглашение, и мы ответили положительно, сказали, что заинтересованы принять участие", — сказал Ушаков на брифинге.По его словам, пока что мероприятие планируют проводить в очном формате, но пандемия может помешать этому — некоторые страны до сих пор закрыты.Ранее США и их союзники пытались повлиять на председательствующую в этом году в G20 Индонезии и вынудить не приглашать российскую делегацию из-за ситуации на Украине. В Джакарте ответили, что "двадцатка" рассматривает экономические вопросы и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.При этом накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляли, что не разделяют идею бойкота этого формата в случае участия в нем Владимира Путина.

https://ria.ru/20220626/peregovory-1798178508.html

https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html

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владимир путин, юрий ушаков, саммит g20