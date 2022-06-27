https://ria.ru/20220627/sammit-1798507608.html
Путина пригласили на саммит G20 в Индонезии
Путина пригласили на саммит G20 в Индонезии - РИА Новости, 27.06.2022
Путина пригласили на саммит G20 в Индонезии
Президент России Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:23
2022-06-27T17:23
2022-06-27T18:42
владимир путин
юрий ушаков
саммит g20
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны. Это все будет обсуждаться и 30 июня естественно (на встрече Путина и Видодо в Кремле. — Прим. ред.) Но наш президент получил приглашение, и мы ответили положительно, сказали, что заинтересованы принять участие", — сказал Ушаков на брифинге.По его словам, пока что мероприятие планируют проводить в очном формате, но пандемия может помешать этому — некоторые страны до сих пор закрыты.Ранее США и их союзники пытались повлиять на председательствующую в этом году в G20 Индонезии и вынудить не приглашать российскую делегацию из-за ситуации на Украине. В Джакарте ответили, что "двадцатка" рассматривает экономические вопросы и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.При этом накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляли, что не разделяют идею бойкота этого формата в случае участия в нем Владимира Путина.
https://ria.ru/20220626/peregovory-1798178508.html
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владимир путин, юрий ушаков, саммит g20
17:23 27.06.2022 (обновлено: 18:42 27.06.2022)
Путина пригласили на саммит G20 в Индонезии
Помощник президента Ушаков подтвердил участие Путина в саммите G20 в Индонезии
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны. Это все будет обсуждаться и 30 июня естественно (на встрече Путина и Видодо в Кремле. — Прим. ред.) Но наш президент получил приглашение, и мы ответили положительно, сказали, что заинтересованы принять участие", — сказал Ушаков на брифинге.
По его словам, пока что мероприятие планируют проводить в очном формате, но пандемия может помешать этому — некоторые страны до сих пор закрыты.
Ранее США
и их союзники пытались повлиять на председательствующую в этом году в G20 Индонезии
и вынудить не приглашать российскую делегацию из-за ситуации на Украине
. В Джакарте
ответили, что "двадцатка" рассматривает экономические вопросы и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
При этом накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц
и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявляли, что не разделяют идею бойкота этого формата в случае участия в нем Владимира Путина
.