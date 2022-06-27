14:08 27.06.2022 (обновлено: 18:20 27.06.2022)
НАТО усилит присутствие на восточном направлении
Лидеры НАТО усилят численность альянса на восточном направлении до 300 тысяч человек
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Лидеры НАТО обсудят дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, включая увеличение численности сил высокой готовности до 300 тысяч человек, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня.
"Мы будем дальше усиливать присутствие на восточном направлении… Трансформируем силы реагирования НАТО <...> Мы также расширим наши возможности по усилению в случае возникновения конфликта", — отметил он.
По словам генсека, речь идет о размещении техники на передовых позициях, а также о создании специальных сил, подготовленных для обороны конкретных членов альянса, но базирующихся на территории своих стран.
Как сообщала газета El Pais, на предстоящем саммите члены военного блока утвердят проект новой стратегической концепции НАТО, которая впервые будет включать защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии организации.
Члена Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что таким образом документ втягивает государства-члены в новую войну и фактически узаконивает наступательную стратегию альянса.
26 июня, 10:26МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины