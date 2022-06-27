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НАТО усилит присутствие на восточном направлении - РИА Новости, 27.06.2022
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НАТО усилит присутствие на восточном направлении
НАТО усилит присутствие на восточном направлении - РИА Новости, 27.06.2022
НАТО усилит присутствие на восточном направлении
Лидеры НАТО обсудят дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, включая увеличение численности сил высокой готовности до 300 тысяч человек, заявил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:08
2022-06-27T18:20
в мире
нато
мадрид
йенс столтенберг
совет федерации рф
ольга ковитиди
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Лидеры НАТО обсудят дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, включая увеличение численности сил высокой готовности до 300 тысяч человек, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня."Мы будем дальше усиливать присутствие на восточном направлении… Трансформируем силы реагирования НАТО &lt;...&gt; Мы также расширим наши возможности по усилению в случае возникновения конфликта", — отметил он.По словам генсека, речь идет о размещении техники на передовых позициях, а также о создании специальных сил, подготовленных для обороны конкретных членов альянса, но базирующихся на территории своих стран.Как сообщала газета El Pais, на предстоящем саммите члены военного блока утвердят проект новой стратегической концепции НАТО, которая впервые будет включать защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии организации.Члена Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что таким образом документ втягивает государства-члены в новую войну и фактически узаконивает наступательную стратегию альянса.
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в мире, нато, мадрид, йенс столтенберг, совет федерации рф, ольга ковитиди
14:08 27.06.2022 (обновлено: 18:20 27.06.2022)
 
НАТО усилит присутствие на восточном направлении

Лидеры НАТО усилят численность альянса на восточном направлении до 300 тысяч человек

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Лидеры НАТО обсудят дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, включая увеличение численности сил высокой готовности до 300 тысяч человек, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня.
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"Мы будем дальше усиливать присутствие на восточном направлении… Трансформируем силы реагирования НАТО <...> Мы также расширим наши возможности по усилению в случае возникновения конфликта", — отметил он.
По словам генсека, речь идет о размещении техники на передовых позициях, а также о создании специальных сил, подготовленных для обороны конкретных членов альянса, но базирующихся на территории своих стран.
Как сообщала газета El Pais, на предстоящем саммите члены военного блока утвердят проект новой стратегической концепции НАТО, которая впервые будет включать защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии организации.
Члена Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что таким образом документ втягивает государства-члены в новую войну и фактически узаконивает наступательную стратегию альянса.
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В миреНАТОМадридЙенс СтолтенбергСовет Федерации РФОльга Ковитиди
 
 
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