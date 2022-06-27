https://ria.ru/20220627/nato-1798431574.html

НАТО усилит присутствие на восточном направлении

НАТО усилит присутствие на восточном направлении - РИА Новости, 27.06.2022

НАТО усилит присутствие на восточном направлении

Лидеры НАТО обсудят дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, включая увеличение численности сил высокой готовности до 300 тысяч человек, заявил... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:08

2022-06-27T14:08

2022-06-27T18:20

в мире

нато

мадрид

йенс столтенберг

совет федерации рф

ольга ковитиди

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Лидеры НАТО обсудят дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, включая увеличение численности сил высокой готовности до 300 тысяч человек, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня."Мы будем дальше усиливать присутствие на восточном направлении… Трансформируем силы реагирования НАТО <...> Мы также расширим наши возможности по усилению в случае возникновения конфликта", — отметил он.По словам генсека, речь идет о размещении техники на передовых позициях, а также о создании специальных сил, подготовленных для обороны конкретных членов альянса, но базирующихся на территории своих стран.Как сообщала газета El Pais, на предстоящем саммите члены военного блока утвердят проект новой стратегической концепции НАТО, которая впервые будет включать защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии организации.Члена Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что таким образом документ втягивает государства-члены в новую войну и фактически узаконивает наступательную стратегию альянса.

https://ria.ru/20220626/nato-1798236418.html

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в мире, нато, мадрид, йенс столтенберг, совет федерации рф, ольга ковитиди