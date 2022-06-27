ЕК даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров

Еврокомиссия даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров
Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.
Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.
Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.
Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.
Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.
Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.
Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.
Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.
Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.
Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.
Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.
Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.
Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.
Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.
Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.
Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.
Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.
Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.
Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.
Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.
Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.
Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.
Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.
Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.
Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.
Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.
Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.
Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.
Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.
Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.
Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.
Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.
Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.