https://ria.ru/20220627/litva-1798398225.html

ЕК даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров

ЕК даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров - РИА Новости, 27.06.2022

ЕК даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров

Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать "дополнительные инструкции",... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:57

2022-06-27T12:57

2022-06-27T13:07

еврокомиссия

литва

россия

калининград

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать "дополнительные инструкции", сообщили РИА Новости в ЕК.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область."Эти проверки (Литвы в отношении транзитных товаров) целенаправленны, соразмерны и эффективны. Они будут основаны на разумном взаимодействии, чтобы избежать уклонения от исполнения санкций при обеспечении свободного транзита. Мы находимся в тесном контакте с литовскими властями и будем давать дополнительные инструкции по ходу дела", - указал собеседник агентства.В ЕК уточнили, что проблема с транзитом ряда товаров в Калининград возникла только сейчас, "поскольку ряд санкций ЕС в отношении России (металлургия и стройматериалы) вступили в силу только сейчас после небольшого переходного периода". "Это означает, что Литва теперь применяет дополнительные проверки в отношении автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС", - указали в Еврокомиссии. В ЕК также подчеркнули, что текущая ситуация – это "не блокада, мы всегда говорили, что поставки в Калининград товаров первой необходимости остаются беспрепятственными".Ранее депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что направил главе Еврокомисси Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю письмо с призывом "проводить политику солидарности и единых санкций в отношении России" в ответ на появившуюся информацию о том, что Еврокомиссия готовит документ, который пояснит положение о применении антироссийских санкций и, как ожидается, фактически разрешит транзит российских грузов между Калининградом и остальной российской территорией через территорию Литвы.По словам литовского парламентария, на прошлой неделе в институтах ЕС состоялось несколько встреч по теме транзита в Калининград, "в ходе которых Литва заявила о бескомпромиссной позиции в отношении необходимости придерживаться ранее согласованной позиции и не поддаваться давлению России". При этом Ауштрявичюс подчеркнул, что "к сожалению, представитель одного государства (ЕС) все же предложил пересмотреть положение о реализации санкций". По его словам, итогом отсутствия единой позиции в ЕС и Еврокомиссии стал некий документ, "разрешающий перевозку попавших под санкции товаров через территорию ЕС в направлении из России в Россию".Евродепутат также сообщил, что, по его данным, публикация документа ожидается на начавшейся неделе. Ауштрявичюс подчеркнул, что Литва должна потребовать, чтобы все изменения в положения о применении антироссийских санкций были направлены на рассмотрение и единогласное утверждение постпредам стран Евросоюза, где оно неминуемо будет заблокировано Литвой.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

https://ria.ru/20220626/alikhanov-1798269519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

еврокомиссия, литва, россия, калининград, евросоюз, санкции в отношении россии