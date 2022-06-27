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ЕК даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров - РИА Новости, 27.06.2022
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ЕК даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров
ЕК даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров - РИА Новости, 27.06.2022
ЕК даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров
Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать "дополнительные инструкции",... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:57
2022-06-27T13:07
еврокомиссия
литва
россия
калининград
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать "дополнительные инструкции", сообщили РИА Новости в ЕК.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область."Эти проверки (Литвы в отношении транзитных товаров) целенаправленны, соразмерны и эффективны. Они будут основаны на разумном взаимодействии, чтобы избежать уклонения от исполнения санкций при обеспечении свободного транзита. Мы находимся в тесном контакте с литовскими властями и будем давать дополнительные инструкции по ходу дела", - указал собеседник агентства.В ЕК уточнили, что проблема с транзитом ряда товаров в Калининград возникла только сейчас, "поскольку ряд санкций ЕС в отношении России (металлургия и стройматериалы) вступили в силу только сейчас после небольшого переходного периода". "Это означает, что Литва теперь применяет дополнительные проверки в отношении автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС", - указали в Еврокомиссии. В ЕК также подчеркнули, что текущая ситуация – это "не блокада, мы всегда говорили, что поставки в Калининград товаров первой необходимости остаются беспрепятственными".Ранее депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что направил главе Еврокомисси Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю письмо с призывом "проводить политику солидарности и единых санкций в отношении России" в ответ на появившуюся информацию о том, что Еврокомиссия готовит документ, который пояснит положение о применении антироссийских санкций и, как ожидается, фактически разрешит транзит российских грузов между Калининградом и остальной российской территорией через территорию Литвы.По словам литовского парламентария, на прошлой неделе в институтах ЕС состоялось несколько встреч по теме транзита в Калининград, "в ходе которых Литва заявила о бескомпромиссной позиции в отношении необходимости придерживаться ранее согласованной позиции и не поддаваться давлению России". При этом Ауштрявичюс подчеркнул, что "к сожалению, представитель одного государства (ЕС) все же предложил пересмотреть положение о реализации санкций". По его словам, итогом отсутствия единой позиции в ЕС и Еврокомиссии стал некий документ, "разрешающий перевозку попавших под санкции товаров через территорию ЕС в направлении из России в Россию".Евродепутат также сообщил, что, по его данным, публикация документа ожидается на начавшейся неделе. Ауштрявичюс подчеркнул, что Литва должна потребовать, чтобы все изменения в положения о применении антироссийских санкций были направлены на рассмотрение и единогласное утверждение постпредам стран Евросоюза, где оно неминуемо будет заблокировано Литвой.
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
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еврокомиссия, литва, россия, калининград, евросоюз, санкции в отношении россии
12:57 27.06.2022 (обновлено: 13:07 27.06.2022)
 
ЕК даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров

Еврокомиссия даст Литве дополнительные инструкции по ситуации с транзитом товаров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать "дополнительные инструкции", сообщили РИА Новости в ЕК.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

Кенигсберский собор на острове Канта в Калининграде
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

Калининградский морской торговый порт
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

Кафедральный собор в Калининграде
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

На одной из улиц города Советска
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

Чайка в Калининградском морском торговом порту
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
"Эти проверки (Литвы в отношении транзитных товаров) целенаправленны, соразмерны и эффективны. Они будут основаны на разумном взаимодействии, чтобы избежать уклонения от исполнения санкций при обеспечении свободного транзита. Мы находимся в тесном контакте с литовскими властями и будем давать дополнительные инструкции по ходу дела", - указал собеседник агентства.
В ЕК уточнили, что проблема с транзитом ряда товаров в Калининград возникла только сейчас, "поскольку ряд санкций ЕС в отношении России (металлургия и стройматериалы) вступили в силу только сейчас после небольшого переходного периода". "Это означает, что Литва теперь применяет дополнительные проверки в отношении автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС", - указали в Еврокомиссии. В ЕК также подчеркнули, что текущая ситуация – это "не блокада, мы всегда говорили, что поставки в Калининград товаров первой необходимости остаются беспрепятственными".
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:00
Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ
Ранее депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что направил главе Еврокомисси Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю письмо с призывом "проводить политику солидарности и единых санкций в отношении России" в ответ на появившуюся информацию о том, что Еврокомиссия готовит документ, который пояснит положение о применении антироссийских санкций и, как ожидается, фактически разрешит транзит российских грузов между Калининградом и остальной российской территорией через территорию Литвы.
По словам литовского парламентария, на прошлой неделе в институтах ЕС состоялось несколько встреч по теме транзита в Калининград, "в ходе которых Литва заявила о бескомпромиссной позиции в отношении необходимости придерживаться ранее согласованной позиции и не поддаваться давлению России". При этом Ауштрявичюс подчеркнул, что "к сожалению, представитель одного государства (ЕС) все же предложил пересмотреть положение о реализации санкций". По его словам, итогом отсутствия единой позиции в ЕС и Еврокомиссии стал некий документ, "разрешающий перевозку попавших под санкции товаров через территорию ЕС в направлении из России в Россию".
Евродепутат также сообщил, что, по его данным, публикация документа ожидается на начавшейся неделе. Ауштрявичюс подчеркнул, что Литва должна потребовать, чтобы все изменения в положения о применении антироссийских санкций были направлены на рассмотрение и единогласное утверждение постпредам стран Евросоюза, где оно неминуемо будет заблокировано Литвой.
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 20:38
Калининградский губернатор сравнил Еврокомиссию с кошмаром Кафки
 
ЕврокомиссияЛитваРоссияКалининградЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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