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"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии
"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии - РИА Новости, 27.06.2022
"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии
Юрий Кузнецов рассказал о своей пенсии: по словам актера, ее хватает только на оплату ЖКХ. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:52
2022-06-27T10:52
2022-06-27T10:52
шоубиз
знаменитости
юрий кузнецов
шоу-бизнес
общество
лера кудрявцева
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Юрий Кузнецов рассказал о своей пенсии: по словам актера, ее хватает только на оплату ЖКХ.Ведущая Лера Кудрявцева в программе "Секрет на миллион" уточнила, каким образом тогда жить. Актер ответил, что нужно работать.Он добавил, что у него есть все, что нужно.Широкую известность Юрий Кузнецову принесла роль подполковника милиции Юрия Петренко по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей". Ранее Алексей Нилов поделился подробностями воссоединения актеров в другом проекте НТВ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, юрий кузнецов, шоу-бизнес, общество, лера кудрявцева
"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов рассказал о своей пенсии
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Юрий Кузнецов рассказал о своей пенсии: по словам актера, ее хватает только на оплату ЖКХ.
"На оплату ЖКХ хватает. И все", – сказал Кузнецов.
Ведущая Лера Кудрявцева в программе "Секрет на миллион" уточнила, каким образом тогда жить. Актер ответил, что нужно работать.
"Работать надо. Экономить не приходится. Мы ведь так воспитаны нашими мамой и папой, что надо разумно пользоваться тем, что заработал, подумать о завтрашнем дне, о послезавтрашнем…", – сказал артист.
Он добавил, что у него есть все, что нужно.
"Все, что нужно, у меня есть – квартира замечательная, комната, и кошечке с собачкой места есть", – заключил Кузнецов.
Широкую известность Юрий Кузнецову принесла роль подполковника милиции Юрия Петренко по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей". Ранее Алексей Нилов поделился
подробностями воссоединения актеров в другом проекте НТВ.