https://ria.ru/20220627/kuznetsov-1798332561.html

"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии

"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии - РИА Новости, 27.06.2022

"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии

Юрий Кузнецов рассказал о своей пенсии: по словам актера, ее хватает только на оплату ЖКХ. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:52

2022-06-27T10:52

2022-06-27T10:52

шоубиз

знаменитости

юрий кузнецов

шоу-бизнес

общество

лера кудрявцева

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Юрий Кузнецов рассказал о своей пенсии: по словам актера, ее хватает только на оплату ЖКХ.Ведущая Лера Кудрявцева в программе "Секрет на миллион" уточнила, каким образом тогда жить. Актер ответил, что нужно работать.Он добавил, что у него есть все, что нужно.Широкую известность Юрий Кузнецову принесла роль подполковника милиции Юрия Петренко по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей". Ранее Алексей Нилов поделился подробностями воссоединения актеров в другом проекте НТВ.

https://ria.ru/20210927/vovk-1751966819.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий кузнецов, шоу-бизнес, общество, лера кудрявцева