Рейтинг@Mail.ru
"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220627/kuznetsov-1798332561.html
"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии
"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии - РИА Новости, 27.06.2022
"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии
Юрий Кузнецов рассказал о своей пенсии: по словам актера, ее хватает только на оплату ЖКХ. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:52
2022-06-27T10:52
шоубиз
знаменитости
юрий кузнецов
шоу-бизнес
общество
лера кудрявцева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155659/98/1556599876_0:57:2860:1666_1920x0_80_0_0_94e2b4612b21dc0a60cf8a405e0c2ed0.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Юрий Кузнецов рассказал о своей пенсии: по словам актера, ее хватает только на оплату ЖКХ.Ведущая Лера Кудрявцева в программе "Секрет на миллион" уточнила, каким образом тогда жить. Актер ответил, что нужно работать.Он добавил, что у него есть все, что нужно.Широкую известность Юрий Кузнецову принесла роль подполковника милиции Юрия Петренко по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей". Ранее Алексей Нилов поделился подробностями воссоединения актеров в другом проекте НТВ.
https://ria.ru/20210927/vovk-1751966819.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155659/98/1556599876_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_025e22a493747951495e6df42b252cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, юрий кузнецов, шоу-бизнес, общество, лера кудрявцева
10:52 27.06.2022
 
"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов рассказал о своей пенсии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Юрий Кузнецов
Актер Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Юрий Кузнецов рассказал о своей пенсии: по словам актера, ее хватает только на оплату ЖКХ.

"На оплату ЖКХ хватает. И все", – сказал Кузнецов.

Ведущая Лера Кудрявцева в программе "Секрет на миллион" уточнила, каким образом тогда жить. Актер ответил, что нужно работать.

"Работать надо. Экономить не приходится. Мы ведь так воспитаны нашими мамой и папой, что надо разумно пользоваться тем, что заработал, подумать о завтрашнем дне, о послезавтрашнем…", – сказал артист.

Он добавил, что у него есть все, что нужно.

"Все, что нужно, у меня есть – квартира замечательная, комната, и кошечке с собачкой места есть", – заключил Кузнецов.

Широкую известность Юрий Кузнецову принесла роль подполковника милиции Юрия Петренко по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей". Ранее Алексей Нилов поделился подробностями воссоединения актеров в другом проекте НТВ.
Телеведущая Ангелина Вовк - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября 2021, 12:06Шоубиз
Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии
 
ШоубизЗнаменитостиЮрий КузнецовШоу-бизнесОбществоЛера Кудрявцева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала