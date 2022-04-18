Нилов раскрыл подробности воссоединения актеров "Улиц разбитых фонарей"

"Пока мы не наговоримся, мы не начинали сниматься. А так как многие актеры, с которыми мы работали последние лет 20 (не только Селин и Половцев), — это те люди, которые переснимались во всех ментовских и бандитских сериалах в Санкт-Петербурге и Москве, то разговоров было много", – рассказал Алексей.