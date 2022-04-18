Нилов раскрыл подробности воссоединения актеров "Улиц разбитых фонарей"
Нилов раскрыл детали воссоединения актеров из "Улиц разбитых фонарей" в новом проекте
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Алексей Нилов поделился подробностями воссоединения актеров из сериала "Улицы разбитых фонарей". С Сергеем Селиным, Андреем Федорцовым и Александром Половцевым он встретился в новом проекте "Полицейское братство" на НТВ.
Нилов отметил, что коллеги не могли наговориться на съемочной площадке.
"Пока мы не наговоримся, мы не начинали сниматься. А так как многие актеры, с которыми мы работали последние лет 20 (не только Селин и Половцев), — это те люди, которые переснимались во всех ментовских и бандитских сериалах в Санкт-Петербурге и Москве, то разговоров было много", – рассказал Алексей.
"Улицы разбитых фонарей" ТЭФИ-99
В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что поддерживал связь с коллегами все эти годы.
"Мы не переписывались, а созванивались. Отмечали праздники, дни рождения детей. С Сашей Половцевым встречались на разных кинофестивалях и других мероприятиях, а с Сережей Селиным и Андреем Федорцовым снимались в "Литейном" и других проектах. Мы все время общались, не теряли друг друга из виду", – заключил Нилов.
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