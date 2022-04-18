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Нилов раскрыл подробности воссоединения актеров "Улиц разбитых фонарей" - РИА Новости, 18.04.2022
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Шоубиз
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Нилов раскрыл подробности воссоединения актеров "Улиц разбитых фонарей"
Нилов раскрыл подробности воссоединения актеров "Улиц разбитых фонарей" - РИА Новости, 18.04.2022
Нилов раскрыл подробности воссоединения актеров "Улиц разбитых фонарей"
Алексей Нилов поделился подробностями воссоединения актеров из сериала "Улицы разбитых фонарей". С Сергеем Селиным, Андреем Федорцовым и Александром Половцевым... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:55
2022-04-18T15:55
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Алексей Нилов поделился подробностями воссоединения актеров из сериала "Улицы разбитых фонарей". С Сергеем Селиным, Андреем Федорцовым и Александром Половцевым он встретился в новом проекте "Полицейское братство" на НТВ.Нилов отметил, что коллеги не могли наговориться на съемочной площадке.В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что поддерживал связь с коллегами все эти годы.Ранее Сергей Селин рассказал, когда его перестали называть Дукалисом.
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знаменитости, шоу-бизнес
15:55 18.04.2022
 
Нилов раскрыл подробности воссоединения актеров "Улиц разбитых фонарей"

Нилов раскрыл детали воссоединения актеров из "Улиц разбитых фонарей" в новом проекте

© ВГТРККадр из программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1"
Кадр из программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия 1
© ВГТРК
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Алексей Нилов поделился подробностями воссоединения актеров из сериала "Улицы разбитых фонарей". С Сергеем Селиным, Андреем Федорцовым и Александром Половцевым он встретился в новом проекте "Полицейское братство" на НТВ.
Нилов отметил, что коллеги не могли наговориться на съемочной площадке.

"Пока мы не наговоримся, мы не начинали сниматься. А так как многие актеры, с которыми мы работали последние лет 20 (не только Селин и Половцев), — это те люди, которые переснимались во всех ментовских и бандитских сериалах в Санкт-Петербурге и Москве, то разговоров было много", – рассказал Алексей.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк"Улицы разбитых фонарей" ТЭФИ-99
Улицы разбитых фонарей ТЭФИ-99 - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
"Улицы разбитых фонарей" ТЭФИ-99
В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что поддерживал связь с коллегами все эти годы.

"Мы не переписывались, а созванивались. Отмечали праздники, дни рождения детей. С Сашей Половцевым встречались на разных кинофестивалях и других мероприятиях, а с Сережей Селиным и Андреем Федорцовым снимались в "Литейном" и других проектах. Мы все время общались, не теряли друг друга из виду", – заключил Нилов.

Ранее Сергей Селин рассказал, когда его перестали называть Дукалисом.
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