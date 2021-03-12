https://ria.ru/20210312/selin-1600926799.html

Сергей Селин рассказал, когда его перестали называть Дукалисом

Сергей Селин рассказал, когда его перестали называть Дукалисом

Сегодня юбилей у Сергея Селина: ему исполнилось 60 лет. Актер сыграл больше 50 ролей, однако его герой в сериале "Улицы разбитых фонарей" настолько запомнился... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:55

2021-03-12T13:55

2021-03-12T14:37

сергей селин

шоубиз

новости культуры

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/16171/28/161712849_0:115:4187:2470_1920x0_80_0_0_7ccb85843947fd4931a229da671fe520.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сегодня юбилей у Сергея Селина: ему исполнилось 60 лет. Актер сыграл больше 50 ролей, однако его герой в сериале "Улицы разбитых фонарей" настолько запомнился зрителям, что долгие годы Селина называли Дукалисом."К 60 годам Дукалисом называть перестали. Раньше могли подойти или крикнуть, вести себя панибратски. Да, был момент, когда меня это обижало — неужели мы на веки вечные останемся Лариными, Дукалисами? Ведь и после этого были работы неплохие. Но сейчас уже почти всегда подходят и называют по имени и отчеству", – рассказал в интервью изданию "СтарХит" Сергей Селин.Он также отметил, что семь из десяти человек, которые подходят к нему на улице, говорят именно об этом сериале (его до сих пор часто показывают по телевидению).По словам Селина, в постсоветской России они "стали первыми, кто пошел по этому пути и снял такую историю".Сергей Селин также признался, что у него есть возможность оставаться финансово независимым, поскольку он занимается бизнесом. Однако и кинокарьеру актер не оставляет: в последнее время он вновь начал активно сниматься.

https://ria.ru/20210311/premera-1600621311.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей селин, новости культуры, знаменитости, звезды