https://ria.ru/20220627/konkurs-1798452697.html

РЭЦ: самой популярной номинацией стала "Ответственный экспортер ESG"

РЭЦ: самой популярной номинацией стала "Ответственный экспортер ESG" - РИА Новости, 27.06.2022

РЭЦ: самой популярной номинацией стала "Ответственный экспортер ESG"

Самой востребованной из новых номинаций всероссийского конкурса "Экспортер года" стала номинация "Ответственный экспортер ESG", на участие в ней подала заявку... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:01

2022-06-27T15:01

2022-06-27T15:01

российский экспортный центр (рэц)

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Самой востребованной из новых номинаций всероссийского конкурса "Экспортер года" стала номинация "Ответственный экспортер ESG", на участие в ней подала заявку каждая восьмая компания, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В 2022 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер". Они позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса", - говорится в сообщении.Прием заявок стартовал в конце апреля, компании могут заявить об участии во всероссийском конкурсе "Экспортер года" до 8 июля."Продукция "Сделано в России" на многих рынках является более конкурентоспособной и интересной потребителю за счет своих технологических характеристик. Отдельные продуктовые категории изначально воспринимаются рынками как более экологичные альтернативы. Однако к экспортерам также учащаются запросы и относительно выстроенных с учетом ESG-факторов процессов", - отметила руководитель направления по международному регулированию и устойчивому развитию РЭЦ Майя Мошкина.Премия "Экспортер года" в 2022 году будет вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании). Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минцифры России.

https://ria.ru/20220617/brend-1796175671.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)