https://ria.ru/20220627/konkurs-1798343775.html
Стали известны лауреаты конкурса Рахманинова в номинации "Дирижирование"
Стали известны лауреаты конкурса Рахманинова в номинации "Дирижирование" - РИА Новости, 27.06.2022
Стали известны лауреаты конкурса Рахманинова в номинации "Дирижирование"
Две первых премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в номинации "Дирижирование" получили Филипп Селиванов и Гурген... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:12
2022-06-27T11:12
2022-06-27T11:50
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Две первых премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в номинации "Дирижирование" получили Филипп Селиванов и Гурген Петросян из России.О результатах рассказал Валерий Гергиев.Селиванову и Петросяну вручат 30 тысяч долларов и золотую медаль, Клеману Нонсьё из Франции и Ивану Никифорчину из России, ставшим обладателями второй премии, — 20 тысяч долларов и серебряные медали, лауреатам третьей премии Арсению Шуплякову из России и Хаожаню Ли из Китая — 10 тысяч долларов и бронзовые медали.Четвертую и шестую премию не присудили. Обладатель пятой — Алексей Моргунов из России. Он получит 4 тысячи.В составе жюри направления "Дирижирование" — десять артистов. Его председатель — Валерий Гергиев. Также в числе жюри — итало-российский дирижер, пианист и художественный руководитель театра "Мьюзик-Холл" Фабио Мастранджело, дирижер, профессор Московской консерватории Валерий Полянский, дирижер, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народный артист РФ Александр Сладковский и народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев.Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова проходит с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертных залов имени Чайковского и Рахманинова (Филармония-2). Мероприятие учредили в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова.Церемония награждения лауреатов по всем конкурсным специальностям пройдет 27 июня в 12.00 в Доме Пашкова в Москве. В 19.00 лауреаты выступят на гала-концерте в Большом зале Московской консерватории.
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РИА Новости
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новости культуры, музыка, валерий гергиев, фабио мастранджело, россия, москва, франция, сергей рахманинов, китай, московская консерватория имени п. и. чайковского, денис мацуев
11:12 27.06.2022 (обновлено: 11:50 27.06.2022)
Стали известны лауреаты конкурса Рахманинова в номинации "Дирижирование"
Два россиянина стали лауреатами конкурса Рахманинова в номинации "Дирижирование"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Две первых премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в номинации "Дирижирование" получили Филипп Селиванов и Гурген Петросян из России.
О результатах рассказал Валерий Гергиев.
1 из 2
Участник Конкурса им. Рахманинова дирижер Гурген Петросян
2 из 2
Участник Конкурса им. Рахманинова дирижер Филипп Селиванов
1 из 2
Участник Конкурса им. Рахманинова дирижер Гурген Петросян
2 из 2
Участник Конкурса им. Рахманинова дирижер Филипп Селиванов
Селиванову и Петросяну вручат 30 тысяч долларов и золотую медаль, Клеману Нонсьё из Франции и Ивану Никифорчину из России, ставшим обладателями второй премии, — 20 тысяч долларов и серебряные медали, лауреатам третьей премии Арсению Шуплякову из России и Хаожаню Ли из Китая — 10 тысяч долларов и бронзовые медали.
Четвертую и шестую премию не присудили. Обладатель пятой — Алексей Моргунов из России. Он получит 4 тысячи.
В составе жюри направления "Дирижирование" — десять артистов. Его председатель — Валерий Гергиев. Также в числе жюри — итало-российский дирижер, пианист и художественный руководитель театра "Мьюзик-Холл" Фабио Мастранджело, дирижер, профессор Московской консерватории Валерий Полянский, дирижер, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народный артист РФ Александр Сладковский и народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев.
Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова проходит с 14 по 27 июня в Москве на сценах Московской консерватории, Концертных залов имени Чайковского и Рахманинова (Филармония-2). Мероприятие учредили в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова.
Церемония награждения лауреатов по всем конкурсным специальностям пройдет 27 июня в 12.00 в Доме Пашкова в Москве. В 19.00 лауреаты выступят на гала-концерте в Большом зале Московской консерватории.