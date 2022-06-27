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Матвиенко предложила увеличить количество часов истории в школе - РИА Новости, 27.06.2022
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Матвиенко предложила увеличить количество часов истории в школе
Матвиенко предложила увеличить количество часов истории в школе - РИА Новости, 27.06.2022
Матвиенко предложила увеличить количество часов истории в школе
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать об увеличении количества часов уроков истории в школах, отметив, что очень важно и качество преподавания. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:37
2022-06-27T15:40
общество
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россия
украина
валентина матвиенко
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать об увеличении количества часов уроков истории в школах, отметив, что очень важно и качество преподавания."На примере Украины мы видим, как буквально за одно-два поколения детям внушили извращённый, лживый взгляд на историю своей страны, создав тем самым националистическое государство, чьей главной идеей стало отторжение всего русского", - сказала политик на заседании Совета при президенте РФ по вопросам госполитики в сфере защиты детей.По её словам, российские ценности имеют под собой совсем иную основу, в России свято чтят правду о своём прошлом и никогда не позволят её исказить, поэтому важно максимально тщательно подходить к вопросам преподавания истории. "В первую очередь, предлагаю подумать об увеличении количества часов уроков истории в школах. Резервы для этого в школьной программе есть", - сказала она.Само качество преподавания этого важнейшего предмета должно измениться, считает сенатор. "Невозможно воспитать патриота сухими, бездушными лекциями, зазубриванием исторических дат и событий. Ребёнок должен всей душой, всем сердцем прочувствовать, в какой великой стране он живёт, как много сделали поколения его предков для развития и защиты России", - отметила Матвиенко.Для этого нужно стараться как можно больше вживую показывать детям важные исторические места нашей страны, это должно стать неотъемлемым элементом школьного исторического образования, уверена она.Матвиенко напомнила, что во вторник сенаторы встречаются с участниками проекта "Поезд памяти", который законодатели запустили совместно с белорусскими коллегами и РЖД. Она выразила надежду, что таких проектов будет с каждым годом больше и в них смогут принять участие молодые люди из дружественных государств.
https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html
https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html
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общество, образование - общество, россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
15:37 27.06.2022 (обновлено: 15:40 27.06.2022)
 
Матвиенко предложила увеличить количество часов истории в школе

Спикер СФ Матвиенко предложила подумать об увеличении количества часов истории в школах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМальчик читает учебник по истории
Мальчик читает учебник по истории - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать об увеличении количества часов уроков истории в школах, отметив, что очень важно и качество преподавания.
"На примере Украины мы видим, как буквально за одно-два поколения детям внушили извращённый, лживый взгляд на историю своей страны, создав тем самым националистическое государство, чьей главной идеей стало отторжение всего русского", - сказала политик на заседании Совета при президенте РФ по вопросам госполитики в сфере защиты детей.
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17 мая, 08:00
Европа начала конфисковывать историю России в пользу Украины
По её словам, российские ценности имеют под собой совсем иную основу, в России свято чтят правду о своём прошлом и никогда не позволят её исказить, поэтому важно максимально тщательно подходить к вопросам преподавания истории. "В первую очередь, предлагаю подумать об увеличении количества часов уроков истории в школах. Резервы для этого в школьной программе есть", - сказала она.
Само качество преподавания этого важнейшего предмета должно измениться, считает сенатор. "Невозможно воспитать патриота сухими, бездушными лекциями, зазубриванием исторических дат и событий. Ребёнок должен всей душой, всем сердцем прочувствовать, в какой великой стране он живёт, как много сделали поколения его предков для развития и защиты России", - отметила Матвиенко.
Разворот комикса Противостояние: Красный террор
6 апреля, 14:08Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана искажение истории стало ключевой стратегией. Западные консультанты распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.
Для этого нужно стараться как можно больше вживую показывать детям важные исторические места нашей страны, это должно стать неотъемлемым элементом школьного исторического образования, уверена она.
Матвиенко напомнила, что во вторник сенаторы встречаются с участниками проекта "Поезд памяти", который законодатели запустили совместно с белорусскими коллегами и РЖД. Она выразила надежду, что таких проектов будет с каждым годом больше и в них смогут принять участие молодые люди из дружественных государств.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на предвыборном митинге в Стрые - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому"Все, что имеет в корне слово "Россия", — это кристальное, тотальное и доказанное зло", "русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины", "Россия крадет чужую историю — это факт". Украинские политики годами пропагандировали ненависть ко всему русскому. Русофобия особенно активно и системно взращивалась последние восемь лет.
 
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