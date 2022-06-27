https://ria.ru/20220627/istoriya-1798464303.html

Матвиенко предложила увеличить количество часов истории в школе

Матвиенко предложила увеличить количество часов истории в школе - РИА Новости, 27.06.2022

Матвиенко предложила увеличить количество часов истории в школе

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать об увеличении количества часов уроков истории в школах, отметив, что очень важно и качество преподавания. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:37

2022-06-27T15:37

2022-06-27T15:40

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать об увеличении количества часов уроков истории в школах, отметив, что очень важно и качество преподавания."На примере Украины мы видим, как буквально за одно-два поколения детям внушили извращённый, лживый взгляд на историю своей страны, создав тем самым националистическое государство, чьей главной идеей стало отторжение всего русского", - сказала политик на заседании Совета при президенте РФ по вопросам госполитики в сфере защиты детей.По её словам, российские ценности имеют под собой совсем иную основу, в России свято чтят правду о своём прошлом и никогда не позволят её исказить, поэтому важно максимально тщательно подходить к вопросам преподавания истории. "В первую очередь, предлагаю подумать об увеличении количества часов уроков истории в школах. Резервы для этого в школьной программе есть", - сказала она.Само качество преподавания этого важнейшего предмета должно измениться, считает сенатор. "Невозможно воспитать патриота сухими, бездушными лекциями, зазубриванием исторических дат и событий. Ребёнок должен всей душой, всем сердцем прочувствовать, в какой великой стране он живёт, как много сделали поколения его предков для развития и защиты России", - отметила Матвиенко.Для этого нужно стараться как можно больше вживую показывать детям важные исторические места нашей страны, это должно стать неотъемлемым элементом школьного исторического образования, уверена она.Матвиенко напомнила, что во вторник сенаторы встречаются с участниками проекта "Поезд памяти", который законодатели запустили совместно с белорусскими коллегами и РЖД. Она выразила надежду, что таких проектов будет с каждым годом больше и в них смогут принять участие молодые люди из дружественных государств.

https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html

https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html

https://ria.ru/20220615/nenavist-1795295703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, образование - общество, россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование