https://ria.ru/20220627/g20-1798310105.html

В СФ прокомментировали отказ ЕС от бойкота саммита G20 с участием Путина

В СФ прокомментировали отказ ЕС от бойкота саммита G20 с участием Путина - РИА Новости, 27.06.2022

В СФ прокомментировали отказ ЕС от бойкота саммита G20 с участием Путина

Бойкот участия российского лидера Владимира Путина в G20 навредил бы НАТО и ЕС, которые с антироссийскими санкциями остались бы в меньшинстве, заявил... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:07

2022-06-27T09:07

2022-06-27T09:08

в мире

россия

евросоюз

нато

большая двадцатка

урсула фон дер ляйен

константин косачев

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бойкот участия российского лидера Владимира Путина в G20 навредил бы НАТО и ЕС, которые с антироссийскими санкциями остались бы в меньшинстве, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Еврокомиссия не будет бойкотировать "двадцатку" в случае участия российского президента в заседании в ноябре, заявила Урсула фон дер Ляйен. Объяснение - "бойкот может навредить деятельности G20", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, если это признак возвращающегося здравого смысла, его можно только приветствовать. "Однако скорее речь о попытке сохранить хорошую мину лица при плохой игре в политике. Если кому и навредил бы бойкот, так это НАТО и ЕС, которые остались бы со своим демаршем в явном меньшинстве", - уверен он.Косачев отметил, что в "двадцатке" антироссийские санкции практикуют пять, максимум семь стран, то есть от четверти до трети. "Распалась бы иллюзия глобального консенсуса против России, которую западники способны пестовать только в своих рядах. Опозорились бы перед всем миром", - написал он.Сенатор добавил, что НАТО и ЕС равно однополярный мир неравенства и несправедливости."Двадцатка" и другие объединения, где равенство - главный принцип взаимодействия и где проблемы решаются, а не генерируются равно мир многополярный, пояснил сенатор."А любой здравый смысл в НАТО и ЕС по-прежнему подавляется маниакальным головокружением от "успехов", которые уже привели мир к глобальному расколу и которые всё в возрастающей степени обращаются против их авторов", - заключил политик.

https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

https://ria.ru/20220624/ideologiya-1797660540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, евросоюз, нато, большая двадцатка, урсула фон дер ляйен, константин косачев, совет федерации рф