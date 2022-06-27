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В СФ прокомментировали отказ ЕС от бойкота саммита G20 с участием Путина - РИА Новости, 27.06.2022
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В СФ прокомментировали отказ ЕС от бойкота саммита G20 с участием Путина
В СФ прокомментировали отказ ЕС от бойкота саммита G20 с участием Путина - РИА Новости, 27.06.2022
В СФ прокомментировали отказ ЕС от бойкота саммита G20 с участием Путина
Бойкот участия российского лидера Владимира Путина в G20 навредил бы НАТО и ЕС, которые с антироссийскими санкциями остались бы в меньшинстве, заявил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:07
2022-06-27T09:08
в мире
россия
евросоюз
нато
большая двадцатка
урсула фон дер ляйен
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бойкот участия российского лидера Владимира Путина в G20 навредил бы НАТО и ЕС, которые с антироссийскими санкциями остались бы в меньшинстве, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Еврокомиссия не будет бойкотировать "двадцатку" в случае участия российского президента в заседании в ноябре, заявила Урсула фон дер Ляйен. Объяснение - "бойкот может навредить деятельности G20", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, если это признак возвращающегося здравого смысла, его можно только приветствовать. "Однако скорее речь о попытке сохранить хорошую мину лица при плохой игре в политике. Если кому и навредил бы бойкот, так это НАТО и ЕС, которые остались бы со своим демаршем в явном меньшинстве", - уверен он.Косачев отметил, что в "двадцатке" антироссийские санкции практикуют пять, максимум семь стран, то есть от четверти до трети. "Распалась бы иллюзия глобального консенсуса против России, которую западники способны пестовать только в своих рядах. Опозорились бы перед всем миром", - написал он.Сенатор добавил, что НАТО и ЕС равно однополярный мир неравенства и несправедливости."Двадцатка" и другие объединения, где равенство - главный принцип взаимодействия и где проблемы решаются, а не генерируются равно мир многополярный, пояснил сенатор."А любой здравый смысл в НАТО и ЕС по-прежнему подавляется маниакальным головокружением от "успехов", которые уже привели мир к глобальному расколу и которые всё в возрастающей степени обращаются против их авторов", - заключил политик.
https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html
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в мире, россия, евросоюз, нато, большая двадцатка, урсула фон дер ляйен, константин косачев, совет федерации рф
09:07 27.06.2022 (обновлено: 09:08 27.06.2022)
 
В СФ прокомментировали отказ ЕС от бойкота саммита G20 с участием Путина

Вице-спикер Совфеда Косачев: НАТО и ЕС побоялись оказаться в меньшинстве в G20

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Логотип "группы двадцати" G20
 Логотип группы двадцати G20 - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип "группы двадцати" G20. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бойкот участия российского лидера Владимира Путина в G20 навредил бы НАТО и ЕС, которые с антироссийскими санкциями остались бы в меньшинстве, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Еврокомиссия не будет бойкотировать "двадцатку" в случае участия российского президента в заседании в ноябре, заявила Урсула фон дер Ляйен. Объяснение - "бойкот может навредить деятельности G20", - написал политик в своем Telegram-канале.
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По его словам, если это признак возвращающегося здравого смысла, его можно только приветствовать. "Однако скорее речь о попытке сохранить хорошую мину лица при плохой игре в политике. Если кому и навредил бы бойкот, так это НАТО и ЕС, которые остались бы со своим демаршем в явном меньшинстве", - уверен он.
Косачев отметил, что в "двадцатке" антироссийские санкции практикуют пять, максимум семь стран, то есть от четверти до трети. "Распалась бы иллюзия глобального консенсуса против России, которую западники способны пестовать только в своих рядах. Опозорились бы перед всем миром", - написал он.
Сенатор добавил, что НАТО и ЕС равно однополярный мир неравенства и несправедливости.
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"А любой здравый смысл в НАТО и ЕС по-прежнему подавляется маниакальным головокружением от "успехов", которые уже привели мир к глобальному расколу и которые всё в возрастающей степени обращаются против их авторов", - заключил политик.
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