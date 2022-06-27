09:07 27.06.2022 (обновлено: 09:08 27.06.2022)
В СФ прокомментировали отказ ЕС от бойкота саммита G20 с участием Путина
Вице-спикер Совфеда Косачев: НАТО и ЕС побоялись оказаться в меньшинстве в G20
Логотип "группы двадцати" G20. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бойкот участия российского лидера Владимира Путина в G20 навредил бы НАТО и ЕС, которые с антироссийскими санкциями остались бы в меньшинстве, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Еврокомиссия не будет бойкотировать "двадцатку" в случае участия российского президента в заседании в ноябре, заявила Урсула фон дер Ляйен. Объяснение - "бойкот может навредить деятельности G20", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, если это признак возвращающегося здравого смысла, его можно только приветствовать. "Однако скорее речь о попытке сохранить хорошую мину лица при плохой игре в политике. Если кому и навредил бы бойкот, так это НАТО и ЕС, которые остались бы со своим демаршем в явном меньшинстве", - уверен он.
Косачев отметил, что в "двадцатке" антироссийские санкции практикуют пять, максимум семь стран, то есть от четверти до трети. "Распалась бы иллюзия глобального консенсуса против России, которую западники способны пестовать только в своих рядах. Опозорились бы перед всем миром", - написал он.
Сенатор добавил, что НАТО и ЕС равно однополярный мир неравенства и несправедливости.
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"Двадцатка" и другие объединения, где равенство - главный принцип взаимодействия и где проблемы решаются, а не генерируются равно мир многополярный, пояснил сенатор.
"А любой здравый смысл в НАТО и ЕС по-прежнему подавляется маниакальным головокружением от "успехов", которые уже привели мир к глобальному расколу и которые всё в возрастающей степени обращаются против их авторов", - заключил политик.
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