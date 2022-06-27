https://ria.ru/20220627/briks-1798582596.html

Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС

Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС - РИА Новости, 27.06.2022

Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС

Власти Ирана и Аргентины подали заявки на присоединение к БРИКС, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:04

2022-06-27T23:04

2022-06-27T23:24

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иран

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Власти Ирана и Аргентины подали заявки на присоединение к БРИКС, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале."Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", — написала она.Ранее в понедельник о подаче заявки на присоединение к объединению заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Москва положительно смотрит на вопрос расширения БРИКС, но при этом предлагает прежде всего определить процедуры и требования к возможным кандидатам на вступление.На прошлой неделе состоялся 14-й саммит объединения под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин.Во второй день прошло заседание по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Участие приняли не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы некоторых приглашенных государств, в том числе Аргентина и Иран.

https://ria.ru/20220627/briks-1798446964.html

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аргентина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, брикс, иран, аргентина, россия, мария захарова, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди