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Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС - РИА Новости, 27.06.2022
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Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС
Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС - РИА Новости, 27.06.2022
Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС
Власти Ирана и Аргентины подали заявки на присоединение к БРИКС, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:04
2022-06-27T23:24
в мире
брикс
иран
аргентина
россия
мария захарова
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Власти Ирана и Аргентины подали заявки на присоединение к БРИКС, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале."Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", — написала она.Ранее в понедельник о подаче заявки на присоединение к объединению заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Москва положительно смотрит на вопрос расширения БРИКС, но при этом предлагает прежде всего определить процедуры и требования к возможным кандидатам на вступление.На прошлой неделе состоялся 14-й саммит объединения под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин.Во второй день прошло заседание по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Участие приняли не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы некоторых приглашенных государств, в том числе Аргентина и Иран.
https://ria.ru/20220627/briks-1798446964.html
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в мире, брикс, иран, аргентина, россия, мария захарова, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди
23:04 27.06.2022 (обновлено: 23:24 27.06.2022)
 
Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС

Захарова подтвердила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Власти Ирана и Аргентины подали заявки на присоединение к БРИКС, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.
"Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", — написала она.
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Вчера, 14:47
Эксперт предрек расширение БРИКС за счет крупнейших мировых экономик
Ранее в понедельник о подаче заявки на присоединение к объединению заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.
Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Москва положительно смотрит на вопрос расширения БРИКС, но при этом предлагает прежде всего определить процедуры и требования к возможным кандидатам на вступление.
На прошлой неделе состоялся 14-й саммит объединения под председательством Китая. В первый день в формате видеоконференции участвовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава КНР Си Цзиньпин.
Во второй день прошло заседание по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Участие приняли не только руководители пяти стран БРИКС, но также главы некоторых приглашенных государств, в том числе Аргентина и Иран.
Встреча лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 08:00
БРИКС ломает санкции и строит новый мир
 
В миреБРИКСИранАргентинаРоссияМария ЗахароваЮрий УшаковВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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