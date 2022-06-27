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Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов - РИА Новости, 27.06.2022
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Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов
Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов - РИА Новости, 27.06.2022
Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов
Перенаправление грузов из Белоруссии в порты Санкт-Петербурга сыграет важную геополитическую роль и поможет загрузить портовые мощности, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:44
2022-06-27T18:44
экономика
санкт-петербург
ленинградская область
минск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Перенаправление грузов из Белоруссии в порты Санкт-Петербурга сыграет важную геополитическую роль и поможет загрузить портовые мощности, сообщил губернатор города Александр Беглов."Беларусь готова перенаправить в порты Петербурга и Ленинградской области порядка 20 миллионов тонн грузов. Этот шаг поможет загрузить наши портовые мощности, а также сыграет важную геополитическую роль", – сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург".Ранее в пятницу в ходе встречи с Бегловым Лукашенко сообщал, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов.
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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, минск
18:44 27.06.2022
 
Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов

Губернатор Беглов: грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / БелТА
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Перенаправление грузов из Белоруссии в порты Санкт-Петербурга сыграет важную геополитическую роль и поможет загрузить портовые мощности, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Беларусь готова перенаправить в порты Петербурга и Ленинградской области порядка 20 миллионов тонн грузов. Этот шаг поможет загрузить наши портовые мощности, а также сыграет важную геополитическую роль", – сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург".
Ранее в пятницу в ходе встречи с Бегловым Лукашенко сообщал, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов.
Строительство белорусского порта в Бронке - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 18:33
Белоруссия начала грузить минеральные удобрения в порту под Петербургом
 
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