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Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов
Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов - РИА Новости, 27.06.2022
Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов
Перенаправление грузов из Белоруссии в порты Санкт-Петербурга сыграет важную геополитическую роль и поможет загрузить портовые мощности, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:44
2022-06-27T18:44
2022-06-27T18:44
экономика
санкт-петербург
ленинградская область
минск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Перенаправление грузов из Белоруссии в порты Санкт-Петербурга сыграет важную геополитическую роль и поможет загрузить портовые мощности, сообщил губернатор города Александр Беглов."Беларусь готова перенаправить в порты Петербурга и Ленинградской области порядка 20 миллионов тонн грузов. Этот шаг поможет загрузить наши портовые мощности, а также сыграет важную геополитическую роль", – сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург".Ранее в пятницу в ходе встречи с Бегловым Лукашенко сообщал, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов.
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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, минск
Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов
Губернатор Беглов: грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга