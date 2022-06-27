https://ria.ru/20220627/beglov-1798532237.html

Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов

Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов - РИА Новости, 27.06.2022

Грузы из Белоруссии обеспечат загрузку портов Петербурга, заявил Беглов

Перенаправление грузов из Белоруссии в порты Санкт-Петербурга сыграет важную геополитическую роль и поможет загрузить портовые мощности, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:44

2022-06-27T18:44

2022-06-27T18:44

экономика

санкт-петербург

ленинградская область

минск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Перенаправление грузов из Белоруссии в порты Санкт-Петербурга сыграет важную геополитическую роль и поможет загрузить портовые мощности, сообщил губернатор города Александр Беглов."Беларусь готова перенаправить в порты Петербурга и Ленинградской области порядка 20 миллионов тонн грузов. Этот шаг поможет загрузить наши портовые мощности, а также сыграет важную геополитическую роль", – сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург".Ранее в пятницу в ходе встречи с Бегловым Лукашенко сообщал, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов.

https://ria.ru/20220625/port-1798120226.html

санкт-петербург

ленинградская область

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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, минск