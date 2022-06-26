https://ria.ru/20220626/koreya-1798176712.html
В СМИ прокомментировали участие Южной Кореи в саммите НАТО
В СМИ прокомментировали участие Южной Кореи в саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2022
В СМИ прокомментировали участие Южной Кореи в саммите НАТО
Участие президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в саммите НАТО не означает, что страна может начать проводить антироссийскую или антикитайскую политику, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T08:57
2022-06-26T08:57
2022-06-26T08:59
в мире
юн сок ель
южная корея
нато
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СЕУЛ, 26 июн – РИА Новости. Участие президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в саммите НАТО не означает, что страна может начать проводить антироссийскую или антикитайскую политику, сообщает газета Korean Times со ссылкой на источник в администрации президента страны."Наша позиция в отношении участия президента Юн Сок Ёля в саммите не изменилась. Как мы заявляли ранее, присутствие Юн Сок Ёля не имеет никакого отношения к подозрениям в том, что Сеул может свернуть в сторону антикитайской или антироссийской политики", - заявил источник Korea Times.Юн Сок Ёль станет первым президентом Южной Кореи, который примет участие в саммите НАТО, намеченном на 29-30 июня. Там он выступит с речью на сессии с участием стран-членов НАТО и четырех стран-наблюдателей. Также ожидаются трехсторонние переговоры между лидерами Южной Кореи, США и Японии, ряд двусторонних встреч и другие переговоры.Администрация южнокорейского президента пояснила, что присутствие Юн Сок Ёля на саммите не означает, что Южная Корея собирается вступать в НАТО, и страна лишь стремится расширять свое присутствие в мировом сообществе."Участие в этом саммите НАТО не имеет ничего общего с возможностью поворота Южной Кореи в сторону антикитайской и антироссийской политики. Мы не являемся страной-членом НАТО. Концепция коллективной обороны НАТО не имеет к нам никакого отношения, в то время как мы сосредоточены на улучшении наших партнерских отношений с членами НАТО по более широким идеям всеобъемлющей безопасности, изменения климата, новых технологий и других ценностей", - заявил ранее на этой неделе высокопоставленный чиновник администрации президента на закрытом брифинге.Он также пояснил, что Южная Корея собирается продолжать помогать Украине в гуманитарном плане, но по-прежнему не рассматривает возможности поставки ей оружия.Ранее МИД Республики Корея заявил, что правительство пообещало Украине гумпомощи еще на 50 миллионов долларов, что доведет общий объем оказанной помощи до 100 миллионов, о чем страна заявит и на саммите НАТО."Наша базовая политика заключается в том, чтобы не предоставлять оружие уничтожения Украине… На данный момент прямой (военной – ред.) поддержки Украины нет и косвенные пути также не рассматриваются", - пояснил чиновник.
https://ria.ru/20220625/nato-1798153611.html
https://ria.ru/20220625/nato-1798157186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юн сок ель, южная корея, нато
08:57 26.06.2022 (обновлено: 08:59 26.06.2022)
В СМИ прокомментировали участие Южной Кореи в саммите НАТО
Korean Times: участие Южной Кореи в саммите НАТО не направлено против России или Китая
СЕУЛ, 26 июн – РИА Новости.
Участие президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в саммите НАТО не означает, что страна может начать проводить антироссийскую или антикитайскую политику, сообщает газета Korean Times
со ссылкой на источник в администрации президента страны.
"Наша позиция в отношении участия президента Юн Сок Ёля
в саммите не изменилась. Как мы заявляли ранее, присутствие Юн Сок Ёля не имеет никакого отношения к подозрениям в том, что Сеул
может свернуть в сторону антикитайской или антироссийской политики", - заявил источник Korea Times.
Юн Сок Ёль станет первым президентом Южной Кореи
, который примет участие в саммите НАТО
, намеченном на 29-30 июня. Там он выступит с речью на сессии с участием стран-членов НАТО и четырех стран-наблюдателей. Также ожидаются трехсторонние переговоры между лидерами Южной Кореи, США
и Японии
, ряд двусторонних встреч и другие переговоры.
Администрация южнокорейского президента пояснила, что присутствие Юн Сок Ёля на саммите не означает, что Южная Корея собирается вступать в НАТО, и страна лишь стремится расширять свое присутствие в мировом сообществе.
"Участие в этом саммите НАТО не имеет ничего общего с возможностью поворота Южной Кореи в сторону антикитайской и антироссийской политики. Мы не являемся страной-членом НАТО. Концепция коллективной обороны НАТО не имеет к нам никакого отношения, в то время как мы сосредоточены на улучшении наших партнерских отношений с членами НАТО по более широким идеям всеобъемлющей безопасности, изменения климата, новых технологий и других ценностей", - заявил ранее на этой неделе высокопоставленный чиновник администрации президента на закрытом брифинге.
Он также пояснил, что Южная Корея собирается продолжать помогать Украине
в гуманитарном плане, но по-прежнему не рассматривает возможности поставки ей оружия.
Ранее МИД Республики Корея заявил, что правительство пообещало Украине гумпомощи еще на 50 миллионов долларов, что доведет общий объем оказанной помощи до 100 миллионов, о чем страна заявит и на саммите НАТО.
"Наша базовая политика заключается в том, чтобы не предоставлять оружие уничтожения Украине… На данный момент прямой (военной – ред.) поддержки Украины нет и косвенные пути также не рассматриваются", - пояснил чиновник.