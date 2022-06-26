https://ria.ru/20220626/koreya-1798176712.html

В СМИ прокомментировали участие Южной Кореи в саммите НАТО

В СМИ прокомментировали участие Южной Кореи в саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2022

В СМИ прокомментировали участие Южной Кореи в саммите НАТО

Участие президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в саммите НАТО не означает, что страна может начать проводить антироссийскую или антикитайскую политику, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T08:57

2022-06-26T08:57

2022-06-26T08:59

в мире

юн сок ель

южная корея

нато

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СЕУЛ, 26 июн – РИА Новости. Участие президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в саммите НАТО не означает, что страна может начать проводить антироссийскую или антикитайскую политику, сообщает газета Korean Times со ссылкой на источник в администрации президента страны."Наша позиция в отношении участия президента Юн Сок Ёля в саммите не изменилась. Как мы заявляли ранее, присутствие Юн Сок Ёля не имеет никакого отношения к подозрениям в том, что Сеул может свернуть в сторону антикитайской или антироссийской политики", - заявил источник Korea Times.Юн Сок Ёль станет первым президентом Южной Кореи, который примет участие в саммите НАТО, намеченном на 29-30 июня. Там он выступит с речью на сессии с участием стран-членов НАТО и четырех стран-наблюдателей. Также ожидаются трехсторонние переговоры между лидерами Южной Кореи, США и Японии, ряд двусторонних встреч и другие переговоры.Администрация южнокорейского президента пояснила, что присутствие Юн Сок Ёля на саммите не означает, что Южная Корея собирается вступать в НАТО, и страна лишь стремится расширять свое присутствие в мировом сообществе."Участие в этом саммите НАТО не имеет ничего общего с возможностью поворота Южной Кореи в сторону антикитайской и антироссийской политики. Мы не являемся страной-членом НАТО. Концепция коллективной обороны НАТО не имеет к нам никакого отношения, в то время как мы сосредоточены на улучшении наших партнерских отношений с членами НАТО по более широким идеям всеобъемлющей безопасности, изменения климата, новых технологий и других ценностей", - заявил ранее на этой неделе высокопоставленный чиновник администрации президента на закрытом брифинге.Он также пояснил, что Южная Корея собирается продолжать помогать Украине в гуманитарном плане, но по-прежнему не рассматривает возможности поставки ей оружия.Ранее МИД Республики Корея заявил, что правительство пообещало Украине гумпомощи еще на 50 миллионов долларов, что доведет общий объем оказанной помощи до 100 миллионов, о чем страна заявит и на саммите НАТО."Наша базовая политика заключается в том, чтобы не предоставлять оружие уничтожения Украине… На данный момент прямой (военной – ред.) поддержки Украины нет и косвенные пути также не рассматриваются", - пояснил чиновник.

https://ria.ru/20220625/nato-1798153611.html

https://ria.ru/20220625/nato-1798157186.html

южная корея

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юн сок ель, южная корея, нато