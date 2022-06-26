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"Что за дети". Британцы высмеяли лидеров G7, захотевших фото "круче Путина" - РИА Новости, 26.06.2022
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"Что за дети". Британцы высмеяли лидеров G7, захотевших фото "круче Путина"
"Что за дети". Британцы высмеяли лидеров G7, захотевших фото "круче Путина" - РИА Новости, 26.06.2022
"Что за дети". Британцы высмеяли лидеров G7, захотевших фото "круче Путина"
Читатели Daily Mail отреагировали на рассуждения лидеров "Большой семерки" о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" президента России... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T21:59
2022-06-26T23:17
политика
владимир путин
g7
борис джонсон
джастин трюдо
россия
великобритания
канада
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на рассуждения лидеров "Большой семерки" о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" президента России Владимира Путина."Русский медведь и семь гномов", — сыронизировал zugerberg."Как по-детски и непрофессионально. Им должно быть стыдно за свое поведение. Подумать только, эти люди управляют странами", — написала Diane."Путин вытрет пол этими болванами", — считает Dinky."По крайней мере, Байден нашел свое место и смог сесть", — пошутил rob40, вспомнив оплошность американского президента, который на одном из совещаний случайно показал подготовленную для него "шпаргалку" с подсказками."Клоуны, умеющие только лгать и жульничать", — поделился мнением еще один участник дискуссии.Саммит "Большой семерки" проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников мероприятия — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки на отдых в Тыву в августе 2009 года.
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политика, владимир путин, g7, борис джонсон, джастин трюдо, россия, великобритания, канада, германия, сша, джо байден, олаф шольц, урсула фон дер ляйен
21:59 26.06.2022 (обновлено: 23:17 26.06.2022)
 
"Что за дети". Британцы высмеяли лидеров G7, захотевших фото "круче Путина"

Британцы назвали клоунами лидеров G7, захотевших фото "круче, чем у Путина"

© AP Photo / Susan WalshЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на рассуждения лидеров "Большой семерки" о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" президента России Владимира Путина.
"Они не посмели бы сказать ему такое с глазу на глаз. Позорятся и выставляют себя посмешищами на весь мир", — отметил Chelseas Drum Kit.
"Русский медведь и семь гномов", — сыронизировал zugerberg.
"Как по-детски и непрофессионально. Им должно быть стыдно за свое поведение. Подумать только, эти люди управляют странами", — написала Diane.
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"Путин вытрет пол этими болванами", — считает Dinky.
"По крайней мере, Байден нашел свое место и смог сесть", — пошутил rob40, вспомнив оплошность американского президента, который на одном из совещаний случайно показал подготовленную для него "шпаргалку" с подсказками.
"Клоуны, умеющие только лгать и жульничать", — поделился мнением еще один участник дискуссии.
Саммит "Большой семерки" проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников мероприятия — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки на отдых в Тыву в августе 2009 года.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин на отдыхе в Республике Тыве
Премьер-министр РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыве. Архивное фото
 
ПолитикаВладимир ПутинG7Борис ДжонсонДжастин ТрюдоРоссияВеликобританияКанадаГерманияСШАДжо БайденОлаф ШольцУрсула фон дер Ляйен
 
 
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