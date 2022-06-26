https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html

"Что за дети". Британцы высмеяли лидеров G7, захотевших фото "круче Путина"

"Что за дети". Британцы высмеяли лидеров G7, захотевших фото "круче Путина" - РИА Новости, 26.06.2022

"Что за дети". Британцы высмеяли лидеров G7, захотевших фото "круче Путина"

Читатели Daily Mail отреагировали на рассуждения лидеров "Большой семерки" о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" президента России... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T21:59

2022-06-26T21:59

2022-06-26T23:17

политика

владимир путин

g7

борис джонсон

джастин трюдо

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на рассуждения лидеров "Большой семерки" о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" президента России Владимира Путина."Русский медведь и семь гномов", — сыронизировал zugerberg."Как по-детски и непрофессионально. Им должно быть стыдно за свое поведение. Подумать только, эти люди управляют странами", — написала Diane."Путин вытрет пол этими болванами", — считает Dinky."По крайней мере, Байден нашел свое место и смог сесть", — пошутил rob40, вспомнив оплошность американского президента, который на одном из совещаний случайно показал подготовленную для него "шпаргалку" с подсказками."Клоуны, умеющие только лгать и жульничать", — поделился мнением еще один участник дискуссии.Саммит "Большой семерки" проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников мероприятия — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки на отдых в Тыву в августе 2009 года.

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир путин, g7, борис джонсон, джастин трюдо, россия, великобритания, канада, германия, сша, джо байден, олаф шольц, урсула фон дер ляйен