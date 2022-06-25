https://ria.ru/20220625/rabota-1798044138.html

Более 20 процентов соискателей выбирают Москву для трудоустройства

Более 20 процентов соискателей выбирают Москву для трудоустройства - РИА Новости, 25.06.2022

Более 20 процентов соискателей выбирают Москву для трудоустройства

Каждый пятый иногородний соискатель работы в России выбирает для трудоустройства Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:46

2022-06-25T08:46

2022-06-25T08:46

общество

москва

россия

санкт-петербург

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Каждый пятый иногородний соискатель работы в России выбирает для трудоустройства Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития."Почти 22% соискателей работы, задумывающихся о трудоустройстве в другом регионе России, выбирают Москву из-за комфортного климата, удобной городской среды и высоких зарплат. Об этом свидетельствуют данные опроса службы HeadHunter, проведенного среди более чем 2 тысяч респондентов", – говорится в сообщении.Отмечается, что 49% респондентов в качестве главного преимущества столицы назвала комфортные климатические условия и хорошую экологию, 35% отметили удобную городскую среду, 24% – высокий уровень зарплат.Уточняется, что, помимо Москвы, в число регионов, привлекательных для переезда, вошли Краснодарский край, который выбрали 16% опрошенных, Санкт-Петербург – 11%, Ленинградская область – около 6%.Как отметил столичный министр, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, Москва – крупнейший город России с комфортными условиями для жизни и ведения бизнеса, с быстроразвивающейся экономикой, где постоянно создаются рабочие места."Столица предоставляет большие возможности для профессиональной реализации и давно стала центром притяжения специалистов со всей страны. По данным Росстата, в Москве работают 6,9 миллиона квалифицированных сотрудников – это 95% трудоспособного населения, при этом 3,6 миллиона человек – 47% – относятся к высококвалифицированным. Столица занимает первое место среди регионов России по доле высококвалифицированных кадров", – приводятся его слова в сообщении.

https://na.ria.ru/20220304/rabota-1776422717.html

https://realty.ria.ru/20220616/mebel-1795643461.html

москва

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат)