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Более 20 процентов соискателей выбирают Москву для трудоустройства - РИА Новости, 25.06.2022
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Более 20 процентов соискателей выбирают Москву для трудоустройства
Более 20 процентов соискателей выбирают Москву для трудоустройства - РИА Новости, 25.06.2022
Более 20 процентов соискателей выбирают Москву для трудоустройства
Каждый пятый иногородний соискатель работы в России выбирает для трудоустройства Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T08:46
2022-06-25T08:46
общество
москва
россия
санкт-петербург
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Каждый пятый иногородний соискатель работы в России выбирает для трудоустройства Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития."Почти 22% соискателей работы, задумывающихся о трудоустройстве в другом регионе России, выбирают Москву из-за комфортного климата, удобной городской среды и высоких зарплат. Об этом свидетельствуют данные опроса службы HeadHunter, проведенного среди более чем 2 тысяч респондентов", – говорится в сообщении.Отмечается, что 49% респондентов в качестве главного преимущества столицы назвала комфортные климатические условия и хорошую экологию, 35% отметили удобную городскую среду, 24% – высокий уровень зарплат.Уточняется, что, помимо Москвы, в число регионов, привлекательных для переезда, вошли Краснодарский край, который выбрали 16% опрошенных, Санкт-Петербург – 11%, Ленинградская область – около 6%.Как отметил столичный министр, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, Москва – крупнейший город России с комфортными условиями для жизни и ведения бизнеса, с быстроразвивающейся экономикой, где постоянно создаются рабочие места."Столица предоставляет большие возможности для профессиональной реализации и давно стала центром притяжения специалистов со всей страны. По данным Росстата, в Москве работают 6,9 миллиона квалифицированных сотрудников – это 95% трудоспособного населения, при этом 3,6 миллиона человек – 47% – относятся к высококвалифицированным. Столица занимает первое место среди регионов России по доле высококвалифицированных кадров", – приводятся его слова в сообщении.
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общество, москва, россия, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат)
08:46 25.06.2022
 
Более 20 процентов соискателей выбирают Москву для трудоустройства

Более 20 процентов соискателей работы в России выбирают Москву для трудоустройства

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетители на ярмарке вакансий
Посетители на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Каждый пятый иногородний соискатель работы в России выбирает для трудоустройства Москву, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
"Почти 22% соискателей работы, задумывающихся о трудоустройстве в другом регионе России, выбирают Москву из-за комфортного климата, удобной городской среды и высоких зарплат. Об этом свидетельствуют данные опроса службы HeadHunter, проведенного среди более чем 2 тысяч респондентов", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что 49% респондентов в качестве главного преимущества столицы назвала комфортные климатические условия и хорошую экологию, 35% отметили удобную городскую среду, 24% – высокий уровень зарплат.
"По данным опроса HeadHunter, наибольшая доля соискателей, которые задумываются о переезде в Москву, зафиксирована в Санкт-Петербурге – 32%, Нижегородской и Новосибирской областях – 30% и 25% соответственно. Чаще всего столицу самым перспективным городом для работы называют юристы и IT-специалисты – по 29% опрошенных, а также специалисты по маркетингу, рекламе и PR – 28% респондентов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что, помимо Москвы, в число регионов, привлекательных для переезда, вошли Краснодарский край, который выбрали 16% опрошенных, Санкт-Петербург – 11%, Ленинградская область – около 6%.
Как отметил столичный министр, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, Москва – крупнейший город России с комфортными условиями для жизни и ведения бизнеса, с быстроразвивающейся экономикой, где постоянно создаются рабочие места.
"Столица предоставляет большие возможности для профессиональной реализации и давно стала центром притяжения специалистов со всей страны. По данным Росстата, в Москве работают 6,9 миллиона квалифицированных сотрудников – это 95% трудоспособного населения, при этом 3,6 миллиона человек – 47% – относятся к высококвалифицированным. Столица занимает первое место среди регионов России по доле высококвалифицированных кадров", – приводятся его слова в сообщении.
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