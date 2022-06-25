https://ria.ru/20220625/nato-1798076492.html

Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО

Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО - РИА Новости, 25.06.2022

Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе, переговоры... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T13:28

2022-06-25T13:28

2022-06-25T13:28

в мире

реджеп тайип эрдоган

финляндия

швеция

турция

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе, переговоры продолжатся на следующей неделе."Хороший звонок с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом нашего уважаемого члена Турции, чтобы обсудить заявки Финляндии и Швеции (на вхождение - ред.) в НАТО. Мы договорились продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте Столтенберга.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

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Влада Копылова

в мире, реджеп тайип эрдоган, финляндия, швеция, турция, нато, йенс столтенберг