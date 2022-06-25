https://ria.ru/20220625/nato-1798076492.html
Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО
Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО - РИА Новости, 25.06.2022
Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе, переговоры... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:28
2022-06-25T13:28
2022-06-25T13:28
в мире
реджеп тайип эрдоган
финляндия
швеция
турция
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе, переговоры продолжатся на следующей неделе."Хороший звонок с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом нашего уважаемого члена Турции, чтобы обсудить заявки Финляндии и Швеции (на вхождение - ред.) в НАТО. Мы договорились продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте Столтенберга.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, финляндия, швеция, турция, нато, йенс столтенберг
Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в альянсе