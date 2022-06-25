https://ria.ru/20220625/lukashenko-1798144257.html
Лукашенко после переговоров с Путиным возвращается в Минск
Лукашенко после переговоров с Путиным возвращается в Минск - РИА Новости, 25.06.2022
Лукашенко после переговоров с Путиным возвращается в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин завершили переговоры в Санкт-Петербурге, белорусский лидер возвращается в Минск,... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:24
2022-06-25T21:24
2022-06-25T21:25
александр дрозденко
белоруссия
санкт-петербург
ленинградская область
александр лукашенко
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин завершили переговоры в Санкт-Петербурге, белорусский лидер возвращается в Минск, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Встреча завершилась. Борт номер один вылетает домой", - говорится в сообщении.Там отмечается, что в аэропорту перед вылетом в Белоруссию состоялась краткая встреча и разговор Лукашенко с провожающим его губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.Ранее в субботу Лукашенко ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке под Санкт-Петербургом, а затем провел переговоры с Путиным в Константиновском дворце. Главы государств обсудили вопросы обороны и безопасности, реализации проектов по импортозамещению, сотрудничества в сфере торговли и экономики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, белоруссия, санкт-петербург, ленинградская область, александр лукашенко
21:24 25.06.2022 (обновлено: 21:25 25.06.2022)
Лукашенко после переговоров с Путиным возвращается в Минск
Лукашенко завершил переговоры с Путиным, возвращается в Минск