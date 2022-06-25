https://ria.ru/20220625/lukashenko-1798144257.html

Лукашенко после переговоров с Путиным возвращается в Минск

Лукашенко после переговоров с Путиным возвращается в Минск - РИА Новости, 25.06.2022

Лукашенко после переговоров с Путиным возвращается в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин завершили переговоры в Санкт-Петербурге, белорусский лидер возвращается в Минск,... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T21:24

2022-06-25T21:24

2022-06-25T21:25

александр дрозденко

белоруссия

санкт-петербург

ленинградская область

александр лукашенко

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин завершили переговоры в Санкт-Петербурге, белорусский лидер возвращается в Минск, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Встреча завершилась. Борт номер один вылетает домой", - говорится в сообщении.Там отмечается, что в аэропорту перед вылетом в Белоруссию состоялась краткая встреча и разговор Лукашенко с провожающим его губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.Ранее в субботу Лукашенко ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке под Санкт-Петербургом, а затем провел переговоры с Путиным в Константиновском дворце. Главы государств обсудили вопросы обороны и безопасности, реализации проектов по импортозамещению, сотрудничества в сфере торговли и экономики.

белоруссия

санкт-петербург

ленинградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр дрозденко, белоруссия, санкт-петербург, ленинградская область, александр лукашенко