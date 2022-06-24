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На Украине создадут "белый список" российских исполнителей
На Украине создадут "белый список" российских исполнителей - РИА Новости, 24.06.2022
На Украине создадут "белый список" российских исполнителей
На Украине создадут "белый список" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявил в пятницу заместитель министра культуры и... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:13
2022-06-24T18:13
2022-06-24T19:40
олег газманов
валерия (алла перфилова)
сергей пенкин
украина
россия
министерство культуры украины
тарас шевченко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На Украине создадут "белый список" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявил в пятницу заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко."На этой неделе были одобрены законы... Информационное пространство, его защита усиливается: увеличение квоты на украинскую музыку, ограничения для российских исполнителей, ограничения для российских книг, установление "белых списков" российских исполнителей, чью музыку все-таки будет можно распространять на Украине... У определенных российских исполнителей есть возможность остаться в украинском пространстве, если они попадут в "белый список", если они поддерживали Украину, осуждали агрессию", - заявил Шевченко на брифинге.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег газманов, валерия (алла перфилова), сергей пенкин, украина, россия, министерство культуры украины, тарас шевченко
18:13 24.06.2022 (обновлено: 19:40 24.06.2022)
На Украине создадут "белый список" российских исполнителей
На Украине создадут "белый список" исполнителей из России, чья музыка останется в эфире