https://ria.ru/20220624/ispolniteli-1797958296.html

На Украине создадут "белый список" российских исполнителей

На Украине создадут "белый список" российских исполнителей - РИА Новости, 24.06.2022

На Украине создадут "белый список" российских исполнителей

На Украине создадут "белый список" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявил в пятницу заместитель министра культуры и... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:13

2022-06-24T18:13

2022-06-24T19:40

олег газманов

валерия (алла перфилова)

сергей пенкин

украина

россия

министерство культуры украины

тарас шевченко

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На Украине создадут "белый список" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявил в пятницу заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко."На этой неделе были одобрены законы... Информационное пространство, его защита усиливается: увеличение квоты на украинскую музыку, ограничения для российских исполнителей, ограничения для российских книг, установление "белых списков" российских исполнителей, чью музыку все-таки будет можно распространять на Украине... У определенных российских исполнителей есть возможность остаться в украинском пространстве, если они попадут в "белый список", если они поддерживали Украину, осуждали агрессию", - заявил Шевченко на брифинге.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

https://ria.ru/20220512/babkina-1788184643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олег газманов, валерия (алла перфилова), сергей пенкин, украина, россия, министерство культуры украины, тарас шевченко