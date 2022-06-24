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Анна Асти в первом сольном альбоме оставила послание Артику - РИА Новости, 24.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220624/asti-1797859419.html
Анна Асти в первом сольном альбоме оставила послание Артику
Анна Асти в первом сольном альбоме оставила послание Артику - РИА Новости, 24.06.2022
Анна Асти в первом сольном альбоме оставила послание Артику
Анна Асти выпустила первый сольный альбом "Феникс" после распада группы Artik & Asti. В треке "Моя птичка (intro)" она обратилась к бывшему коллеге Артему... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:56
2022-06-24T14:56
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
artik & asti
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Анна Асти выпустила первый сольный альбом "Феникс" после распада группы Artik &amp; Asti. В треке "Моя птичка (intro)" она обратилась к бывшему коллеге Артему Умрихину.Более десяти лет Умрихин выступал с Анной Дзюбой. За это время Artik &amp; Asti завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался — Анна покинула группу.В комментариях тепло приняли альбом артистки, но не все одобрили обращение к Артику.Анну Дзюбу в группе Artik &amp; Asti заменила Севиль Велиева.
https://ria.ru/20220128/artikasti-1769921445.html
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знаменитости, шоу-бизнес, artik & asti
14:56 24.06.2022
 
Анна Асти в первом сольном альбоме оставила послание Артику

Анна Асти в первом сольном альбоме "Феникс" оставила послание Артику

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Анна Асти выпустила первый сольный альбом "Феникс" после распада группы Artik & Asti. В треке "Моя птичка (intro)" она обратилась к бывшему коллеге Артему Умрихину.

"Я могу вам и сама зачитать рэп – о первых местах в топ-чартах, к примеру, и о том, как суд перешел в тренд. Деньги, деньги, деньги, тачки в каждом втором треке – да ладно? Это не мой стиль точно, я за искренность и за правду. Я не кукла без души с глупым личиком, не Жар-птица, чтоб в клетке в неволе пела. Ты сказал мне: "Лети высоко, моя птичка". И я полетела", – говорится в композиции.

Более десяти лет Умрихин выступал с Анной Дзюбой. За это время Artik & Asti завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался — Анна покинула группу.
Artik & Asti Севиль Велиева Артем Умрихин - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 11:08Шоубиз
Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе
В комментариях тепло приняли альбом артистки, но не все одобрили обращение к Артику.

"Про Артика петь или говорить по-моему не надо. Ведь без него птичка-то может и не взлетела бы. Думаю, нужно уже перестать об этом, если это уже новая история. А о прошлом, которое тебе помогло, можно только хорошо или никак", – отметили пользователи.

Анну Дзюбу в группе Artik & Asti заменила Севиль Велиева.
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