Анна Асти в первом сольном альбоме оставила послание Артику
Анна Асти в первом сольном альбоме "Феникс" оставила послание Артику
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Анна Асти выпустила первый сольный альбом "Феникс" после распада группы Artik & Asti. В треке "Моя птичка (intro)" она обратилась к бывшему коллеге Артему Умрихину.
"Я могу вам и сама зачитать рэп – о первых местах в топ-чартах, к примеру, и о том, как суд перешел в тренд. Деньги, деньги, деньги, тачки в каждом втором треке – да ладно? Это не мой стиль точно, я за искренность и за правду. Я не кукла без души с глупым личиком, не Жар-птица, чтоб в клетке в неволе пела. Ты сказал мне: "Лети высоко, моя птичка". И я полетела", – говорится в композиции.
Более десяти лет Умрихин выступал с Анной Дзюбой. За это время Artik & Asti завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался — Анна покинула группу.
В комментариях тепло приняли альбом артистки, но не все одобрили обращение к Артику.
"Про Артика петь или говорить по-моему не надо. Ведь без него птичка-то может и не взлетела бы. Думаю, нужно уже перестать об этом, если это уже новая история. А о прошлом, которое тебе помогло, можно только хорошо или никак", – отметили пользователи.
Анну Дзюбу в группе Artik & Asti заменила Севиль Велиева.