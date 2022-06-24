Анна Асти в первом сольном альбоме оставила послание Артику

"Я могу вам и сама зачитать рэп – о первых местах в топ-чартах, к примеру, и о том, как суд перешел в тренд. Деньги, деньги, деньги, тачки в каждом втором треке – да ладно? Это не мой стиль точно, я за искренность и за правду. Я не кукла без души с глупым личиком, не Жар-птица, чтоб в клетке в неволе пела. Ты сказал мне: "Лети высоко, моя птичка". И я полетела", – говорится в композиции.