https://ria.ru/20220127/klip-1769779943.html
Дуэт Artik & Asti представил клип на новую песню "Гармония"
Дуэт Artik & Asti представил клип на новую песню "Гармония" - РИА Новости, 27.01.2022
Дуэт Artik & Asti представил клип на новую песню "Гармония"
Участники дуэта Artik & Asti представили на YouTube клип на новую песню "Гармония". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:38
2022-01-27T18:38
2022-01-27T18:38
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Участники дуэта Artik & Asti представили на YouTube клип на новую песню "Гармония". Этот релиз стал первым для обновленного состава группы Artik & Asti. После неожиданного ухода Анны Дзюба продюсер и рэпер Артем Умрихин быстро нашел ей замену. Вокалисткой стала Севиль Велиева, которая поет и играет в кадре не менее чувственно, чем ее предшественница. В первом совместном видео Умрихина и Велиевой действие происходит в роскошном доме. Героиня певицы устраивает ужин для любимого мужчины. Но, как оказывается, делает она это для того, чтобы отмстить ему за причиненные страдания. Автором идеи мрачного и при этом захватывающего клипа стал Алан Бадоев, а режиссером выступил Юрий Катинский. "Они наполнили визуальное повествование многослойной символикой, которую зрителям еще предстоит разгадать", — отмечают представители Artik & Asti.Певица действительно, то погружается в воду, то чуть ли не горит в огне, и еще успевает радоваться, плакать и переживать. Старания Artik & Asti оценили. В комментариях под видео многие пользователи написали, что "еще ни одна группа так достойно не обновлялась".
https://ria.ru/20220113/vasyanov-1767726085.html
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новости культуры, музыка, artik & asti , youtube
Дуэт Artik & Asti представил клип на новую песню "Гармония"
Дуэт Artik & Asti представил клип на новую песню "Гармония"
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Участники дуэта Artik & Asti представили на YouTube клип на новую песню "Гармония".
Этот релиз стал первым для обновленного состава группы Artik & Asti. После неожиданного ухода
Анны Дзюба продюсер и рэпер Артем Умрихин быстро нашел ей замену. Вокалисткой стала Севиль Велиева, которая поет и играет в кадре не менее чувственно, чем ее предшественница.
В первом совместном видео Умрихина и Велиевой действие происходит в роскошном доме. Героиня певицы устраивает ужин для любимого мужчины. Но, как оказывается, делает она это для того, чтобы отмстить ему за причиненные страдания.
Автором идеи мрачного и при этом захватывающего клипа стал Алан Бадоев, а режиссером выступил Юрий Катинский. "Они наполнили визуальное повествование многослойной символикой, которую зрителям еще предстоит разгадать", — отмечают представители Artik & Asti.
"У меня, как всегда, не самая сложная роль, — шутит Артем Умрихин (Artik). — Нужно было правильно передать эмоции, вовремя пройти на точку, правильно повернуться. А вот Севиль достались сцены, требующие выдержки. Она справилась идеально и великолепна в кадре!"
Певица действительно, то погружается в воду, то чуть ли не горит в огне, и еще успевает радоваться, плакать и переживать.
"Был эпизод, где в кадре я стояла промокшая до ниточки, и мне действительно было холодно, но везде есть плюсы — это помогло мне более точно передать состояние моей героини", — рассказала о работе новая Asti.
Старания Artik & Asti оценили. В комментариях под видео многие пользователи написали, что "еще ни одна группа так достойно не обновлялась".