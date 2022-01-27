https://ria.ru/20220127/klip-1769779943.html

Дуэт Artik & Asti представил клип на новую песню "Гармония"

Дуэт Artik & Asti представил клип на новую песню "Гармония" - РИА Новости, 27.01.2022

Дуэт Artik & Asti представил клип на новую песню "Гармония"

Участники дуэта Artik & Asti представили на YouTube клип на новую песню "Гармония". РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:38

2022-01-27T18:38

2022-01-27T18:38

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Участники дуэта Artik & Asti представили на YouTube клип на новую песню "Гармония". Этот релиз стал первым для обновленного состава группы Artik & Asti. После неожиданного ухода Анны Дзюба продюсер и рэпер Артем Умрихин быстро нашел ей замену. Вокалисткой стала Севиль Велиева, которая поет и играет в кадре не менее чувственно, чем ее предшественница. В первом совместном видео Умрихина и Велиевой действие происходит в роскошном доме. Героиня певицы устраивает ужин для любимого мужчины. Но, как оказывается, делает она это для того, чтобы отмстить ему за причиненные страдания. Автором идеи мрачного и при этом захватывающего клипа стал Алан Бадоев, а режиссером выступил Юрий Катинский. "Они наполнили визуальное повествование многослойной символикой, которую зрителям еще предстоит разгадать", — отмечают представители Artik & Asti.Певица действительно, то погружается в воду, то чуть ли не горит в огне, и еще успевает радоваться, плакать и переживать. Старания Artik & Asti оценили. В комментариях под видео многие пользователи написали, что "еще ни одна группа так достойно не обновлялась".

https://ria.ru/20220113/vasyanov-1767726085.html

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новости культуры, музыка, artik & asti , youtube