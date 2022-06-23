https://ria.ru/20220623/zhaloby-1797687761.html

Семьи украинских военных пожаловались на командование

Семьи украинских военных пожаловались на командование - РИА Новости, 23.06.2022

Семьи украинских военных пожаловались на командование

Семьи украинских военных пожаловались американскому телеканалу NBC News на пренебрежение к жизням подчиненных со стороны командования и властей. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T20:22

2022-06-23T20:22

2022-06-23T20:22

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

киев

сша

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Семьи украинских военных пожаловались американскому телеканалу NBC News на пренебрежение к жизням подчиненных со стороны командования и властей.Многие пожаловались на недостаточность экипировки, получаемой войсками перед отправкой в зону боевых действий. Подчас семьям военных приходится собирать деньги для обеспечения близких необходимым обмундированием.Издание приводит слова Виктории Билан-Ращук из Киева, собиравшей деньги на защитные наушники для ее мужа, актера театра без какого-либо военного опыта, который сейчас служит в артиллерии в районе Северодонецка."Я готова протестовать... правительство делает недостаточно для их поддержки... Чем дольше это продолжается, тем больше люди будут недовольны", - приводит канал слова Билан-Ращук.В NBC News отметили, что командование украинских войск отказалось давать комментарии по этому поводу.Светлана Лукьяненко, чей муж, в прошлом сотрудник IT-сферы, также участвует в боевых действиях под Северодонецком, рассказала, что командование украинских войск недостаточно быстро заменяет убитых и раненых, что подвергает ее мужа на передовой "с каждым днем все большему риску".Многие украинцы также недовольны отношением военного командования к мобилизованным и участникам теробороны, которых отправляют в зону боевых действий не только без подготовки и экипировки, но и без необходимого медицинского и психологического обследования.Один из киевских инструкторов территориальной обороны заявил, что даже в столичном центре подготовки в неделю могут обучить лишь 120 человек, поэтому они отправляются в зону боевых действий уже после пяти дней тренировок. При этом инструктор не считает такой подход безответственным, объяснив это тем, что "они сами записались".При этом отставной полковник морской пехоты США Марк Кансиан назвал пять дней подготовки "ужасно недостаточными". По его словам, американские морпехи тренируются 20 недель перед отправкой в зону боевых действий, а значит, "украинцам нужно что-нибудь придумать".Телеканал также отмечает, что записавшиеся в территориальную оборону на западе Украины недовольны решением перебросить их на восток, поскольку рассчитывали, что будут нести службу на блокпостах подо Львовом.Жена одного из таких участников теробороны Елена Жабьяк-Шеремет рассказала, что ее мужа даже не обучили стрельбе, просто "ни с того ни с сего отправили в самое пекло". В случае отказа его считали бы дезертиром, говорится в статье.

https://ria.ru/20220620/ssha-1796831769.html

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794890757.html

https://ria.ru/20220621/ukraina-1796978794.html

северодонецк

киев

сша

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, северодонецк, киев, сша, украина, вооруженные силы украины