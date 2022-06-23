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Рада удалила из Twitter фото убитой ВСУ жительницы Донецка - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/obstrel-1797445934.html
Рада удалила из Twitter фото убитой ВСУ жительницы Донецка
Рада удалила из Twitter фото убитой ВСУ жительницы Донецка - РИА Новости, 23.06.2022
Рада удалила из Twitter фото убитой ВСУ жительницы Донецка
Пресс-служба Верховной рады удалила из своего англоязычного Twitter пост с фотографией погибшей из-за обстрела ВСУ жительницы Донецка. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T01:47
2022-06-23T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
верховная рада украины
россия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-служба Верховной рады удалила из своего англоязычного Twitter пост с фотографией погибшей из-за обстрела ВСУ жительницы Донецка.Ранее в микроблоге украинского парламента появился пост с кадром, на котором запечатлена убитая после атаки украинских военных гражданка Донецкой народной республики. В аккаунте Рады не стали скрывать, что трагедия произошла в Донецке. Однако ее пресс-служба умолчала, что именно военные действия ВСУ привели к гибели мирной жительницы, а самих пострадавших жителей ДНР авторы поста назвали "украинцами".Теперь при попытке перехода по ссылке на публикацию Рады Twitter говорит, что "такой страницы не существует".В Донецкой Народной Республике ранее сообщали, что для атаки по Калининскому району Донецка украинская сторона 9 июня использовала пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия этого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров. ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая столицу ДНР, в результате чего гибли мирные жители.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792835755.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, верховная рада украины, россия
01:47 23.06.2022 (обновлено: 08:45 23.06.2022)
 
Рада удалила из Twitter фото убитой ВСУ жительницы Донецка

Верховная рада удалила из Twitter фото убитой военными ВСУ мирной жительницы Донецка в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в ДНР
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-служба Верховной рады удалила из своего англоязычного Twitter пост с фотографией погибшей из-за обстрела ВСУ жительницы Донецка.
Ранее в микроблоге украинского парламента появился пост с кадром, на котором запечатлена убитая после атаки украинских военных гражданка Донецкой народной республики. В аккаунте Рады не стали скрывать, что трагедия произошла в Донецке. Однако ее пресс-служба умолчала, что именно военные действия ВСУ привели к гибели мирной жительницы, а самих пострадавших жителей ДНР авторы поста назвали "украинцами".
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
1 из 2
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
2 из 2
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
1 из 2
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
2 из 2
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
Теперь при попытке перехода по ссылке на публикацию Рады Twitter говорит, что "такой страницы не существует".
В Донецкой Народной Республике ранее сообщали, что для атаки по Калининскому району Донецка украинская сторона 9 июня использовала пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия этого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров. ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая столицу ДНР, в результате чего гибли мирные жители.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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