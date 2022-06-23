01:47 23.06.2022 (обновлено: 08:45 23.06.2022)
Рада удалила из Twitter фото убитой ВСУ жительницы Донецка
Верховная рада удалила из Twitter фото убитой военными ВСУ мирной жительницы Донецка в ДНР
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в ДНР
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-служба Верховной рады удалила из своего англоязычного Twitter пост с фотографией погибшей из-за обстрела ВСУ жительницы Донецка.
Ранее в микроблоге украинского парламента появился пост с кадром, на котором запечатлена убитая после атаки украинских военных гражданка Донецкой народной республики. В аккаунте Рады не стали скрывать, что трагедия произошла в Донецке. Однако ее пресс-служба умолчала, что именно военные действия ВСУ привели к гибели мирной жительницы, а самих пострадавших жителей ДНР авторы поста назвали "украинцами".
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
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Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
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Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
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Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
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Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
Теперь при попытке перехода по ссылке на публикацию Рады Twitter говорит, что "такой страницы не существует".
В Донецкой Народной Республике ранее сообщали, что для атаки по Калининскому району Донецка украинская сторона 9 июня использовала пять снарядов калибром 155 миллиметров.
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.