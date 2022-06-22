https://ria.ru/20220622/obstrel-1797185596.html

Украина показала миру, как уничтожает мирное население Донбасса

Украина показала миру, как уничтожает мирное население Донбасса - РИА Новости, 22.06.2022

Украина показала миру, как уничтожает мирное население Донбасса

В официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T01:42

2022-06-22T01:42

2022-06-22T06:20

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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украина

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате атаки украинских военных в Калининском районе столицы республики погибла женщина. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, 9 июня в 17.22 ВСУ выпустили по этому району девять снарядов калибром 155 миллиметров.Авторы материала в Twitter Рады не стали утаивать, что инцидент произошел в Донецке. Однако пресс-служба парламента бывшей советской республики не уточнила, что именно военные действия украинской стороны привели к гибели мирной жительницы.При этом пострадавших из-за обстрела жителей Донецкой народной республики в англоязычном аккаунте, направленном в первую очередь на иностранную аудиторию, назвали "украинцами".В основном — украиноязычном — Twitter Рады сообщение о погибшей гражданке ДНР отсутствует.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров. ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/feyk-1795925616.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины