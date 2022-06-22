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Украина показала миру, как уничтожает мирное население Донбасса - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/obstrel-1797185596.html
Украина показала миру, как уничтожает мирное население Донбасса
Украина показала миру, как уничтожает мирное население Донбасса - РИА Новости, 22.06.2022
Украина показала миру, как уничтожает мирное население Донбасса
В официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T01:42
2022-06-22T06:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате атаки украинских военных в Калининском районе столицы республики погибла женщина. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, 9 июня в 17.22 ВСУ выпустили по этому району девять снарядов калибром 155 миллиметров.Авторы материала в Twitter Рады не стали утаивать, что инцидент произошел в Донецке. Однако пресс-служба парламента бывшей советской республики не уточнила, что именно военные действия украинской стороны привели к гибели мирной жительницы.При этом пострадавших из-за обстрела жителей Донецкой народной республики в англоязычном аккаунте, направленном в первую очередь на иностранную аудиторию, назвали "украинцами".В основном — украиноязычном — Twitter Рады сообщение о погибшей гражданке ДНР отсутствует.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров. ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
01:42 22.06.2022 (обновлено: 06:20 22.06.2022)
 
Украина показала миру, как уничтожает мирное население Донбасса

Верховная рада опубликовала в Twitter фото убитой военными ВСУ мирной жительницы Донецка

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из гаубицы в ДНР
Украинские солдаты ведут обстрел из гаубицы в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из гаубицы в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате атаки украинских военных в Калининском районе столицы республики погибла женщина. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, 9 июня в 17.22 ВСУ выпустили по этому району девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Авторы материала в Twitter Рады не стали утаивать, что инцидент произошел в Донецке. Однако пресс-служба парламента бывшей советской республики не уточнила, что именно военные действия украинской стороны привели к гибели мирной жительницы.
При этом пострадавших из-за обстрела жителей Донецкой народной республики в англоязычном аккаунте, направленном в первую очередь на иностранную аудиторию, назвали "украинцами".
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
1 из 2
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
2 из 2
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
1 из 2
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
2 из 2
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
В основном — украиноязычном — Twitter Рады сообщение о погибшей гражданке ДНР отсутствует.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров. ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 20:30Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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