01:42 22.06.2022 (обновлено: 06:20 22.06.2022)
Украина показала миру, как уничтожает мирное население Донбасса
Верховная рада опубликовала в Twitter фото убитой военными ВСУ мирной жительницы Донецка
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из гаубицы в ДНР
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из гаубицы в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате атаки украинских военных в Калининском районе столицы республики погибла женщина. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, 9 июня в 17.22 ВСУ выпустили по этому району девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Авторы материала в Twitter Рады не стали утаивать, что инцидент произошел в Донецке. Однако пресс-служба парламента бывшей советской республики не уточнила, что именно военные действия украинской стороны привели к гибели мирной жительницы.
При этом пострадавших из-за обстрела жителей Донецкой народной республики в англоязычном аккаунте, направленном в первую очередь на иностранную аудиторию, назвали "украинцами".
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
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Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
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Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
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Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка
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Пост в Twitter Верховной Рады об обстреле Донецка (тело погибшей на кадре скрыто редакцией)
В основном — украиноязычном — Twitter Рады сообщение о погибшей гражданке ДНР отсутствует.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров. ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.