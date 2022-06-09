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При обстреле Калининского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/obstrel-1794366778.html
При обстреле Калининского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Калининского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 09.06.2022
При обстреле Калининского района Донецка погиб мирный житель
Мирная жительница погибла при обстреле Калининского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:21
2022-06-09T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
калининский район
нато
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Калининского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Калининском районе Донецка погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.В четверг в 17.22 представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров. Украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, калининский район, нато, ситуация в днр и лнр
18:21 09.06.2022 (обновлено: 19:33 09.06.2022)
 
При обстреле Калининского района Донецка погиб мирный житель

ДНР: при обстреле Калининского района Донецка со стороны украинской армии погибла женщина

© РИА Новости / Сергей АверинПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Калининского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Калининском районе Донецка погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
В четверг в 17.22 представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров. Украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:57Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаКалининский районНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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