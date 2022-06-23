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Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году - РИА Новости, 23.06.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220623/most-1797607450.html
Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году
Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году - РИА Новости, 23.06.2022
Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году
Рабочее движение по новому мосту через реку Свирь в Ленинградской области откроют в 2023 году - на три года ранее намеченного срока, сообщил в рамках рабочей... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:09
2022-06-23T16:09
ленинградская область
ленинградская область
подпорожье
кириши
общество
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Рабочее движение по новому мосту через реку Свирь в Ленинградской области откроют в 2023 году - на три года ранее намеченного срока, сообщил в рамках рабочей поездки в Подпорожье губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, новый мостовой переход через реку Свирь даст сильный импульс для экономического развития самого восточного районного центра Ленинградской области.Мост через Свирь в Подпорожье — главный дорожный проект востока Ленинградской области, напомнили в пресс-службе областной администрации. Благодаря ему будет соединён город, расположенный на разных берегах реки. Он строится по заказу "Ленавтодора" с 2020 года.Неделю назад на строительстве моста был завершен важнейший этап — стыковка пролётов над рекой.Второй мост-гигант в Ленинградской области сейчас строится в Киришах через реку Волхов.
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ленинградская область, подпорожье, кириши, общество, александр дрозденко
16:09 23.06.2022
 

Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения места строительства мостового перехода через реку Свирь
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения места строительства мостового перехода через реку Свирь - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения места строительства мостового перехода через реку Свирь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Рабочее движение по новому мосту через реку Свирь в Ленинградской области откроют в 2023 году - на три года ранее намеченного срока, сообщил в рамках рабочей поездки в Подпорожье губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, новый мостовой переход через реку Свирь даст сильный импульс для экономического развития самого восточного районного центра Ленинградской области.
"Мостовики серьезно опередили график, и мы готовимся к тому, что рабочее движение здесь будет открыто уже в следующем году. Область соединяет Подпорожье, чтобы жители забыли о неудобствах переезда по плотине ГЭС, а бизнес здесь мог вздохнуть полной грудью благодаря удобной логистике", — отметил глава региона.
Мост через Свирь в Подпорожье — главный дорожный проект востока Ленинградской области, напомнили в пресс-службе областной администрации. Благодаря ему будет соединён город, расположенный на разных берегах реки. Он строится по заказу "Ленавтодора" с 2020 года.
"Рабочее движение тут планируется открыть в следующем году со значительным опережением графика (контрактный срок окончания работ — 2026 год)", — уточнили в пресс-службе добавив, что протяженность самого искусственного сооружения составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метров.
Неделю назад на строительстве моста был завершен важнейший этап — стыковка пролётов над рекой.
Второй мост-гигант в Ленинградской области сейчас строится в Киришах через реку Волхов.
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Ленинградская областьЛенинградская областьПодпорожьеКиришиОбществоАлександр Дрозденко
 
 
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