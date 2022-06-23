https://ria.ru/20220623/most-1797607450.html
Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году
Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году - РИА Новости, 23.06.2022
Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году
Рабочее движение по новому мосту через реку Свирь в Ленинградской области откроют в 2023 году - на три года ранее намеченного срока, сообщил в рамках рабочей... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:09
2022-06-23T16:09
2022-06-23T16:09
ленинградская область
ленинградская область
подпорожье
кириши
общество
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Рабочее движение по новому мосту через реку Свирь в Ленинградской области откроют в 2023 году - на три года ранее намеченного срока, сообщил в рамках рабочей поездки в Подпорожье губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, новый мостовой переход через реку Свирь даст сильный импульс для экономического развития самого восточного районного центра Ленинградской области.Мост через Свирь в Подпорожье — главный дорожный проект востока Ленинградской области, напомнили в пресс-службе областной администрации. Благодаря ему будет соединён город, расположенный на разных берегах реки. Он строится по заказу "Ленавтодора" с 2020 года.Неделю назад на строительстве моста был завершен важнейший этап — стыковка пролётов над рекой.Второй мост-гигант в Ленинградской области сейчас строится в Киришах через реку Волхов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, подпорожье, кириши, общество, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Рабочее движение по новому мосту через реку Свирь в Ленинградской области откроют в 2023 году - на три года ранее намеченного срока, сообщил в рамках рабочей поездки в Подпорожье губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, новый мостовой переход через реку Свирь даст сильный импульс для экономического развития самого восточного районного центра Ленинградской области
.
"Мостовики серьезно опередили график, и мы готовимся к тому, что рабочее движение здесь будет открыто уже в следующем году. Область соединяет Подпорожье
, чтобы жители забыли о неудобствах переезда по плотине ГЭС, а бизнес здесь мог вздохнуть полной грудью благодаря удобной логистике", — отметил глава региона.
Мост через Свирь в Подпорожье — главный дорожный проект востока Ленинградской области, напомнили в пресс-службе областной администрации. Благодаря ему будет соединён город, расположенный на разных берегах реки. Он строится по заказу "Ленавтодора" с 2020 года.
"Рабочее движение тут планируется открыть в следующем году со значительным опережением графика (контрактный срок окончания работ — 2026 год)", — уточнили в пресс-службе добавив, что протяженность самого искусственного сооружения составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метров.
Неделю назад на строительстве моста был завершен важнейший этап — стыковка пролётов над рекой.
Второй мост-гигант в Ленинградской области сейчас строится в Киришах
через реку Волхов
.