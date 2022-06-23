https://ria.ru/20220623/most-1797607450.html

Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году

Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году - РИА Новости, 23.06.2022

Новый мост через реку Свирь в Ленобласти откроют в 2023 году

Рабочее движение по новому мосту через реку Свирь в Ленинградской области откроют в 2023 году - на три года ранее намеченного срока, сообщил в рамках рабочей... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:09

2022-06-23T16:09

2022-06-23T16:09

ленинградская область

ленинградская область

подпорожье

кириши

общество

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Рабочее движение по новому мосту через реку Свирь в Ленинградской области откроют в 2023 году - на три года ранее намеченного срока, сообщил в рамках рабочей поездки в Подпорожье губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, новый мостовой переход через реку Свирь даст сильный импульс для экономического развития самого восточного районного центра Ленинградской области.Мост через Свирь в Подпорожье — главный дорожный проект востока Ленинградской области, напомнили в пресс-службе областной администрации. Благодаря ему будет соединён город, расположенный на разных берегах реки. Он строится по заказу "Ленавтодора" с 2020 года.Неделю назад на строительстве моста был завершен важнейший этап — стыковка пролётов над рекой.Второй мост-гигант в Ленинградской области сейчас строится в Киришах через реку Волхов.

https://ria.ru/20211123/most-1760292046.html

ленинградская область

подпорожье

кириши

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, подпорожье, кириши, общество, александр дрозденко