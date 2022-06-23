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Курорты Краснодарского края подвели итоги полугодия
Курорты Краснодарского края подвели итоги полугодия - РИА Новости, 23.06.2022
Курорты Краснодарского края подвели итоги полугодия
Более 4,5 миллиона гостей отдохнули на курортах Кубани с начала 2022 года, при этом большинство из них выбрали Сочи, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:16
2022-06-23T13:16
2022-06-23T13:16
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СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Более 4,5 миллиона гостей отдохнули на курортах Кубани с начала 2022 года, при этом большинство из них выбрали Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что в 2022 году курорты Кубани планируют принять не менее 17 миллионов туристов — на 500 тысяч больше, чем в 2021. При этом, по информации сочинской мэрии, за летний сезон олимпийская столица планирует принять 4,5 миллиона гостей."С начала 2022 года курорты Краснодарского края посетили более 4,5 миллиона человек. Из них 2,2 миллиона отдохнули в Сочи, 580 тысяч – в Геленджике, 560 тысяч – в Анапе", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что высокий спрос на отдых курортов Краснодарского края объясняется наличием в регионе разнообразных туристических услуг: работа отелей по системе "все включено", оборудованные кемпинги, термальные источники, организация винного и агротуризма, экскурсионные походы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Курорты Краснодарского края подвели итоги полугодия
Свыше 4,5 миллиона туристов отдохнули на Кубани в этом году, более половины - в Сочи
СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Более 4,5 миллиона гостей отдохнули на курортах Кубани с начала 2022 года, при этом большинство из них выбрали Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что в 2022 году курорты Кубани планируют принять не менее 17 миллионов туристов — на 500 тысяч больше, чем в 2021. При этом, по информации сочинской мэрии, за летний сезон олимпийская столица планирует принять 4,5 миллиона гостей.
"С начала 2022 года курорты Краснодарского края посетили более 4,5 миллиона человек. Из них 2,2 миллиона отдохнули в Сочи, 580 тысяч – в Геленджике, 560 тысяч – в Анапе", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что высокий спрос на отдых курортов Краснодарского края объясняется наличием в регионе разнообразных туристических услуг: работа отелей по системе "все включено", оборудованные кемпинги, термальные источники, организация винного и агротуризма, экскурсионные походы.