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Лучшие гастрофестивали лета-2022: "Море еды", "Быг-Быг", огурцы и пряники - РИА Новости, 23.06.2022
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Туризм
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Лучшие гастрофестивали лета-2022: "Море еды", "Быг-Быг", огурцы и пряники
Лучшие гастрофестивали лета-2022: "Море еды", "Быг-Быг", огурцы и пряники - РИА Новости, 23.06.2022
Лучшие гастрофестивали лета-2022: "Море еды", "Быг-Быг", огурцы и пряники
Лето в разгаре, как и сезон гастрофестивалей, — можно познакомиться с кухней региона, куда вы отправитесь на выходные или в отпуск. Иногда праздник посвящают... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:00
2022-06-23T10:38
туризм
туризм
мурманская область
еда - туризм
маршруты - туризм
удмуртская республика (удмуртия)
коктебель
республика крым
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Лето в разгаре, как и сезон гастрофестивалей, — можно познакомиться с кухней региона, куда вы отправитесь на выходные или в отпуск. Иногда праздник посвящают одному продукту, иногда обещают "море еды". В любом случае голодными не останетесь. О том, где пить вино, а где закусывать огурцами или угощаться пряниками, — в материале РИА Новости.Это комплимент"Быг-быг" значит пышный, удачный, — объясняют организаторы одноименного международного фестиваля финно-угорский кухни, который пройдет в удмуртской деревне Старые Быги в первые выходные июля. — Там раньше рос густой, мягкий, как перина, мох. Когда хозяйке особенно удается выпечка, ей говорят "быг-быг"— хвалят".Гостей ждут традиционные блюда с труднопроизносимыми названиями: табани, шаньги, виртырем, кыстыбей, шунянь, паронка, пуштыё шыд, кöжыпог. Например, шунянь — это пирог с калиной, а пугающее слово кöжыпог — вкусный гороховый колобок. Гвоздь программы — настоящая печь на свежем воздухе.Малосольные танцыСуздальский "Праздник огурца", лауреат престижного национального конкурса "Russian event awards", состоится 16-17 июля на территории Музея деревянного зодчества.У деревянных изб гостям предложат продегустировать огурчики, засоленные по старинным рецептам, выйти на "огуречную зарядку" или закружиться в "малосольном танце". В программе — конкурсы и мастер-классы. Фестиваль обычно посещают порядка десяти тысяч человек. Вход — 500 рублей."Море еды" в "Море"Гостей и жителей Коктебеля в то же время ждет "Море еды". Фестиваль проведут на новой площадке под названием "Море"."Это общественное пространство для отдыха и развлечений появилось в прошлом году. Профессиональная сцена, большой фудкорт, летний кинотеатр. Теперь добавятся теневые зоны", — рассказал продюсер смотра Денис Сименко.Параллельно фестиваль "Солод и хмель" соберет лучших пивоваров Крыма и Краснодарского края."Стоит посетить кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, попробовать продукцию частных сыроварен, локальных производителей еды", — советует Денис.Вход — 500 рублей за два дня. Для детей — анимация, мастер-классы; для всех гостей — бесплатное угощение. Столичный шеф-повар приготовит 150-200 килограммов паэльи. Будет и концерт, хедлайнер — группа "Смысловые галлюцинации".Арктическая кухня в одной рукеА Териберка на берегу Баренцева моря 16-17 июля превратится в кулинарную столицу Арктики.Здесь соберутся 25 представителей ресторанной индустрии Мурманской области. Фишка праздника — арктическое меню в формате "Еда в одной руке" (One-Hand-Food). Можно есть и развлекаться — фестиваль не только гастрономический. Тут и выступление местных музыкантов, и выставки, и прогулки по природному парку.Кроме того, комитет по туризму Мурманской области проведет туристическую выставку "MURMANSK.TRAVEL Market", а "Почта России" организует выездной пункт отправки эксклюзивных открыток.Вход свободный. Трансфер из Мурманска — 750-тысяча рублей в одну сторону или 1,5 тысячи в оба конца.Где есть плов, а где пить виноПервого августа в Дербенте, древнем городе на берегу Каспия, — праздник плова. Приходить лучше голодными — гостям представят более десяти вариаций этого блюда: лезгинский, узбекский, еврейский, сладкий, индийский… И, наконец, шах-плов. В общем, как говорят тут, "это вам не рисовая каша".Тогда же в Тамани будут пить вино. По традиции, перед тем как приступить к сбору нового урожая, стоит сократить старые запасы. Съедутся производители со всей Кубани, из Крыма. Угостят и местными специалитетами — фруктами, ягодами, морепродуктами. Вечером обещают грандиозный фейерверк.Пряники для взрослых и детейЗа десертами — в Тулу, где 6 августа пройдет "День пряника". И не только тульского.Как уточняют организаторы, на Фонтанной площади в Центральном парке культуры и отдыха ведущие изготовители этого лакомства из разных регионов раскроют посетителям свои секреты, расскажут о народных традициях, обычаях, обрядах, связанных с пряником.В прошлом году фестиваль проводили в онлайн-формате, в этом — ожидается полноценный праздник с дегустациями и призами. "Организаторы — молодцы! Для детей устроили квесты, в которых с удовольствием участвовали и взрослые. Пришла домой с подарками... Выиграла магнитик, пряничек и пауэр-банк", — поделилась впечатлениями в соцсети о празднике трехлетней давности Евгения Мирошина.В 2019-м гвоздем программы стала пряничная композиция "Жил-был пес", сейчас тоже готовят сладкие сюрпризы.Еда со всего мира — на улице КалининградаВ конце лета, 26-28 августа, — традиционный Kaliningrad Street Food. Можно попробовать традиционную уличную еду из разных уголков России, других стран и, конечно, балтийскую рыбу."В предыдущий раз, в 2020-м, на городской пикник приезжали из 24 регионов, в том числе Республики Бурятия, Марий Эл, Крыма, Ярославской и Челябинской областей, — сообщает сайт фестиваля. — Часть привезли свою региональную кухню, другие выбрали глобальные тенденции. Так что карельские калитки, бурятские буузы и ростовское варенье из огурца соседствовали с испанскими чуррос, гавайским поке и азиатскими булочками бао".А 16 июля — фестиваль окрошки в Каменск-Уральском в Свердловской области. В Тверской области 6 августа — праздник карельского пирога "Калитки". Географическое несоответствие не должно смущать — мероприятие состоится в селе Толмачи, где еще в XVII веке обосновались переселенцы с Карельского перешейка. "Это будет вкусно, весело и интересно", — обещают организаторы. То же самое можно сказать и о других гастропраздниках. Остается только выбрать, куда отправиться.
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туризм, мурманская область, еда - туризм, маршруты - туризм, удмуртская республика (удмуртия), коктебель, республика крым, суздаль, владимирская область, дербент, республика дагестан, тамань, краснодарский край, тула, тульская область, калининград, калининградская область, свердловская область, тверская область, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
08:00 23.06.2022 (обновлено: 10:38 23.06.2022)
 

Лучшие гастрофестивали лета-2022: "Море еды", "Быг-Быг", огурцы и пряники

© Фото : фестиваль "День пряника" Участники фестиваля "День пряника" в Туле
Участники фестиваля День пряника в Туле - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : фестиваль "День пряника"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Лето в разгаре, как и сезон гастрофестивалей, — можно познакомиться с кухней региона, куда вы отправитесь на выходные или в отпуск. Иногда праздник посвящают одному продукту, иногда обещают "море еды". В любом случае голодными не останетесь. О том, где пить вино, а где закусывать огурцами или угощаться пряниками, — в материале РИА Новости.

Это комплимент

"Быг-быг" значит пышный, удачный, — объясняют организаторы одноименного международного фестиваля финно-угорский кухни, который пройдет в удмуртской деревне Старые Быги в первые выходные июля. — Там раньше рос густой, мягкий, как перина, мох. Когда хозяйке особенно удается выпечка, ей говорят "быг-быг"— хвалят".
© Фото : фестиваль "Быг-Быг"

Участники фестиваля "Быг-Быг" в Удмуртии

Участники фестиваля Быг-Быг в Удмуртии
1 из 2

Участники фестиваля "Быг-Быг" в Удмуртии

© Фото : фестиваль "Быг-Быг"
© Фото : фестиваль "Быг-Быг"

На фестиваля "Быг-Быг"

Участники фестиваля Быг-Быг в Удмуртии
2 из 2

На фестиваля "Быг-Быг"

© Фото : фестиваль "Быг-Быг"
1 из 2

Участники фестиваля "Быг-Быг" в Удмуртии

© Фото : фестиваль "Быг-Быг"
2 из 2

На фестиваля "Быг-Быг"

© Фото : фестиваль "Быг-Быг"
Гостей ждут традиционные блюда с труднопроизносимыми названиями: табани, шаньги, виртырем, кыстыбей, шунянь, паронка, пуштыё шыд, кöжыпог. Например, шунянь — это пирог с калиной, а пугающее слово кöжыпог — вкусный гороховый колобок. Гвоздь программы — настоящая печь на свежем воздухе.

Малосольные танцы

Суздальский "Праздник огурца", лауреат престижного национального конкурса "Russian event awards", состоится 16-17 июля на территории Музея деревянного зодчества.
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанк

Во время ежегодного "Праздника огурца" на территории Музея деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале

Праздник огурца в Суздале
1 из 2

Во время ежегодного "Праздника огурца" на территории Музея деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале

© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Участница "Праздника огурца"

Участница ежегодного традиционного Праздника огурца в Суздале
2 из 2

Участница "Праздника огурца"

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 2

Во время ежегодного "Праздника огурца" на территории Музея деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале

© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
2 из 2

Участница "Праздника огурца"

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
У деревянных изб гостям предложат продегустировать огурчики, засоленные по старинным рецептам, выйти на "огуречную зарядку" или закружиться в "малосольном танце". В программе — конкурсы и мастер-классы. Фестиваль обычно посещают порядка десяти тысяч человек. Вход — 500 рублей.

"Море еды" в "Море"

Гостей и жителей Коктебеля в то же время ждет "Море еды". Фестиваль проведут на новой площадке под названием "Море".
"Это общественное пространство для отдыха и развлечений появилось в прошлом году. Профессиональная сцена, большой фудкорт, летний кинотеатр. Теперь добавятся теневые зоны", — рассказал продюсер смотра Денис Сименко.
© Фото : гастрономическая ярмарка "Море еды"Гастрономическая ярмарка "Море еды"
Гастрономическая ярмарка Море еды - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : гастрономическая ярмарка "Море еды"
Гастрономическая ярмарка "Море еды"
Параллельно фестиваль "Солод и хмель" соберет лучших пивоваров Крыма и Краснодарского края.
"Стоит посетить кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, попробовать продукцию частных сыроварен, локальных производителей еды", — советует Денис.
Вход — 500 рублей за два дня. Для детей — анимация, мастер-классы; для всех гостей — бесплатное угощение. Столичный шеф-повар приготовит 150-200 килограммов паэльи. Будет и концерт, хедлайнер — группа "Смысловые галлюцинации".
Посетительница винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 08:00Туризм
Вино, устрицы, трюфели: что и где пить в Крыму и чем закусывать

Арктическая кухня в одной руке

А Териберка на берегу Баренцева моря 16-17 июля превратится в кулинарную столицу Арктики.
Здесь соберутся 25 представителей ресторанной индустрии Мурманской области. Фишка праздника — арктическое меню в формате "Еда в одной руке" (One-Hand-Food). Можно есть и развлекаться — фестиваль не только гастрономический. Тут и выступление местных музыкантов, и выставки, и прогулки по природному парку.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Напиток, приготовленный на фестивале блюд северной кухни "Вкус Арктики"

Напиток, приготовленный на фестивале блюд северной кухни Вкус Арктики
1 из 3

Напиток, приготовленный на фестивале блюд северной кухни "Вкус Арктики"

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© Фото : Министерство культуры Мурманской областиАрт-объект в виде двух китовых хвостов из стали в Териберке
Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали в Териберке
2 из 3
Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали в Териберке
© Фото : Министерство культуры Мурманской области
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМорской еж. Баренцево море. Териберская бухта.
Морской еж. Баренцево море
3 из 3
Морской еж. Баренцево море. Териберская бухта.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Напиток, приготовленный на фестивале блюд северной кухни "Вкус Арктики"

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
2 из 3
Арт-объект в виде двух китовых хвостов из стали в Териберке
© Фото : Министерство культуры Мурманской области
3 из 3
Морской еж. Баренцево море. Териберская бухта.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Кроме того, комитет по туризму Мурманской области проведет туристическую выставку "MURMANSK.TRAVEL Market", а "Почта России" организует выездной пункт отправки эксклюзивных открыток.
Вход свободный. Трансфер из Мурманска — 750-тысяча рублей в одну сторону или 1,5 тысячи в оба конца.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:04Мурманская область
Лучшие блюда арктической кухни представят на фестивале "Териберка" в июле

Где есть плов, а где пить вино

Первого августа в Дербенте, древнем городе на берегу Каспия, — праздник плова. Приходить лучше голодными — гостям представят более десяти вариаций этого блюда: лезгинский, узбекский, еврейский, сладкий, индийский… И, наконец, шах-плов. В общем, как говорят тут, "это вам не рисовая каша".
© Фото : официальный сайт городского округа ДербентУчастники фестиваля плова в Дербенте
Участники фестиваля плова в Дербенте
1 из 2
Участники фестиваля плова в Дербенте
© Фото : официальный сайт городского округа Дербент
© Фото : официальный сайт городского округа Дербент

На фестивале плова в Дербенте

Участники фестиваля плова в Дербенте
2 из 2

На фестивале плова в Дербенте

© Фото : официальный сайт городского округа Дербент
1 из 2
Участники фестиваля плова в Дербенте
© Фото : официальный сайт городского округа Дербент
2 из 2

На фестивале плова в Дербенте

© Фото : официальный сайт городского округа Дербент
Тогда же в Тамани будут пить вино. По традиции, перед тем как приступить к сбору нового урожая, стоит сократить старые запасы. Съедутся производители со всей Кубани, из Крыма. Угостят и местными специалитетами — фруктами, ягодами, морепродуктами. Вечером обещают грандиозный фейерверк.
© Фото : официальный сайт муниципального образования Темрюкский районУчастники фестиваля "Таманская лоза"
Участники фестиваля Таманская лоза
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Участники фестиваля "Таманская лоза"
© Фото : официальный сайт муниципального образования Темрюкский район
© Фото : официальный сайт муниципального образования Темрюкский район

На фестивале "Таманская лоза"

Участники фестиваля Таманская лоза
2 из 2

На фестивале "Таманская лоза"

© Фото : официальный сайт муниципального образования Темрюкский район
1 из 2
Участники фестиваля "Таманская лоза"
© Фото : официальный сайт муниципального образования Темрюкский район
2 из 2

На фестивале "Таманская лоза"

© Фото : официальный сайт муниципального образования Темрюкский район

Пряники для взрослых и детей

За десертами — в Тулу, где 6 августа пройдет "День пряника". И не только тульского.
Как уточняют организаторы, на Фонтанной площади в Центральном парке культуры и отдыха ведущие изготовители этого лакомства из разных регионов раскроют посетителям свои секреты, расскажут о народных традициях, обычаях, обрядах, связанных с пряником.
© Фото : фестиваль "День пряника"

Участники фестиваля "День пряника" в Туле

Участники фестиваля День пряника в Туле
1 из 3

Участники фестиваля "День пряника" в Туле

© Фото : фестиваль "День пряника"
© Фото : фестиваль "День пряника"

На фестивале "День пряника" в Туле

Участники фестиваля День пряника в Туле
2 из 3

На фестивале "День пряника" в Туле

© Фото : фестиваль "День пряника"
© Фото : фестиваль "День пряника"

Фестиваль "День пряника" в Туле

Участники фестиваля День пряника в Туле
3 из 3

Фестиваль "День пряника" в Туле

© Фото : фестиваль "День пряника"
1 из 3

Участники фестиваля "День пряника" в Туле

© Фото : фестиваль "День пряника"
2 из 3

На фестивале "День пряника" в Туле

© Фото : фестиваль "День пряника"
3 из 3

Фестиваль "День пряника" в Туле

© Фото : фестиваль "День пряника"
В прошлом году фестиваль проводили в онлайн-формате, в этом — ожидается полноценный праздник с дегустациями и призами. "Организаторы — молодцы! Для детей устроили квесты, в которых с удовольствием участвовали и взрослые. Пришла домой с подарками... Выиграла магнитик, пряничек и пауэр-банк", — поделилась впечатлениями в соцсети о празднике трехлетней давности Евгения Мирошина.
В 2019-м гвоздем программы стала пряничная композиция "Жил-был пес", сейчас тоже готовят сладкие сюрпризы.
© Фото : фестиваль "День пряника" Участники фестиваля "День пряника" в Туле
Участники фестиваля День пряника в Туле - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : фестиваль "День пряника"
Участники фестиваля "День пряника" в Туле

Еда со всего мира — на улице Калининграда

В конце лета, 26-28 августа, — традиционный Kaliningrad Street Food. Можно попробовать традиционную уличную еду из разных уголков России, других стран и, конечно, балтийскую рыбу.
"В предыдущий раз, в 2020-м, на городской пикник приезжали из 24 регионов, в том числе Республики Бурятия, Марий Эл, Крыма, Ярославской и Челябинской областей, — сообщает сайт фестиваля. — Часть привезли свою региональную кухню, другие выбрали глобальные тенденции. Так что карельские калитки, бурятские буузы и ростовское варенье из огурца соседствовали с испанскими чуррос, гавайским поке и азиатскими булочками бао".
© Фото : Kaliningrad Street Food

Участники фестиваля Kaliningrad Street Food

Участники фестиваля Kaliningrad Street Food
1 из 3

Участники фестиваля Kaliningrad Street Food

© Фото : Kaliningrad Street Food
© Фото : Kaliningrad Street Food

На фестивале Kaliningrad Street Food

Участница фестиваля Kaliningrad Street Food
2 из 3

На фестивале Kaliningrad Street Food

© Фото : Kaliningrad Street Food
© Фото : Kaliningrad Street Food

Городской пикник Kaliningrad Street Food

Еда на фестивале Kaliningrad Street Food
3 из 3

Городской пикник Kaliningrad Street Food

© Фото : Kaliningrad Street Food
1 из 3

Участники фестиваля Kaliningrad Street Food

© Фото : Kaliningrad Street Food
2 из 3

На фестивале Kaliningrad Street Food

© Фото : Kaliningrad Street Food
3 из 3

Городской пикник Kaliningrad Street Food

© Фото : Kaliningrad Street Food
А 16 июля — фестиваль окрошки в Каменск-Уральском в Свердловской области.
В Тверской области 6 августа — праздник карельского пирога "Калитки". Географическое несоответствие не должно смущать — мероприятие состоится в селе Толмачи, где еще в XVII веке обосновались переселенцы с Карельского перешейка.
© Фото : Лихославльский муниципальный округУчастники фестиваля "Калитка" в Тверской области
Участники фестиваля Калитка в Тверской области
1 из 2
Участники фестиваля "Калитка" в Тверской области
© Фото : Лихославльский муниципальный округ
© Фото : Лихославльский муниципальный округ

На фестивале "Калитка" в Тверской области

Участники фестиваля Калитка в Тверской области
2 из 2

На фестивале "Калитка" в Тверской области

© Фото : Лихославльский муниципальный округ
1 из 2
Участники фестиваля "Калитка" в Тверской области
© Фото : Лихославльский муниципальный округ
2 из 2

На фестивале "Калитка" в Тверской области

© Фото : Лихославльский муниципальный округ
"Это будет вкусно, весело и интересно", — обещают организаторы. То же самое можно сказать и о других гастропраздниках. Остается только выбрать, куда отправиться.
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