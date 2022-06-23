https://ria.ru/20220623/gastrofestivali-1797325553.html

Лучшие гастрофестивали лета-2022: "Море еды", "Быг-Быг", огурцы и пряники

Лучшие гастрофестивали лета-2022: "Море еды", "Быг-Быг", огурцы и пряники - РИА Новости, 23.06.2022

Лучшие гастрофестивали лета-2022: "Море еды", "Быг-Быг", огурцы и пряники

Лето в разгаре, как и сезон гастрофестивалей, — можно познакомиться с кухней региона, куда вы отправитесь на выходные или в отпуск. Иногда праздник посвящают... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:00

2022-06-23T08:00

2022-06-23T10:38

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Лето в разгаре, как и сезон гастрофестивалей, — можно познакомиться с кухней региона, куда вы отправитесь на выходные или в отпуск. Иногда праздник посвящают одному продукту, иногда обещают "море еды". В любом случае голодными не останетесь. О том, где пить вино, а где закусывать огурцами или угощаться пряниками, — в материале РИА Новости.Это комплимент"Быг-быг" значит пышный, удачный, — объясняют организаторы одноименного международного фестиваля финно-угорский кухни, который пройдет в удмуртской деревне Старые Быги в первые выходные июля. — Там раньше рос густой, мягкий, как перина, мох. Когда хозяйке особенно удается выпечка, ей говорят "быг-быг"— хвалят".Гостей ждут традиционные блюда с труднопроизносимыми названиями: табани, шаньги, виртырем, кыстыбей, шунянь, паронка, пуштыё шыд, кöжыпог. Например, шунянь — это пирог с калиной, а пугающее слово кöжыпог — вкусный гороховый колобок. Гвоздь программы — настоящая печь на свежем воздухе.Малосольные танцыСуздальский "Праздник огурца", лауреат престижного национального конкурса "Russian event awards", состоится 16-17 июля на территории Музея деревянного зодчества.У деревянных изб гостям предложат продегустировать огурчики, засоленные по старинным рецептам, выйти на "огуречную зарядку" или закружиться в "малосольном танце". В программе — конкурсы и мастер-классы. Фестиваль обычно посещают порядка десяти тысяч человек. Вход — 500 рублей."Море еды" в "Море"Гостей и жителей Коктебеля в то же время ждет "Море еды". Фестиваль проведут на новой площадке под названием "Море"."Это общественное пространство для отдыха и развлечений появилось в прошлом году. Профессиональная сцена, большой фудкорт, летний кинотеатр. Теперь добавятся теневые зоны", — рассказал продюсер смотра Денис Сименко.Параллельно фестиваль "Солод и хмель" соберет лучших пивоваров Крыма и Краснодарского края."Стоит посетить кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, попробовать продукцию частных сыроварен, локальных производителей еды", — советует Денис.Вход — 500 рублей за два дня. Для детей — анимация, мастер-классы; для всех гостей — бесплатное угощение. Столичный шеф-повар приготовит 150-200 килограммов паэльи. Будет и концерт, хедлайнер — группа "Смысловые галлюцинации".Арктическая кухня в одной рукеА Териберка на берегу Баренцева моря 16-17 июля превратится в кулинарную столицу Арктики.Здесь соберутся 25 представителей ресторанной индустрии Мурманской области. Фишка праздника — арктическое меню в формате "Еда в одной руке" (One-Hand-Food). Можно есть и развлекаться — фестиваль не только гастрономический. Тут и выступление местных музыкантов, и выставки, и прогулки по природному парку.Кроме того, комитет по туризму Мурманской области проведет туристическую выставку "MURMANSK.TRAVEL Market", а "Почта России" организует выездной пункт отправки эксклюзивных открыток.Вход свободный. Трансфер из Мурманска — 750-тысяча рублей в одну сторону или 1,5 тысячи в оба конца.Где есть плов, а где пить виноПервого августа в Дербенте, древнем городе на берегу Каспия, — праздник плова. Приходить лучше голодными — гостям представят более десяти вариаций этого блюда: лезгинский, узбекский, еврейский, сладкий, индийский… И, наконец, шах-плов. В общем, как говорят тут, "это вам не рисовая каша".Тогда же в Тамани будут пить вино. По традиции, перед тем как приступить к сбору нового урожая, стоит сократить старые запасы. Съедутся производители со всей Кубани, из Крыма. Угостят и местными специалитетами — фруктами, ягодами, морепродуктами. Вечером обещают грандиозный фейерверк.Пряники для взрослых и детейЗа десертами — в Тулу, где 6 августа пройдет "День пряника". И не только тульского.Как уточняют организаторы, на Фонтанной площади в Центральном парке культуры и отдыха ведущие изготовители этого лакомства из разных регионов раскроют посетителям свои секреты, расскажут о народных традициях, обычаях, обрядах, связанных с пряником.В прошлом году фестиваль проводили в онлайн-формате, в этом — ожидается полноценный праздник с дегустациями и призами. "Организаторы — молодцы! Для детей устроили квесты, в которых с удовольствием участвовали и взрослые. Пришла домой с подарками... Выиграла магнитик, пряничек и пауэр-банк", — поделилась впечатлениями в соцсети о празднике трехлетней давности Евгения Мирошина.В 2019-м гвоздем программы стала пряничная композиция "Жил-был пес", сейчас тоже готовят сладкие сюрпризы.Еда со всего мира — на улице КалининградаВ конце лета, 26-28 августа, — традиционный Kaliningrad Street Food. Можно попробовать традиционную уличную еду из разных уголков России, других стран и, конечно, балтийскую рыбу."В предыдущий раз, в 2020-м, на городской пикник приезжали из 24 регионов, в том числе Республики Бурятия, Марий Эл, Крыма, Ярославской и Челябинской областей, — сообщает сайт фестиваля. — Часть привезли свою региональную кухню, другие выбрали глобальные тенденции. Так что карельские калитки, бурятские буузы и ростовское варенье из огурца соседствовали с испанскими чуррос, гавайским поке и азиатскими булочками бао".А 16 июля — фестиваль окрошки в Каменск-Уральском в Свердловской области. В Тверской области 6 августа — праздник карельского пирога "Калитки". Географическое несоответствие не должно смущать — мероприятие состоится в селе Толмачи, где еще в XVII веке обосновались переселенцы с Карельского перешейка. "Это будет вкусно, весело и интересно", — обещают организаторы. То же самое можно сказать и о других гастропраздниках. Остается только выбрать, куда отправиться.

https://ria.ru/20220517/krym-1788888501.html

https://ria.ru/20220518/teriberka-1789197157.html

https://ria.ru/20220617/sibir-1795812001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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