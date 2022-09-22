С мясом, овощами, из булгура: вкусные рецепты плова в мультиварке

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Плов – популярное восточное блюдо, сытное и пряное. Как приготовить вкусный плов в мультиварке, сколько нужно времени и какой режим выбрать, а также лучшие пошаговые рецепты – в материале РИА Новости.

Плов в мультиварке

Настоящий классический плов готовится в казане и лучше всего на открытом огне. В городских условиях приготовить это восточное блюдо по всем правилам практически нереально, поэтому оно обрело множество интерпретаций приготовления на плите. Но даже такие рецепты отнимают много времени и сил, поэтому все чаще плов делают в мультиварке. Это быстрый и удобный способ, который позволяет сохранить всю вкусовую яркость блюда.

Сколько нужно воды и риса

В мультиварке, как правило, есть своя четко установленная мера для приготовления риса: 1 мультистакан (мерный стакан, который идет в комплекте с бытовым прибором) крупы на 2 мультистакана воды. Тем не менее, эта пропорция относится к простой варке риса и не всегда может подойти для плова, поэтому можно воспользоваться другими рекомендациями:

— пропаренный рис предварительно замачивать не надо и на 500 г такого риса необходимо 750 мл воды;

пропаренный рис предварительно замачивать не надо и на 500 г такого риса необходимо 750 мл воды; — краснодарский рис необходимо предварительно замочить на 1 час, а пропорции с водой будут 1:1;

краснодарский рис необходимо предварительно замочить на 1 час, а пропорции с водой будут 1:1; — длиннозерный рис также можно замочить, чтобы он быстрее приготовился, в этом случае на 200 г риса потребуется 300 мл воды. Если крупу не замачивали, то 400 мл.

Также можно пользоваться общими правилами для подбора наиболее подходящего соотношения:

— минимальная пропорция воды и риса – 1:1;

минимальная пропорция воды и риса – 1:1; — чем более мягкий и крахмалистый рис, тем меньше влаги ему нужно;

чем более мягкий и крахмалистый рис, тем меньше влаги ему нужно; — пропорция для жестких длиннозерных сортов – 1:2;

пропорция для жестких длиннозерных сортов – 1:2; — если рис предварительно был замочен, то изначальная порция воды уменьшается на 1/4.

Как долго готовить и на каком режиме

Во многих мультиварках есть специальный режим "Плов". Время готовки на нем, как правило, от 40 до 60 минут. Точнее можно узнать в инструкции к мультиварке. Если же такого режима нет, то готовить можно на режимах "Тушение" и "Суп". В первом случае потребуется примерно 2 часа, во втором – 1,5. Многое зависит от выбранного риса и мяса, поэтому при использовании этих режимов лучше всего периодически заглядывать в чашу и снимать пробу на готовность.

Как приготовить плов в мультиварке пошагово

Семен Панин, технолог общественного питания, отмечает, что приготовить плов в мультиварке проще и быстрее, чем в казане или в кастрюле на плите. К тому же мясо в этом случае остается сочным и его сложно пережарить или пересушить. Некоторые шаги в приготовлении могут меняться в зависимости от выбранного рецепта, количества риса и пропорций в целом. Классический плов в мультиварке готовится следующим образом:

1 В чаше разогреть растительное масло на режиме "Жарка", выложить мясо и обжарить его со всех сторон до румяной корочки. 2 Лук почистить, нарезать полукольцами и добавить к мясу. Перемешать и продолжать жарить. 3 В процессе помыть, почистить морковь и натереть ее на крупной терке, также добавить к мясу и обжарить в течение нескольких минут. 4 Смесь залить кипятком, чтобы он покрывал мясо с овощами на 3 см. Добавить специи и ягоды по выбранному рецепту и собственному вкусу. 5 Переключить режим на "Тушение" и оставить тушиться от 40 до 90 минут. Время зависит от количества мяса и воды. За 5 минут до готовности положить вымытую головку чеснока. 6 Засыпать рис, равномерно распределить его в чаше и долить кипяток так, чтобы он покрыл всю смесь на 3 см. 7 Использовать режим "Плов" или "Тушение" и готовить в течение 30–40 минут.

После приготовления плов хорошо перемешать, подавать на большой общей тарелке, дополнив свежим овощным салатом.

© Depositphotos / desertsun Плов с изюмом © Depositphotos / desertsun Плов с изюмом

Калорийность и пищевая ценность плова из мультиварки

Пищевая ценность может меняться в зависимости от выбранного рецепта. На 100 г классического плова в мультиварке:

Показатель Значение Белки 5,7 г Жиры 5,8 г Углеводы 15,8 г Калорийность 137,2 ккал

Простые рецепты плова в мультиварке

Классический рецепт плова очень легко интерпретировать по-своему. Поэтому существует огромное количество вариантов с различными видами мяса или вообще без него, с разным набором специй, где рис рассыпчатый и немного клейкий. Даже выбирая уже существующий рецепт всегда можно обыграть приправы и найти свой любимый способ приготовления.

Рассыпчатый плов со свининой

Для плова со свининой отлично подойдут нежирные куски мяса. Так получится приготовить рассыпчатое, но при этом не сухое блюдо.

Категория Основное блюдо Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. 20 мин. Ингредиенты 500 г свиное мясо 180 г рис 2 шт. репчатый лук 1 шт. морковь 500 мл кипяток 1 шт. головка чеснока по вкусу соль, специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 203,5 ккал Белки 6,5 г Жиры 9,9 г Углеводы 22,9 г Приготовление 1 Мясо промыть, убрать влагу салфеткой и нарезать крупными кусками. 2 Подготовить специи для плова: можно взять готовую смесь, а можно сделать ее самостоятельно. Для этого в равных пропорциях нужно смешать куркуму, петрушку, ягоды барбариса и паприку, по желанию можно еще добавить сушеные морковь и лук (даже если используются свежие). 3 На режиме "Жарка" обжарить мясо в мультиварке. Через 5 минут после начала посолить и добавить специи. Хорошенько перемешать и жарить еще пару минут. 4 Нарезать лук средними кусочками, морковь натереть на крупной терке и добавить все к мясу. Перемешать и слегка обжарить. 5 Рис хорошо промыть, высушить, добавить в мультиварку и равномерно распределить. Залить сразу же кипяток, но делать это нужно тонкой струйкой, еще немного посолить. 6 Чеснок промыть и положить либо целую головку, либо отдельными зубчиками равномерно по всей чаше. 7 Закрыть крышку, выставить режим "Плов" и оставить готовиться на 1 час.

Вкусный плов с курицей

Для классического плова подойдет филе грудки. Можно взять мясо бедра или голени, но тогда рис получится более мягким и не таким рассыпчатым.

Категория Основное блюдо Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 800 г филе куриной грудки 360 г рис 2 шт. репчатый лук 1 шт. морковь 3 шт. зубчики чеснока 750 мл вода 2 шт. лавровый лист по вкусу черный перец, соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 173 ккал Белки 5,7 г Жиры 10,1 г Углеводы 15,3 г Приготовление 1 Курицу промыть, просушить салфетками и нарезать мясо средними кубиками. 2 Лук почистить и нарезать полукольцами или кубиками. Морковь так же подготовить и потереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. 3 Курицу положить в чашу мультиварке и обжарить на режиме "Жарка" в течение 10 минут, периодически помешивая. 4 Добавить к мясу лук, морковь и специи. Хорошенько перемешать и обжарить еще в течение 5 минут. 5 Чеснок почистить, слегка придавить ножом и отправить к курице. Вместе с ним засыпать предварительно промытый рис, налить воду, посолить. Крышку мультиварки закрыть, включить режим "Плов" на 45 минут.

Плов с говядиной

Для плова больше всего подойдут грудинка, лопатка или рулька.

Категория Основное блюдо Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 2 ч. 25 мин. Ингредиенты 700 г говядина 300 г рис 740 мл кипяток 250 г репчатый лук 300 г морковь 1 шт. головка чеснока 15 г сушеный барбарис 10 г зира 3 г шафран 8 г сухая паприка Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 218,7 ккал Белки 7,9 г Жиры 3,9 г Углеводы 38,8 г Приготовление 1 Морковь и лук помыть, почистить, порезать удобным способом. Выложить в чашу мультиварки и обжарить на режиме "Жарка" или "Выпечка" в течение 20 минут. 2 Мясо говядины промыть, нарезать средними кусками и положить к овощам вместе со специями. Обжарить со всех сторон, добавить 100 мл кипятка и оставить на 40 минут, чтобы мясо слегка протушилось. 3 Добавить предварительно промытый рис, вылить оставшуюся воду, поставить режим "Плов" и готовить 1 час. За 5 минут до окончания положить в чашу промытую головку чеснока. 4 После окончания режима оставить плов на подогреве еще на 25 минут.

Плов с индейкой

Как и в случае с курицей, для плова лучше всего подойдет грудка индейки. Плов с этим мясом получается более жирным. Если хочется сделать его рассыпчатым – лучше всего обжарить индейку заранее на очень горячей сковороде в течение нескольких минут. Так "запечатается" весь жир и влага внутри кусочков и получится рассыпчатый рис и сочное мясо.

Категория Основное блюдо Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. 45 мин. Ингредиенты 700 г индейка 500 г рис 850 мл кипяток 500 г репчатый лук 500 г морковь 0,5 шт. стручок перца чили 15 г приправа для плова по вкусу соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 166,2 ккал Белки 10,3 г Жиры 3,7 г Углеводы 23,3 г Приготовление 1 Мясо промыть, просушить салфетками. Нарезать средними кубиками и на режиме "Жарка" обжарить в мультиварке в течение 15 минут. 2 Лук и морковь помыть, почистить. Лук нарезать небольшими кубиками, морковь натереть на крупной терке или нарезать тонкими брусочками. Добавить их к мясу и обжарить до мягкости овощей. 3 Влить 100 мл кипятка, добавить специи и слегка протушить в течение 25 минут. 4 Рис промыть, добавить к мясу и овощам, влить оставшийся кипяток. Включить режим "Плов" на 60 минут. 5 За 5 минут до готовности положить вымытую головку чеснока.

Плов по-узбекски с бараниной

Классический плов с бараниной отличается от других вариантов особым вкусом и сытностью. Чистое филе не подойдет, блюдо будет сухим, а специи могут не успеть впитаться в мясо. Лучше всего выбирать куски с небольшим количеством белого жира.

Категория Основное блюдо Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 2 ч. 20 мин. Ингредиенты 1 кг баранина 1 кг рис 150 г курдючный жир 2 шт. репчатый лук 500 г морковь 80 г чеснок по вкусу специи и соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 148,3 ккал Белки 5,7 г Жиры 10,1 г Углеводы 8,9 г Приготовление 1 Рис промыть и оставить вымачиваться, пока подготавливается все остальное. 2 Курдючный жир мелко нарезать, выложить в чашу мультиварки и на режиме "Жарка" растопить. При наличии достать шкварки. 3 Лук помыть, почистить и нарезать средними кубиками. Добавить в чашу и обжарить в течение 7 минут. 4 Мясо помыть, просушить салфеткой и нарезать средними кусками. Добавить баранину к луку, обжарить до румяности. 5 Морковь помыть, почистить и нарезать брусочками. Добавить к мясу и довести ее до мягкости (примерно 5 минут). 6 В качестве приправы можно использовать готовую смесь для плова, а можно самостоятельно смешать куркуму, зиру, сушеный барбарис, тимьян и розмарин в равных пропорциях. 7 Добавить в чашу кипяток, чтобы он слегка покрывал смесь, засыпать приправу и соль. На данном этапе заготовка должна быть чуть пересоленной. Поставить режим "Суп" или "Тушение" на 40 минут. 8 Подготовленный рис добавить к мясу и овощам, перемешать и долить кипяток таким образом, чтобы он был над смесью на 2 см. Включить режим "Плов" и готовить в течение 1 часа. 9 За 5 минут до окончания добавить мытую головку чеснока. После окончания программы оставить плов на подогреве на 20 минут.

Плов с овощами

Отличный вариант для вегетарианцев или во время поста.

© Depositphotos / timolina Плов с овощами © Depositphotos / timolina Плов с овощами

Категория Основное блюдо Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 150 г рис 300 мл вода 1 шт. томат 2 шт. сладкий перец 200 г зеленый горошек 1 шт. баклажан 2 шт. морковь 1 шт. репчатый лук по вкусу специи для плова и соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 101,2 ккал Белки 2 г Жиры 1,9 г Углеводы 18,7 г Приготовление 1 Томат, перец, баклажан, морковь и лук помыть, почистить, удалить семена у перца, нарезать все соломкой. 2 Положить овощи, кроме томата, в чашу и на режиме "Жарка" обжарить в течение 7 минут, периодически помешивая. 3 Добавить томат, чеснок и специи. Переключиться на режим "Тушение" и тушить в течение 25 минут. 4 Засыпать предварительно промытый рис и добавить кипяток. Если он не покрывает все содержимое – долить. Поставить режим "Плов" и готовить смесь 30 минут.

Плов из булгура

Для плова из булгура лучше всего подойдет куриное филе. При желании можно использовать другое мясо, но тогда придется самостоятельно подбирать смесь специй, чтобы насыщенный вкус белка полностью не перебил крупу.

© Depositphotos / timolina Плов из булгура © Depositphotos / timolina Плов из булгура

Категория Основное блюдо Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 45 мин. Ингредиенты 500 г филе курицы 200 г булгур 100 г морковь 100 г чернослив без косточки 100 г репчатый лук 500 мл кипяток 6 г молотая паприка по вкусу пряности, свежая зелень и соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 159,8 ккал Белки 16,2 г Жиры 2,6 г Углеводы 15,2 г Приготовление 1 Филе промыть, убрать лишнюю влагу салфетками, нарезать кубиками и положить в чашу мультиварки. 2 Морковь и лук помыть, почистить, нарезать средними брусочками и положить к курице. 3 На режиме "Жарка" обжарить смесь в течение примерно 15 минут. 4 Добавить в чашу кипяток, чернослив, паприку, соль и специи, засыпать булгур. Поставить режим "Крупа" или "Выпечка" и готовить в течение 30 минут. 5 Перед подачей посыпать зеленью.

Сладкий плов с сухофруктами

Рис – универсальная крупа, так как раскрывает свои вкусовые особенности как с солеными продуктами, так и со сладкими. Плов с сухофруктами немного похож на рисовую кашу, но не такой разваренный и без сливочного вкуса. Вся сладость и нежность приобретается за счет добавленных ингредиентов.

Категория Основное блюдо Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 200 г рис 250 мл вода 100 г чернослив 100 г курага 100 г изюм 1 шт. яблоко 50 г сливочное масло по вкусу соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 234 ккал Белки 2,3 г Жиры 14 г Углеводы 24,7 г Приготовление 1 Сухофрукты промыть в теплой воде, обсушить салфетками. Курагу и чернослив нарезать соломкой. 2 Яблоко помыть, почистить и нарезать небольшими ломтиками. 3 В чашу мультиварки положить масло, засыпать нарезанные курагу и чернослив, изюм, добавить 200 г предварительно промытого риса и залить все водой. 4 Поставить режим "Плов" и готовить в течение 40 минут. После окончания программы плов хорошо перемешать и по желанию перед подачей добавить еще сливочного масла.

Плов с грибами

Грибы по питательности практически не уступают мясу, поэтому получается сытное вегетарианское блюдо. Можно использовать шампиньоны, сморчки, лисички или белые грибы.

© Pixabay / LuidmilaKot Грибы лисички © Pixabay / LuidmilaKot Грибы лисички

Категория Основное блюдо Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 500 г грибы 500 г рис 300 г репчатый лук 700 мл кипяток 300 г морковь 6 г паприка 6 г кориандр 6 г зира по вкусу молотый перец и соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 79,5 ккал Белки 1,5 г Жиры 3,5 г Углеводы 10,9 г Приготовление 1 Грибы промыть, при необходимости почистить, нарезать тонкими ломтиками. 2 Овощи помыть, почистить и нарезать мелкими брусочками. 3 Грибы с морковью и луком обжарить в мультиварке на режиме "Жарка" в течение 10 минут. Добавить соль и специи, хорошо перемешать. 4 Предварительно промытый рис положить к овощам и грибам, залить кипятком. Готовить на режиме "Плов" в течение 1 часа.

Плов с фаршем

Лучше всего использовать фарш собственного приготовления, для этого подойдет любое мясо или смесь их нескольких видов.

© Depositphotos / Lisovskaya Natalia Мясо разных видов © Depositphotos / Lisovskaya Natalia Мясо разных видов