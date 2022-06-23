https://ria.ru/20220623/diplomatiya-1797630643.html

Лавров прибыл в Баку для переговоров с президентом Азербайджана

Лавров прибыл в Баку для переговоров с президентом Азербайджана - РИА Новости, 23.06.2022

Лавров прибыл в Баку для переговоров с президентом Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:55

2022-06-23T16:55

2022-06-23T16:55

в мире

джейхун байрамов

азербайджан

баку

армения

ильхам алиев

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

БАКУ, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита, который продлится до 24 июня, министр встретится с президентом Азербайджана Ильхмамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, в повестке переговоров - вопросы реализации трёхсторонней договоренности России, Армении и Азербайджана, а также нормализации отношений между Ереваном и Баку на фоне периодически возникающей напряженности на границах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220526/azerbaydzhan-1790904382.html

азербайджан

баку

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джейхун байрамов, азербайджан, баку, армения, ильхам алиев, сергей лавров