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Лавров прибыл в Баку для переговоров с президентом Азербайджана - РИА Новости, 23.06.2022
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Лавров прибыл в Баку для переговоров с президентом Азербайджана
Лавров прибыл в Баку для переговоров с президентом Азербайджана - РИА Новости, 23.06.2022
Лавров прибыл в Баку для переговоров с президентом Азербайджана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:55
2022-06-23T16:55
в мире
джейхун байрамов
азербайджан
баку
армения
ильхам алиев
сергей лавров
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БАКУ, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита, который продлится до 24 июня, министр встретится с президентом Азербайджана Ильхмамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, в повестке переговоров - вопросы реализации трёхсторонней договоренности России, Армении и Азербайджана, а также нормализации отношений между Ереваном и Баку на фоне периодически возникающей напряженности на границах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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азербайджан
баку
армения
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в мире, джейхун байрамов, азербайджан, баку, армения, ильхам алиев, сергей лавров
16:55 23.06.2022
 
Лавров прибыл в Баку для переговоров с президентом Азербайджана

Глава МИД Лавров прибыл в Баку для переговоров с президентом Азербайджана Алиевым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита, который продлится до 24 июня, министр встретится с президентом Азербайджана Ильхмамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, в повестке переговоров - вопросы реализации трёхсторонней договоренности России, Армении и Азербайджана, а также нормализации отношений между Ереваном и Баку на фоне периодически возникающей напряженности на границах.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреДжейхун БайрамовАзербайджанБакуАрменияИльхам АлиевСергей Лавров
 
 
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