17:18 23.06.2022 (обновлено: 18:42 23.06.2022)
Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию
Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию на четырнадцатом саммите
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Флаги стран БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Участники четырнадцатого саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой зафиксировали ключевые договоренности, достигнутые в ходе обсуждений.
В документе зафиксировано намерение создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, способствовать участию развивающихся стран в мировых процессах, поддерживать реализацию повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других сферах.
Кроме того, страны-участницы выступили за укрепление потенциала для реагирования на терроризм, отмывание денег и фейки, провозгласили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и сохранение ведущей роли G20 в глобальном экономическом управлении.
Также лидеры государств выразили готовность активизировать дискуссии о реформе СБ ООН, обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и иранский ядерный вопрос.
В ходе саммита президент России Владимир Путин подчеркнул, что его тема особо актуальна, так как транснациональный характер вызовов, стоящих перед мировым сообществом, требует поиска коллективных ответов.
"Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике", — сказал он.
Российский лидер напомнил, что страны — члены "пятерки" обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом, чтобы совместно эффективно работать над обеспечением международной безопасности, стабильности и устойчивого развития.
По его словам, сейчас лидерство стран БРИКС в формировании многополярного мира, основанного на международном праве, востребовано как никогда.
В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС как можно быстрее впустить "новую кровь" в объединение.
"Мы должны ускорить этот процесс, чтобы наши единомышленники как можно скорее присоединились к семье БРИКС", — добавил он.
Также китайский лидер назвал попытки некоторых стран расширить военные союзы дестабилизирующими. Помимо этого, Си Цзиньпин призвал бороться с односторонними санкциями.
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством Китая начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите принимают участие лидеры стран объединения — президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председатель саммита — глава КНР Си Цзиньпин.
Вице-президент Бразилии Гамилтон Моурау заявлял, что нынешний саммит может оказаться важным для поиска решения по разрешению ситуации вокруг Украины.
В середине мая Министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС. По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность организации, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития. В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
00:26Группа БРИКС