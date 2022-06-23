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Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 23.06.2022
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Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию
Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 23.06.2022
Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию
Участники четырнадцатого саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой зафиксировали ключевые договоренности, достигнутые в ходе обсуждений. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:18
2022-06-23T18:42
брикс
в мире
владимир путин
нарендра моди
жаир болсонару
китай
бразилия
россия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Участники четырнадцатого саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой зафиксировали ключевые договоренности, достигнутые в ходе обсуждений.В документе зафиксировано намерение создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, способствовать участию развивающихся стран в мировых процессах, поддерживать реализацию повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других сферах.Кроме того, страны-участницы выступили за укрепление потенциала для реагирования на терроризм, отмывание денег и фейки, провозгласили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и сохранение ведущей роли G20 в глобальном экономическом управлении.Также лидеры государств выразили готовность активизировать дискуссии о реформе СБ ООН, обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и иранский ядерный вопрос.В ходе саммита президент России Владимир Путин подчеркнул, что его тема особо актуальна, так как транснациональный характер вызовов, стоящих перед мировым сообществом, требует поиска коллективных ответов.Российский лидер напомнил, что страны — члены "пятерки" обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом, чтобы совместно эффективно работать над обеспечением международной безопасности, стабильности и устойчивого развития.По его словам, сейчас лидерство стран БРИКС в формировании многополярного мира, основанного на международном праве, востребовано как никогда.В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС как можно быстрее впустить "новую кровь" в объединение.Также китайский лидер назвал попытки некоторых стран расширить военные союзы дестабилизирующими. Помимо этого, Си Цзиньпин призвал бороться с односторонними санкциями.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством Китая начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите принимают участие лидеры стран объединения — президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председатель саммита — глава КНР Си Цзиньпин.Вице-президент Бразилии Гамилтон Моурау заявлял, что нынешний саммит может оказаться важным для поиска решения по разрешению ситуации вокруг Украины.В середине мая Министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС. По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность организации, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития. В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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брикс, в мире, владимир путин, нарендра моди, жаир болсонару, китай, бразилия, россия, сирил рамафоса, си цзиньпин, индия, юар, большая двадцатка, совет безопасности оон, украина
17:18 23.06.2022 (обновлено: 18:42 23.06.2022)
 
Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию

Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию на четырнадцатом саммите

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Участники четырнадцатого саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой зафиксировали ключевые договоренности, достигнутые в ходе обсуждений.
В документе зафиксировано намерение создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, способствовать участию развивающихся стран в мировых процессах, поддерживать реализацию повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других сферах.
Кроме того, страны-участницы выступили за укрепление потенциала для реагирования на терроризм, отмывание денег и фейки, провозгласили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и сохранение ведущей роли G20 в глобальном экономическом управлении.
Также лидеры государств выразили готовность активизировать дискуссии о реформе СБ ООН, обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и иранский ядерный вопрос.
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В ходе саммита президент России Владимир Путин подчеркнул, что его тема особо актуальна, так как транснациональный характер вызовов, стоящих перед мировым сообществом, требует поиска коллективных ответов.

"Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике", — сказал он.

Российский лидер напомнил, что страны — члены "пятерки" обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом, чтобы совместно эффективно работать над обеспечением международной безопасности, стабильности и устойчивого развития.
По его словам, сейчас лидерство стран БРИКС в формировании многополярного мира, основанного на международном праве, востребовано как никогда.
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В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС как можно быстрее впустить "новую кровь" в объединение.

"Мы должны ускорить этот процесс, чтобы наши единомышленники как можно скорее присоединились к семье БРИКС", — добавил он.

Также китайский лидер назвал попытки некоторых стран расширить военные союзы дестабилизирующими. Помимо этого, Си Цзиньпин призвал бороться с односторонними санкциями.
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Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством Китая начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите принимают участие лидеры стран объединения — президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председатель саммита — глава КНР Си Цзиньпин.
Вице-президент Бразилии Гамилтон Моурау заявлял, что нынешний саммит может оказаться важным для поиска решения по разрешению ситуации вокруг Украины.
В середине мая Министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС. По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность организации, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития. В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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