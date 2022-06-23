https://ria.ru/20220623/briks-1797597612.html
Россия продолжит развивать партнерство с участниками БРИКС, заявил Путин
Россия продолжит развивать партнерство с участниками БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2022
Россия продолжит развивать партнерство с участниками БРИКС, заявил Путин
Россия готова и далее развивать тесное партнерство со странами БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:24
2022-06-23T15:24
2022-06-23T17:00
владимир путин
россия
брикс
китай
индия
жаир болсонару
нарендра моди
сирил рамафоса
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ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Россия готова и далее развивать тесное партнерство со странами БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции.В саммите принимают участие главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует саммитом глава КНР Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20220622/putin-1797308422.html
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китай
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Путин: "Россия готова и далее развивать тесное партнерство с участниками БРИКС"
"Россия готова и далее развивать тесное многоплановое взаимодействие со всеми партнерами по объединению и вносить свой вклад в повышение его роли в международных делах", – подчеркнул глава государства.
2022-06-23T15:24
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РИА Новости
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владимир путин, россия, брикс, китай, индия, жаир болсонару, нарендра моди, сирил рамафоса, юар, си цзиньпин
15:24 23.06.2022 (обновлено: 17:00 23.06.2022)
Россия продолжит развивать партнерство с участниками БРИКС, заявил Путин
Путин заявил, что Россия продолжит развивать тесное партнерство с участниками БРИКС