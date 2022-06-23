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Путин выступил на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.06.2022
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Путин выступил на саммите БРИКС
Путин выступил на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.06.2022
Путин выступил на саммите БРИКС
Владимир Путин выступил на XIV саммите БРИКС, темой которого стало "Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:47
2022-06-23T16:34
в мире
си цзиньпин
жаир болсонару
нарендра моди
китай
бразилия
индия
брикс
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступил на XIV саммите БРИКС, темой которого стало "Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития".На встрече председательствует Китай, который представил Си Цзиньпин, также в заседании приняли участие лидеры остальных стран объединения: президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза.В своем выступлении Путин подчеркнул, что тема саммита этого года особо актуальна, так как транснациональный характер вызовов, стоящих перед мировым сообществом, требует поиска коллективных ответов.Российский лидер напомнил, что государства — члены "пятерки" обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом, чтобы совместно эффективно работать над обеспечением международной безопасности, стабильности и устойчивого развития.По его словам, сейчас лидерство стран БРИКС в формировании многополярного мира, основанного на международном праве, востребовано как никогда.В заключение Путин подчеркнул, что Россия готова и далее развивать "тесное многоплановое взаимодействие" со всеми участниками БРИКС и вносить свой вклад в повышение роли объединения в международных делах.
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Путин заявил о необходимости совместного ответа на транснациональные угрозы
Путин заявил о необходимости совместного ответа на транснациональные угрозы
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в мире, си цзиньпин, жаир болсонару, нарендра моди, китай, бразилия, индия, брикс
15:47 23.06.2022 (обновлено: 16:34 23.06.2022)
 

Путин выступил на саммите БРИКС

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступил на XIV саммите БРИКС, темой которого стало "Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития".
На встрече председательствует Китай, который представил Си Цзиньпин, также в заседании приняли участие лидеры остальных стран объединения: президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза.
В своем выступлении Путин подчеркнул, что тема саммита этого года особо актуальна, так как транснациональный характер вызовов, стоящих перед мировым сообществом, требует поиска коллективных ответов.
"Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике".
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Владимир Путин
Российский лидер напомнил, что государства — члены "пятерки" обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом, чтобы совместно эффективно работать над обеспечением международной безопасности, стабильности и устойчивого развития.
По его словам, сейчас лидерство стран БРИКС в формировании многополярного мира, основанного на международном праве, востребовано как никогда.
В заключение Путин подчеркнул, что Россия готова и далее развивать "тесное многоплановое взаимодействие" со всеми участниками БРИКС и вносить свой вклад в повышение роли объединения в международных делах.
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
00:26
Группа БРИКС
 
В миреСи ЦзиньпинЖаир БолсонаруНарендра МодиКитайБразилияИндияБРИКС
 
 
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