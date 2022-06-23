15:47 23.06.2022 (обновлено: 16:34 23.06.2022)
Путин выступил на саммите БРИКС
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступил на XIV саммите БРИКС, темой которого стало "Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития".
На встрече председательствует Китай, который представил Си Цзиньпин, также в заседании приняли участие лидеры остальных стран объединения: президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза.
В своем выступлении Путин подчеркнул, что тема саммита этого года особо актуальна, так как транснациональный характер вызовов, стоящих перед мировым сообществом, требует поиска коллективных ответов.
"Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике".
Российский лидер напомнил, что государства — члены "пятерки" обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом, чтобы совместно эффективно работать над обеспечением международной безопасности, стабильности и устойчивого развития.
По его словам, сейчас лидерство стран БРИКС в формировании многополярного мира, основанного на международном праве, востребовано как никогда.
В заключение Путин подчеркнул, что Россия готова и далее развивать "тесное многоплановое взаимодействие" со всеми участниками БРИКС и вносить свой вклад в повышение роли объединения в международных делах.
00:26Группа БРИКС