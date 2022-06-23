https://ria.ru/20220623/brics-1797602081.html

Путин выступил на саммите БРИКС

Путин выступил на саммите БРИКС - РИА Новости, 23.06.2022

Путин выступил на саммите БРИКС

Владимир Путин выступил на XIV саммите БРИКС, темой которого стало "Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:47

2022-06-23T15:47

2022-06-23T16:34

в мире

си цзиньпин

жаир болсонару

нарендра моди

китай

бразилия

индия

брикс

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступил на XIV саммите БРИКС, темой которого стало "Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития".На встрече председательствует Китай, который представил Си Цзиньпин, также в заседании приняли участие лидеры остальных стран объединения: президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза.В своем выступлении Путин подчеркнул, что тема саммита этого года особо актуальна, так как транснациональный характер вызовов, стоящих перед мировым сообществом, требует поиска коллективных ответов.Российский лидер напомнил, что государства — члены "пятерки" обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом, чтобы совместно эффективно работать над обеспечением международной безопасности, стабильности и устойчивого развития.По его словам, сейчас лидерство стран БРИКС в формировании многополярного мира, основанного на международном праве, востребовано как никогда.В заключение Путин подчеркнул, что Россия готова и далее развивать "тесное многоплановое взаимодействие" со всеми участниками БРИКС и вносить свой вклад в повышение роли объединения в международных делах.

https://ria.ru/20220623/briks-1797227081.html

китай

бразилия

индия

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Путин заявил о необходимости совместного ответа на транснациональные угрозы Путин заявил о необходимости совместного ответа на транснациональные угрозы 2022-06-23T15:47 true PT0M58S

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в мире, си цзиньпин, жаир болсонару, нарендра моди, китай, бразилия, индия, брикс