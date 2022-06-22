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Рестораны сети "Вкусно — и точка" открылись в Петербурге - РИА Новости, 22.06.2022
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Рестораны сети "Вкусно — и точка" открылись в Петербурге
Рестораны сети "Вкусно — и точка" открылись в Петербурге - РИА Новости, 22.06.2022
Рестораны сети "Вкусно — и точка" открылись в Петербурге
Рестораны сети "Вкусно – и точка", преемника McDonald's, открылись в среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:02
2022-06-22T11:05
общество
санкт-петербург
россия
ленинградская область
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Рестораны сети "Вкусно – и точка", преемника McDonald's, открылись в среду в Санкт-Петербурге."Для нас, как для руководства Санкт-Петербурга, важнейший показатель - это то, что компания сохранила все рабочие места, почти 6 тысяч... "Вкусно - и точка" не только открывает все 78 ресторанов в Петербурге в ближайшее время, но и дополнительные рестораны, которые были запланированы, тоже вскорости откроются", - сказал первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на открытии ресторана на Каменноостровском проспекте. Это был первый ресторан сети McDonald's в Петербурге, который традиционно пользуется популярностью посетителей, несмотря на большое количество заведений питания вокруг.После того, как перед входом торжественно перерезали ленточку, в ресторан зашли первые посетители, которых персонал встретил аплодисментами."Пока у нас примерно столько посетителей, сколько бывает и всегда по утрам в будний день", - рассказала РИА Новости одна из администраторов ресторана на Каменноостровском проспекте. Среди гостей "Вкусно – и точка" преобладали молодые люди. Одна из посетительниц сказала РИА Новости, что рассчитывает на то, что вкус фаст-фуда останется неизменным.По сообщению пресс-службы "Вкусно – и точка", в среду в Петербурге и Ленинградской области открывается 14 предприятий сети. На этой неделе будут открыты еще 16.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
https://ria.ru/20220612/biznes-1794871536.html
санкт-петербург
россия
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общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
11:02 22.06.2022 (обновлено: 11:05 22.06.2022)
 
Рестораны сети "Вкусно — и точка" открылись в Петербурге

В Петербурге и Ленинградской области открылись первые 14 ресторанов "Вкусно — и точка"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка"
Реклама сети ресторанов быстрого питания Вкусно — и точка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Рестораны сети "Вкусно – и точка", преемника McDonald's, открылись в среду в Санкт-Петербурге.
"Для нас, как для руководства Санкт-Петербурга, важнейший показатель - это то, что компания сохранила все рабочие места, почти 6 тысяч... "Вкусно - и точка" не только открывает все 78 ресторанов в Петербурге в ближайшее время, но и дополнительные рестораны, которые были запланированы, тоже вскорости откроются", - сказал первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на открытии ресторана на Каменноостровском проспекте. Это был первый ресторан сети McDonald's в Петербурге, который традиционно пользуется популярностью посетителей, несмотря на большое количество заведений питания вокруг.
После того, как перед входом торжественно перерезали ленточку, в ресторан зашли первые посетители, которых персонал встретил аплодисментами.
"Пока у нас примерно столько посетителей, сколько бывает и всегда по утрам в будний день", - рассказала РИА Новости одна из администраторов ресторана на Каменноостровском проспекте. Среди гостей "Вкусно – и точка" преобладали молодые люди. Одна из посетительниц сказала РИА Новости, что рассчитывает на то, что вкус фаст-фуда останется неизменным.
По сообщению пресс-службы "Вкусно – и точка", в среду в Петербурге и Ленинградской области открывается 14 предприятий сети. На этой неделе будут открыты еще 16.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
Сеть ресторанов Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 12:07
Владелец преемника McDonald's рассказал о планируемых инвестициях в бизнес
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьMcDonald's CorporationСанкции в отношении России"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
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