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Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла
Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла - РИА Новости, 22.06.2022
Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что поддержала инициативу регионов и направила письмо президенту страны с предложением установить в календаре... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:25
2022-06-22T10:25
2022-06-22T10:42
общество
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что поддержала инициативу регионов и направила письмо президенту страны с предложением установить в календаре общероссийских памятных дат 1 июля как День тружеников тыла. Ранее с таким предложением выступили в руководстве Чувашии."В Чувашии 1 июля будет открываться первый в России мемориал труженикам тыла, строителям (линий) обороны", - сказала Матвиенко на заседании палаты в среду.Она отметила, что соответствующую инициативу подержали и в других регионах. "Я направила письмо президенту РФ с предложением поддержать в календаре общероссийских памятных дат 1 июля (как) День тружеников тыла", - пояснила спикер СФ.
https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, великая отечественная война (1941-1945)
10:25 22.06.2022 (обновлено: 10:42 22.06.2022)
Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла
Матвиенко обратилась к Путину с предложением сделать 1 июля Днем тружеников тыла