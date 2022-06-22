https://ria.ru/20220622/tyl-1797221663.html

Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла

Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла - РИА Новости, 22.06.2022

Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что поддержала инициативу регионов и направила письмо президенту страны с предложением установить в календаре... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:25

2022-06-22T10:25

2022-06-22T10:42

общество

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что поддержала инициативу регионов и направила письмо президенту страны с предложением установить в календаре общероссийских памятных дат 1 июля как День тружеников тыла. Ранее с таким предложением выступили в руководстве Чувашии."В Чувашии 1 июля будет открываться первый в России мемориал труженикам тыла, строителям (линий) обороны", - сказала Матвиенко на заседании палаты в среду.Она отметила, что соответствующую инициативу подержали и в других регионах. "Я направила письмо президенту РФ с предложением поддержать в календаре общероссийских памятных дат 1 июля (как) День тружеников тыла", - пояснила спикер СФ.

https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html

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Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, великая отечественная война (1941-1945)