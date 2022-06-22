Вкусные и хрустящие: рецепты сухариков в духовке и микроволновке

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса.

Для приготовления можно использовать как свежий, так и немного подсохший хлеб или булку. Сухарики, приготовленные в духовке, не теряют полезных качеств хлеба, в отличие от жаренных в масле. Закуска станет еще вкуснее, если использовать соль , специи и различные добавки.

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Калорийность

Калорийность хлеба не меняется от способа обработки. Например, 100 г белого хлеба содержит 266 ккал, столько же калорий будет содержать и 100 г сухариковиз того же хлеба. Калорийность может увеличиться с добавлением специй, ароматизаторов, дополнительных продуктов при приготовлении.

Например, сухарики с шоколадом будут содержать уже 407 ккал.

Температура при сушении

Температура обработки зависит от вида хлеба, который используется для приготовления сухариков:

— Снеки из белого хлеба - от 170 градусов.

Снеки из белого хлеба - от 170 градусов. — Серый, отрубной и черный хлеб приготовится при 180 градусах.

Серый, отрубной и черный хлеб приготовится при 180 градусах. — Для сухариков из сдобных изделий необходимо разогреть духовку до 160 - 170 градусов.

Особенности приготовления

Для приготовления вкусных сухариков недостаточно просто разложить их на противень и сушить, нужно знать некоторые секреты, которые сделают блюдо ароматнее:

— Если хлеб свежий или сильно влажный, то при сушке необходимо немного открывать духовку. Так быстрее испарится лишняя влага из продукта.

Если хлеб свежий или сильно влажный, то при сушке необходимо немного открывать духовку. Так быстрее испарится лишняя влага из продукта. — При добавлении специй нужно учитывать их сочетаемость друг с другом. Например, чеснок и сушеный укроп дают неприятную горечь.

При добавлении специй нужно учитывать их сочетаемость друг с другом. Например, чеснок и сушеный дают неприятную горечь. — Если сухарики будут использоваться для супов или салатов, то необходимо знать набор специй и в основном блюде.

Если сухарики будут использоваться для супов или салатов, то необходимо знать набор специй и в основном блюде. — Сухарики, обработанные растительным маслом, не подлежат долгому хранению, т.к. начинают вырабатывать вредные химические соединения.

Рецепты

Для приготовления хрустящих сухариков в духовке подойдет любой хлеб, а разнообразить вкус помогут различные специи и дополнительные продукты.

Из белого хлеба

Для приготовления можно использовать как свежий хлеб, так и немного подсушенный. Белый хорошо сочетается с чесноком, сыром, паприкой, пряными травами (розмарин, базилик), корицей и орехами.

Сухарики с чесноком Ингредиенты 250 г Белый хлеб 2-3 шт. Зубчики чеснока 70 г Растительное масло 5 г Соль по вкусу Перец Приготовление 1 Хлеб нарезать небольшими кубиками или брусочками (1 х 2 см), предварительно очистив от корки. Далее приготовить маринад - смешать растительное масло, чеснок, соль и перец. Выложить хлеб в чесночный соус и тщательно перемешать. 2 Равномерно выложить кусочки хлеба на противень. Сушить 10 - 20 минут при температуре 200 градусов.

Сухарики с сыром Ингредиенты 400 г Хлеб белый 80 г Масло растительное 50 г Сыр 6 г Сушеный чеснок 5 г Паприка 5 г Смесь итальянских трав по вкусу Соль Приготовление 1 Батон нарезать на небольшие кубики размером 2 на 2 см. Лучше использовать вчерашний хлеб. В миске смешать масло, соль, травы, чеснок и паприку. Кусочки хлеба сложить в полиэтиленовый пакет, туда же добавить приготовленную смесь и аккуратно перемешать для равномерного распределения приправ. © Depositphotos / anaumenko Кукурузый хлеб © Depositphotos / anaumenko 2 Будущие сухарки нужно выложить на пергамент и выпекать в духовке10 минут при 150 градусах. 3 Сыр необходимо натереть на мелкой терке, достать сухарики из духовки и сразу посыпать тертым сыром, чтобы он немного расплавился. Отправить блюдо в духовку еще на 5 - 10 минут при температуре 220 градусов.

С пряными травами Ингредиенты 200 г Белый хлеб 20 г Хмели-сунели по вкусу Соль 60 г Оливковое масло Приготовление 1 Хлеб нарезать кубиками размером примерно 1 на 1 см. В отдельной емкости перемешать соль и приправы, добавить к этой смеси сухарики и тщательно перемешать. Влить масло, и снова перемешать, чтобы хлеб равномерно покрылся смесью приправ и масла. 2 Разложить подготовленные кусочки в форму и запекать в духовке30 минут при температуре 190 градусов.

Сухарики с острым перцем Ингредиенты 200 г Батон 50 г Растительное масло 5 г Паприка молотая 1 г Перец красный острый молотый по вкусу Перец черный 1 шт. Чеснок, небольшая головка Приготовление 1 Чуть подсохший хлеб (двух-трехдневной давности) порезать на небольшие кубики или брусочки. Выложить в форму и поставить в предварительно разогретую духовку до 250 градусов. Запекать до зарумянивания. Оставить сухарики в духовке до полного остывания. 2 Приготовить заправку: растительное масло разогреть на сковороде, всыпать в него соль, перец и специи, выдавить чеснок. Убрать сковороду с конфорки, чтобы специи и чеснок не сгорели. Перемешать сухарики с приготовленной заправкой.

Сладкие сухарики со сметаной и корицей Ингредиенты по вкусу Белый хлеб по вкусу Сметана по вкусу Сахар по вкусу Корица молотая Приготовление 1 Нарезать батон на квадратики одинаковой толщины размером 3 на 3 см. 2 В отдельной миске смешать вместе корицу и сахар. Кусочки хлеба смазать сметаной с двух сторон, а затем обмакнуть в сладкую смесь. 3 Выложить подготовленные кусочки на противень, застеленный пергаментом. Запекать 15 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

Сухарики для салата “Цезарь” Ингредиенты 500 г Хлеб белый 33 шт. Зубчики чеснока 40 г Базилик сушеный 60 г Масло растительное 60 г Масло сливочное Приготовление 1 Хлеб нарезать небольшими кубиками 1 на 1 см. В отдельной емкости смешать растопленное сливочное масло, растительное масло, измельченный чеснок и специи. © Фото : Unsplash/Chris A. Tweten Салат "Цезарь" © Фото : Unsplash/Chris A. Tweten 2 Хлеб перемешать с заправкой и дать настояться несколько минут. 3 Выпекать в духовке 10 минут при 200 градусах.

Из черного хлеба

Черный хлеб менее калориен и содержит меньше простых сахаров, что делает его более полезным для употребления. Хорошо сочетается с хреном, чесноком, острыми и пряными травами.

Острые сухарики к пиву Ингредиенты 500 г Черный хлеб 70 г Растительное масло 5 шт. Зубчики чеснока 2 г Орегано сушеный 2 г Базилик сушеный по вкусу Перец черный молотый по вкусу соль Приготовление 1 Специи, соль, перец и измельченный чеснок смешать с растительным маслом в отдельной емкости. Оставить полученную смесь на несколько минут, чтобы специи и чеснок отдали маслу свой аромат. 2 Хлеб нарезать на небольшие кубики. Соединить их с подготовленным маринадом и равномерно перемешать. Выложить кусочки хлеба на противень, запекать 20 - 30 минут при температуре 180 градусов.

Соленые сухарики Ингредиенты 700 г Черный хлеб по вкусу Соль Приготовление 1 Хлеб очистить от корки, а мягкую часть нарезать на небольшие брусочки. Выложить кусочки на хлеба в форму, посолить. Разогреть духовку до максимальной температуры. Затем поставить хлеб и убавить температуру до 60 градусов.

Из ржаного хлеба

Такие сухарики хорошо подойдут к супам и в качестве снеков к пиву, сидру. Хорошо сочетаются с чесноком, паприкой, зеленью, луком.

Сухарики из ржаного хлеба в томатном соусе Ингредиенты 200 г Хлеб ржаной 40 г Соус томатный 2 шт. Чеснок, зубчики среднего размера 40 г Масло оливковое Приготовление 1 На оливковом масле нужно немного обжарить зубчики чеснока, чтобы придать аромат маслу. Затем их выбросить. Масло смешать с томатным соусом в отдельной емкости. Хлеб нарезать небольшими брусочками и перемешать с подготовленным соусом. 2 Запекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Ржаные сухарики с зеленью и оливковым маслом Ингредиенты 300 г Хлеб ржаной 10 г Зелень сушеная (лук, укроп, петрушка) или другая по вкусу 5 г Соль 35 г Оливковое масло Приготовление 1 Сушеный лук и зелень перетереть в ступке с солью. Смешать полученную смесь с оливковым маслом. Хлеб предварительно нарезать на небольшие кусочки и равномерно выложить в подготовленную форму. © Pixabay / monicore Различные специи © Pixabay / monicore 2 Запекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.

Сухарики с эстрагоном Ингредиенты 300 г Хлеб ржаной 5 г Листья эстрагона (сушеные) Приготовление 1 Лучше использовать хлеб двух - трехдневной давности, так он будет меньше крошиться, и быстрее просушится. Корочку у хлеба срезать, а мякоть нарезать на небольшие брусочки. 2 Выложить кусочки в форму с пергаментом, и сверху посыпать эстрагоном. Подсушивать в духовке 60 минут при температуре 160 градусов

Острые сухарики с хреном Ингредиенты 300 г Подсохший хлеб 40 г Хрен 40 г Масло растительное по вкусу Соль Приготовление 1 Хлеб нарезать на кубики или брусочки. В миске смешать хрен, соль и растительное масло. Выложить половину смеси в полиэтиленовый пакет, затем добавить сухарики и сверху выложить оставшуюся смесь. Тщательно перемешать. Выложить хлеб на противень, предварительно застеленный пергаментом. 2 апекать 15 - 20 минут при 150 градусах.

Можно ли сделать сухарики в микроволновке

Сухарики в микроволновке готовятся быстрее, чем в духовке, но получаются без золотистой корочки. При приготовлении стоит придерживаться основных правил:

— Хлебные кусочки должны быть не более 2 см, иначе хлеб не пропечется равномерно.

Хлебные кусочки должны быть не более 2 см, иначе хлеб не пропечется равномерно. — Если микроволновка имеет функцию “гриль”, то можно попробовать приготовить сухарики с золотистой корочкой. Для этого нужно поставить микроволновку на максимальную мощность и запекать хлеб 1 - 2 минуты.

Если микроволновка имеет функцию “гриль”, то можно попробовать приготовить сухарики с золотистой корочкой. Для этого нужно поставить микроволновку на максимальную мощность и запекать хлеб 1 - 2 минуты. — Заготовки лучше выкладывать в один слой, чтобы получить равномерную просушку хлеба.

Заготовки лучше выкладывать в один слой, чтобы получить равномерную просушку хлеба. — Чтобы не получить обугленные сухарики, следует их запекать 3 - 4 минуты при средней мощности 700 Вт.