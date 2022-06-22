Вкусные и хрустящие: рецепты сухариков в духовке и микроволновке

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Сухарики из хлеба в духовке: как сделать из черного или белого хлеба
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Сухарики с чесноком
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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Белый хлеб, 250 г
Зубчики чеснока, 2-3 шт.
Растительное масло, 70 г
Соль, 5 г
Перец
Хлеб нарезать небольшими кубиками или брусочками (1 х 2 см), предварительно очистив от корки. Далее приготовить маринад - смешать растительное масло, чеснок, соль и перец. Выложить хлеб в чесночный соус и тщательно перемешать.
Шаг 1
Равномерно выложить кусочки хлеба на противень. Сушить 10 - 20 минут при температуре 200 градусов.
Шаг 2
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Сухарики с сыром
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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5
Хлеб белый, 400 г
Масло растительное, 80 г
Сыр , 50 г
Сушеный чеснок, 6 г
Паприка , 5 г
Смесь итальянских трав, 5 г
Соль
Батон нарезать на небольшие кубики размером 2 на 2 см. Лучше использовать вчерашний хлеб. В миске смешать масло, соль, травы, чеснок и паприку. Кусочки хлеба сложить в полиэтиленовый пакет, туда же добавить приготовленную смесь и аккуратно перемешать для равномерного распределения приправ.
Шаг 1
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Будущие сухарки нужно выложить на пергамент и выпекать в духовке10 минут при 150 градусах.
Шаг 2
Сыр необходимо натереть на мелкой терке, достать сухарики из духовки и сразу посыпать тертым сыром, чтобы он немного расплавился. Отправить блюдо в духовку еще на 5 - 10 минут при температуре 220 градусов.
Шаг 3
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
С пряными травами
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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Белый хлеб , 200 г
Хмели-сунели, 20 г
Соль
Оливковое масло, 60 г
Хлеб нарезать кубиками размером примерно 1 на 1 см. В отдельной емкости перемешать соль и приправы, добавить к этой смеси сухарики и тщательно перемешать. Влить масло, и снова перемешать, чтобы хлеб равномерно покрылся смесью приправ и масла.
Шаг 1
Разложить подготовленные кусочки в форму и запекать в духовке30 минут при температуре 190 градусов.
Шаг 2
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Сухарики с острым перцем
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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Батон, 200 г
Растительное масло, 50 г
Паприка молотая , 5 г
Перец красный острый молотый, 1 г
Перец черный
Чеснок, небольшая головка, 1 шт.
Чуть подсохший хлеб (двух-трехдневной давности) порезать на небольшие кубики или брусочки. Выложить в форму и поставить в предварительно разогретую духовку до 250 градусов. Запекать до зарумянивания. Оставить сухарики в духовке до полного остывания.
Шаг 1
Приготовить заправку: растительное масло разогреть на сковороде, всыпать в него соль, перец и специи, выдавить чеснок. Убрать сковороду с конфорки, чтобы специи и чеснок не сгорели. Перемешать сухарики с приготовленной заправкой.
Шаг 2
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Сладкие сухарики со сметаной и корицей
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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Белый хлеб
Сметана
Сахар
Корица молотая
Нарезать батон на квадратики одинаковой толщины размером 3 на 3 см.
Шаг 1
В отдельной миске смешать вместе корицу и сахар. Кусочки хлеба смазать сметаной с двух сторон, а затем обмакнуть в сладкую смесь.
Шаг 2
Выложить подготовленные кусочки на противень, застеленный пергаментом. Запекать 15 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
Шаг 3
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Сухарики для салата “Цезарь”
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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Хлеб белый , 500 г
Зубчики чеснока, 33 шт.
Базилик сушеный, 40 г
Масло растительное, 60 г
Масло сливочное, 60 г
Хлеб нарезать небольшими кубиками 1 на 1 см. В отдельной емкости смешать растопленное сливочное масло, растительное масло, измельченный чеснок и специи.
Шаг 1
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Хлеб перемешать с заправкой и дать настояться несколько минут.
Шаг 2
Выпекать в духовке 10 минут при 200 градусах.
Шаг 3
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Острые сухарики к пиву
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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2022-06-22T15:18
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Черный хлеб, 500 г
Растительное масло, 70 г
Зубчики чеснока, 5 шт.
Орегано сушеный, 2 г
Базилик сушеный, 2 г
Перец черный молотый
соль
Специи, соль, перец и измельченный чеснок смешать с растительным маслом в отдельной емкости. Оставить полученную смесь на несколько минут, чтобы специи и чеснок отдали маслу свой аромат.
Шаг 1
Хлеб нарезать на небольшие кубики. Соединить их с подготовленным маринадом и равномерно перемешать. Выложить кусочки хлеба на противень, запекать 20 - 30 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 2
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Соленые сухарики
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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5
Черный хлеб, 700 г
Соль
Хлеб очистить от корки, а мягкую часть нарезать на небольшие брусочки. Выложить кусочки на хлеба в форму, посолить. Разогреть духовку до максимальной температуры. Затем поставить хлеб и убавить температуру до 60 градусов.
Шаг 1
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Сухарики из ржаного хлеба в томатном соусе
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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Хлеб ржаной, 200 г
Соус томатный, 40 г
Чеснок, зубчики среднего размера, 2 шт.
Масло оливковое, 40 г
На оливковом масле нужно немного обжарить зубчики чеснока, чтобы придать аромат маслу. Затем их выбросить. Масло смешать с томатным соусом в отдельной емкости. Хлеб нарезать небольшими брусочками и перемешать с подготовленным соусом.
Шаг 1
Запекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 2
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Ржаные сухарики с зеленью и оливковым маслом
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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Хлеб ржаной, 300 г
Зелень сушеная (лук, укроп, петрушка) или другая по вкусу, 10 г
Соль , 5 г
Оливковое масло, 35 г
Сушеный лук и зелень перетереть в ступке с солью. Смешать полученную смесь с оливковым маслом. Хлеб предварительно нарезать на небольшие кусочки и равномерно выложить в подготовленную форму.
Шаг 1
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Запекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.
Шаг 2
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Сухарики с эстрагоном
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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2022-06-22T15:18
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Хлеб ржаной, 300 г
Листья эстрагона (сушеные) , 5 г
Лучше использовать хлеб двух - трехдневной давности, так он будет меньше крошиться, и быстрее просушится. Корочку у хлеба срезать, а мякоть нарезать на небольшие брусочки.
Шаг 1
Выложить кусочки в форму с пергаментом, и сверху посыпать эстрагоном. Подсушивать в духовке 60 минут при температуре 160 градусов
Шаг 2
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Острые сухарики с хреном
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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Подсохший хлеб, 300 г
Хрен, 40 г
Масло растительное , 40 г
Соль
Хлеб нарезать на кубики или брусочки. В миске смешать хрен, соль и растительное масло. Выложить половину смеси в полиэтиленовый пакет, затем добавить сухарики и сверху выложить оставшуюся смесь. Тщательно перемешать. Выложить хлеб на противень, предварительно застеленный пергаментом.
Шаг 1
апекать 15 - 20 минут при 150 градусах.
Шаг 2
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
Рецепт сухариков с прованскими травами в микроволновке
Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса. РИА Новости, 22.06.2022
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Черный хлеб, 300 г
Растительное масло , 40 г
Смесь прованских трав , 20 г
Чеснок, средние зубчики, 2 шт.
Соль
Хлеб порезать на равномерные кусочки. В отдельной емкости смешать масло, соль, чеснок и травы. Соединить и тщательно перемешать хлеб с подготовленным маринадом
Шаг 1
Выложить кусочки равномерным слоем в посуду для микроволновки (в 1 слой). Сушить 1- 2 минут на мощности 750 Ватт.
Шаг 2
в мире, простые рецепты, продукты, хлеб, еда, кулинария
15:18 22.06.2022
 

Вкусные и хрустящие: рецепты сухариков в духовке и микроволновке

© Фото : Unsplash/Debbie WidjajaНарезанный хлеб
Нарезанный хлеб - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Unsplash/Debbie Widjaja
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Хрустящие ломтики, брусочки или кубики из хлеба отлично подойдут в качестве дополнения к супам и салатам, а также для перекуса.
Для приготовления можно использовать как свежий, так и немного подсохший хлеб или булку. Сухарики, приготовленные в духовке, не теряют полезных качеств хлеба, в отличие от жаренных в масле. Закуска станет еще вкуснее, если использовать соль, специи и различные добавки.
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Калорийность

Калорийность хлеба не меняется от способа обработки. Например, 100 г белого хлеба содержит 266 ккал, столько же калорий будет содержать и 100 г сухариковиз того же хлеба. Калорийность может увеличиться с добавлением специй, ароматизаторов, дополнительных продуктов при приготовлении.
Например, сухарики с шоколадом будут содержать уже 407 ккал.

Температура при сушении

Температура обработки зависит от вида хлеба, который используется для приготовления сухариков:
  • Снеки из белого хлеба - от 170 градусов.
  • Серый, отрубной и черный хлеб приготовится при 180 градусах.
  • Для сухариков из сдобных изделий необходимо разогреть духовку до 160 - 170 градусов.
© Фото : Pexels/Ron Lach Девушка следит за блюдом в духовке
Девушка следит за блюдом в духовке - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Pexels/Ron Lach
Девушка следит за блюдом в духовке

Особенности приготовления

Для приготовления вкусных сухариков недостаточно просто разложить их на противень и сушить, нужно знать некоторые секреты, которые сделают блюдо ароматнее:
  • Если хлеб свежий или сильно влажный, то при сушке необходимо немного открывать духовку. Так быстрее испарится лишняя влага из продукта.
  • При добавлении специй нужно учитывать их сочетаемость друг с другом. Например, чеснок и сушеный укроп дают неприятную горечь.
  • Если сухарики будут использоваться для супов или салатов, то необходимо знать набор специй и в основном блюде.
  • Сухарики, обработанные растительным маслом, не подлежат долгому хранению, т.к. начинают вырабатывать вредные химические соединения.
Хлеб в духовке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 23:13
Как приготовить хлеб дома в духовке: 18 лучших рецептов выпечки

Рецепты

Для приготовления хрустящих сухариков в духовке подойдет любой хлеб, а разнообразить вкус помогут различные специи и дополнительные продукты.

Из белого хлеба

Для приготовления можно использовать как свежий хлеб, так и немного подсушенный. Белый хорошо сочетается с чесноком, сыром, паприкой, пряными травами (розмарин, базилик), корицей и орехами.
Сухарики с чесноком
Ингредиенты
250 г
Белый хлеб
2-3 шт.
Зубчики чеснока
70 г
Растительное масло
5 г
Соль
по вкусу
Перец
Приготовление
1
Хлеб нарезать небольшими кубиками или брусочками (1 х 2 см), предварительно очистив от корки. Далее приготовить маринад - смешать растительное масло, чеснок, соль и перец. Выложить хлеб в чесночный соус и тщательно перемешать.
2
Равномерно выложить кусочки хлеба на противень. Сушить 10 - 20 минут при температуре 200 градусов.
Банановый хлеб - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября 2021, 18:33
Банановый хлеб: простой рецепт популярного десерта
Сухарики с сыром
Ингредиенты
400 г
Хлеб белый
80 г
Масло растительное
50 г
Сыр
6 г
Сушеный чеснок
5 г
Паприка
5 г
Смесь итальянских трав
по вкусу
Соль
Приготовление
1
Батон нарезать на небольшие кубики размером 2 на 2 см. Лучше использовать вчерашний хлеб. В миске смешать масло, соль, травы, чеснок и паприку. Кусочки хлеба сложить в полиэтиленовый пакет, туда же добавить приготовленную смесь и аккуратно перемешать для равномерного распределения приправ.
© Depositphotos / anaumenkoКукурузый хлеб
Кукурузый хлеб
© Depositphotos / anaumenko
2
Будущие сухарки нужно выложить на пергамент и выпекать в духовке10 минут при 150 градусах.
3
Сыр необходимо натереть на мелкой терке, достать сухарики из духовки и сразу посыпать тертым сыром, чтобы он немного расплавился. Отправить блюдо в духовку еще на 5 - 10 минут при температуре 220 градусов.
С пряными травами
Ингредиенты
200 г
Белый хлеб
20 г
Хмели-сунели
по вкусу
Соль
60 г
Оливковое масло
Приготовление
1
Хлеб нарезать кубиками размером примерно 1 на 1 см. В отдельной емкости перемешать соль и приправы, добавить к этой смеси сухарики и тщательно перемешать. Влить масло, и снова перемешать, чтобы хлеб равномерно покрылся смесью приправ и масла.
2
Разложить подготовленные кусочки в форму и запекать в духовке30 минут при температуре 190 градусов.
Бутерброд с плавленым сыром - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября 2021, 18:35
Домашний плавленый сыр: нужны всего четыре ингредиента
Сухарики с острым перцем
Ингредиенты
200 г
Батон
50 г
Растительное масло
5 г
Паприка молотая
1 г
Перец красный острый молотый
по вкусу
Перец черный
1 шт.
Чеснок, небольшая головка
Приготовление
1
Чуть подсохший хлеб (двух-трехдневной давности) порезать на небольшие кубики или брусочки. Выложить в форму и поставить в предварительно разогретую духовку до 250 градусов. Запекать до зарумянивания. Оставить сухарики в духовке до полного остывания.
2
Приготовить заправку: растительное масло разогреть на сковороде, всыпать в него соль, перец и специи, выдавить чеснок. Убрать сковороду с конфорки, чтобы специи и чеснок не сгорели. Перемешать сухарики с приготовленной заправкой.
Девушка на кухне - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 21:33
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Сладкие сухарики со сметаной и корицей
Ингредиенты
по вкусу
Белый хлеб
по вкусу
Сметана
по вкусу
Сахар
по вкусу
Корица молотая
Приготовление
1
Нарезать батон на квадратики одинаковой толщины размером 3 на 3 см.
2
В отдельной миске смешать вместе корицу и сахар. Кусочки хлеба смазать сметаной с двух сторон, а затем обмакнуть в сладкую смесь.
3
Выложить подготовленные кусочки на противень, застеленный пергаментом. Запекать 15 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
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От мусаки до дзадзики: секреты и рецепты вкусных блюд греческой кухни
Сухарики для салата “Цезарь”
Ингредиенты
500 г
Хлеб белый
33 шт.
Зубчики чеснока
40 г
Базилик сушеный
60 г
Масло растительное
60 г
Масло сливочное
Приготовление
1
Хлеб нарезать небольшими кубиками 1 на 1 см. В отдельной емкости смешать растопленное сливочное масло, растительное масло, измельченный чеснок и специи.
© Фото : Unsplash/Chris A. TwetenСалат "Цезарь"
Салат Цезарь
© Фото : Unsplash/Chris A. Tweten
2
Хлеб перемешать с заправкой и дать настояться несколько минут.
3
Выпекать в духовке 10 минут при 200 градусах.

Из черного хлеба

© Pixabay / DevanathМасло орегано и хлеб
Масло орегано и хлеб - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Pixabay / Devanath
Масло орегано и хлеб
Черный хлеб менее калориен и содержит меньше простых сахаров, что делает его более полезным для употребления. Хорошо сочетается с хреном, чесноком, острыми и пряными травами.
Острые сухарики к пиву
Ингредиенты
500 г
Черный хлеб
70 г
Растительное масло
5 шт.
Зубчики чеснока
2 г
Орегано сушеный
2 г
Базилик сушеный
по вкусу
Перец черный молотый
по вкусу
соль
Приготовление
1
Специи, соль, перец и измельченный чеснок смешать с растительным маслом в отдельной емкости. Оставить полученную смесь на несколько минут, чтобы специи и чеснок отдали маслу свой аромат.
2
Хлеб нарезать на небольшие кубики. Соединить их с подготовленным маринадом и равномерно перемешать. Выложить кусочки хлеба на противень, запекать 20 - 30 минут при температуре 180 градусов.
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Соленые сухарики
Ингредиенты
700 г
Черный хлеб
по вкусу
Соль
Приготовление
1
Хлеб очистить от корки, а мягкую часть нарезать на небольшие брусочки. Выложить кусочки на хлеба в форму, посолить. Разогреть духовку до максимальной температуры. Затем поставить хлеб и убавить температуру до 60 градусов.

Из ржаного хлеба

Такие сухарики хорошо подойдут к супам и в качестве снеков к пиву, сидру. Хорошо сочетаются с чесноком, паприкой, зеленью, луком.
Сухарики из ржаного хлеба в томатном соусе
Ингредиенты
200 г
Хлеб ржаной
40 г
Соус томатный
2 шт.
Чеснок, зубчики среднего размера
40 г
Масло оливковое
Приготовление
1
На оливковом масле нужно немного обжарить зубчики чеснока, чтобы придать аромат маслу. Затем их выбросить. Масло смешать с томатным соусом в отдельной емкости. Хлеб нарезать небольшими брусочками и перемешать с подготовленным соусом.
2
Запекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
© Pixabay / stevepbОливковое масло
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Pixabay / stevepb
Оливковое масло
Ржаные сухарики с зеленью и оливковым маслом
Ингредиенты
300 г
Хлеб ржаной
10 г
Зелень сушеная (лук, укроп, петрушка) или другая по вкусу
5 г
Соль
35 г
Оливковое масло
Приготовление
1
Сушеный лук и зелень перетереть в ступке с солью. Смешать полученную смесь с оливковым маслом. Хлеб предварительно нарезать на небольшие кусочки и равномерно выложить в подготовленную форму.
© Pixabay / monicoreРазличные специи
Различные специи
© Pixabay / monicore
2
Запекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.
Сухарики с эстрагоном
Ингредиенты
300 г
Хлеб ржаной
5 г
Листья эстрагона (сушеные)
Приготовление
1
Лучше использовать хлеб двух - трехдневной давности, так он будет меньше крошиться, и быстрее просушится. Корочку у хлеба срезать, а мякоть нарезать на небольшие брусочки.
2
Выложить кусочки в форму с пергаментом, и сверху посыпать эстрагоном. Подсушивать в духовке 60 минут при температуре 160 градусов
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Острые сухарики с хреном
Ингредиенты
300 г
Подсохший хлеб
40 г
Хрен
40 г
Масло растительное
по вкусу
Соль
Приготовление
1
Хлеб нарезать на кубики или брусочки. В миске смешать хрен, соль и растительное масло. Выложить половину смеси в полиэтиленовый пакет, затем добавить сухарики и сверху выложить оставшуюся смесь. Тщательно перемешать. Выложить хлеб на противень, предварительно застеленный пергаментом.
2
апекать 15 - 20 минут при 150 градусах.

Можно ли сделать сухарики в микроволновке

© Fotolia / vvoeМикроволновая печь
Микроволновая печь - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Fotolia / vvoe
Микроволновая печь
Сухарики в микроволновке готовятся быстрее, чем в духовке, но получаются без золотистой корочки. При приготовлении стоит придерживаться основных правил:
  • Хлебные кусочки должны быть не более 2 см, иначе хлеб не пропечется равномерно.
  • Если микроволновка имеет функцию “гриль”, то можно попробовать приготовить сухарики с золотистой корочкой. Для этого нужно поставить микроволновку на максимальную мощность и запекать хлеб 1 - 2 минуты.
  • Заготовки лучше выкладывать в один слой, чтобы получить равномерную просушку хлеба.
  • Чтобы не получить обугленные сухарики, следует их запекать 3 - 4 минуты при средней мощности 700 Вт.
Рецепт сухариков с прованскими травами в микроволновке
Ингредиенты
300 г
Черный хлеб
40 г
Растительное масло
20 г
Смесь прованских трав
2 шт.
Чеснок, средние зубчики
по вкусу
Соль
Приготовление
1
Хлеб порезать на равномерные кусочки. В отдельной емкости смешать масло, соль, чеснок и травы. Соединить и тщательно перемешать хлеб с подготовленным маринадом
2
Выложить кусочки равномерным слоем в посуду для микроволновки (в 1 слой). Сушить 1- 2 минут на мощности 750 Ватт.
© Фото : Pexels/ThirdmanНарезанный хлеб
Нарезанный хлеб - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Pexels/Thirdman
Нарезанный хлеб
 
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