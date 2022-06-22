Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 22 июня: зачистка Лисичанска и иностранные наемники - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1797441987.html
Спецоперация, 22 июня: зачистка Лисичанска и иностранные наемники
Спецоперация, 22 июня: зачистка Лисичанска и иностранные наемники - РИА Новости, 22.06.2022
Спецоперация, 22 июня: зачистка Лисичанска и иностранные наемники
Российские военные за сутки поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня, уничтожили систему артиллерийской разведки американского... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T23:27
2022-06-22T23:32
в мире
рамзан кадыров
денис пушилин
андрей марочко
россия
лисичанск
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782366650_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_363dbf07baac8e79c12b0b3e3b2f84e7.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня, уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства, также в ближайшее время ожидается, что группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка окажется в окружении.Ход операцииПо данным Минобороны РФ, российские воздушно-космические силы уничтожили за прошедшие сутки до 500 украинских военнослужащих, при этом многие солдаты противника самовольно покидают свои части.Кроме того, вооруженные силы РФ за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства.Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в среду вечером, в ближайшее время группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка будет в окружении. "В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Также, по сообщению Минобороны РФ, представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов.Иностранные наемникиКак отметил Марочко, при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидирована группа иностранных наемников, а также взяты "иностранные трофеи".По данным главы республики Дениса Пушилина, около пары недель осталось на обжалование приговора приговоренным к смертной казни в ДНР иностранным наемникам, при этом они пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.Также глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США.Гарантии УкраиныКак заявила глава германского минобороны Кристина Ламбрехт, Украина дала гарантии того, что поставляемое ей оружие будет использовано исключительно в целях обороны, и обстрелов российской территории не будет.Кроме того, в среду заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать удары Киева по буровым вышкам в Черном море, заявил, что организация в принципе выступает против атак на гражданских лиц и инфраструктуру.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1797297727.html
россия
лисичанск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782366650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3c25c14f41cfcde4e3b86fc9ea2d12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рамзан кадыров, денис пушилин, андрей марочко, россия, лисичанск, украина, оон
23:27 22.06.2022 (обновлено: 23:32 22.06.2022)
 
Спецоперация, 22 июня: зачистка Лисичанска и иностранные наемники

Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников при окружении ВСУ в районе Горского

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня, уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства, также в ближайшее время ожидается, что группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка окажется в окружении.

Ход операции

По данным Минобороны РФ, российские воздушно-космические силы уничтожили за прошедшие сутки до 500 украинских военнослужащих, при этом многие солдаты противника самовольно покидают свои части.
Кроме того, вооруженные силы РФ за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства.
Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в среду вечером, в ближайшее время группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка будет в окружении. "В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2022
Также, по сообщению Минобороны РФ, представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов.

Иностранные наемники

Как отметил Марочко, при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидирована группа иностранных наемников, а также взяты "иностранные трофеи".
По данным главы республики Дениса Пушилина, около пары недель осталось на обжалование приговора приговоренным к смертной казни в ДНР иностранным наемникам, при этом они пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.
Также глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США.

Гарантии Украины

Как заявила глава германского минобороны Кристина Ламбрехт, Украина дала гарантии того, что поставляемое ей оружие будет использовано исключительно в целях обороны, и обстрелов российской территории не будет.
Спасительный коридор: эвакуация жителей Северодонецка
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Эвакуировать мирных людей из Северодонецка помогает Народная милиция ЛНР.

Местные жительницы на скамейке возле подъезда одного из жилых домов в Северодонецке
1 из 12

Эвакуировать мирных людей из Северодонецка помогает Народная милиция ЛНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Только за последние пять дней из города вывезли больше тысячи человек.

Эвакуация мирных жителей из Северодонецка в ЛНР
2 из 12

Только за последние пять дней из города вывезли больше тысячи человек.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Организовано два сборных пункта, желающие уехать сами приходят сюда.

Военнослужащие НМ ЛНР эвакуируют мирных жителей из примыкающих к территории завода Азот домов в Северодонецке
3 из 12

Организовано два сборных пункта, желающие уехать сами приходят сюда.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

По словам горожан, украинские войска обстреливают жилые кварталы каждый день с раннего утра.

Поврежденная осколками адресная табличка на улице Гагарина в Северодонецке
4 из 12

По словам горожан, украинские войска обстреливают жилые кварталы каждый день с раннего утра.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Кот на одной из улиц Северодонецка.

Уличный кот на одной из улиц Северодонецка
5 из 12

Кот на одной из улиц Северодонецка.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

С середины мая в городе практически нет электричества.

Местные жители возле подъезда жилого дома на одной из улиц Северодонецка
6 из 12

С середины мая в городе практически нет электричества.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Готовить еду приходится во дворе на открытом огне.

Местная жительница готовит пищу на костре возле подъезда одного из жилых домов в Северодонецке
7 из 12

Готовить еду приходится во дворе на открытом огне.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Связи с теми, кто ушел в бомбоубежища завода "Азот", нет.

Местные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке
8 из 12

Связи с теми, кто ушел в бомбоубежища завода "Азот", нет.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

По словам жителей Северодонецка, бойцы армии ЛНР ведут себя вежливо, раздают гуманитарную помощь.

Девочка машет из кабины грузовика во время эвакуации военнослужащими НМ ЛНР и ВС РФ мирных жителей из примыкающих к территории завода Азот домов в Северодонецке
9 из 12

По словам жителей Северодонецка, бойцы армии ЛНР ведут себя вежливо, раздают гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

При освобождении города российская армия и войска ЛНР блокировали боевиков нацбатальонов на территории завода "Азот", контролируемого украинскими силами.

Военнослужащие НМ ЛНР на одной из улиц Северодонецка
10 из 12

При освобождении города российская армия и войска ЛНР блокировали боевиков нацбатальонов на территории завода "Азот", контролируемого украинскими силами.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Российская армия предложила боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав им жизнь и достойное обращение.

Частично разрушенное здание на одной из улиц Северодонецка
11 из 12

Российская армия предложила боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав им жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Для выхода мирных людей с "Азота" российская сторона предоставила гуманитарный коридор, однако украинские боевики сорвали процесс.

Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Джавелин (Javelin) на одной из улиц Северодонецка
12 из 12

Для выхода мирных людей с "Азота" российская сторона предоставила гуманитарный коридор, однако украинские боевики сорвали процесс.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
1 из 12

Эвакуировать мирных людей из Северодонецка помогает Народная милиция ЛНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Только за последние пять дней из города вывезли больше тысячи человек.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
3 из 12

Организовано два сборных пункта, желающие уехать сами приходят сюда.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
4 из 12

По словам горожан, украинские войска обстреливают жилые кварталы каждый день с раннего утра.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кот на одной из улиц Северодонецка.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

С середины мая в городе практически нет электричества.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Готовить еду приходится во дворе на открытом огне.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Связи с теми, кто ушел в бомбоубежища завода "Азот", нет.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
9 из 12

По словам жителей Северодонецка, бойцы армии ЛНР ведут себя вежливо, раздают гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
10 из 12

При освобождении города российская армия и войска ЛНР блокировали боевиков нацбатальонов на территории завода "Азот", контролируемого украинскими силами.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
11 из 12

Российская армия предложила боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав им жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Для выхода мирных людей с "Азота" российская сторона предоставила гуманитарный коридор, однако украинские боевики сорвали процесс.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Кроме того, в среду заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать удары Киева по буровым вышкам в Черном море, заявил, что организация в принципе выступает против атак на гражданских лиц и инфраструктуру.
 
В миреРамзан КадыровДенис ПушилинАндрей МарочкоРоссияЛисичанскУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала