https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1797441987.html

Спецоперация, 22 июня: зачистка Лисичанска и иностранные наемники

Спецоперация, 22 июня: зачистка Лисичанска и иностранные наемники - РИА Новости, 22.06.2022

Спецоперация, 22 июня: зачистка Лисичанска и иностранные наемники

Российские военные за сутки поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня, уничтожили систему артиллерийской разведки американского... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T23:27

2022-06-22T23:27

2022-06-22T23:32

в мире

рамзан кадыров

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня, уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства, также в ближайшее время ожидается, что группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка окажется в окружении.Ход операцииПо данным Минобороны РФ, российские воздушно-космические силы уничтожили за прошедшие сутки до 500 украинских военнослужащих, при этом многие солдаты противника самовольно покидают свои части.Кроме того, вооруженные силы РФ за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства.Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в среду вечером, в ближайшее время группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка будет в окружении. "В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Также, по сообщению Минобороны РФ, представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов.Иностранные наемникиКак отметил Марочко, при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидирована группа иностранных наемников, а также взяты "иностранные трофеи".По данным главы республики Дениса Пушилина, около пары недель осталось на обжалование приговора приговоренным к смертной казни в ДНР иностранным наемникам, при этом они пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.Также глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США.Гарантии УкраиныКак заявила глава германского минобороны Кристина Ламбрехт, Украина дала гарантии того, что поставляемое ей оружие будет использовано исключительно в целях обороны, и обстрелов российской территории не будет.Кроме того, в среду заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать удары Киева по буровым вышкам в Черном море, заявил, что организация в принципе выступает против атак на гражданских лиц и инфраструктуру.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1797297727.html

россия

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рамзан кадыров, денис пушилин, андрей марочко, россия, лисичанск, украина, оон